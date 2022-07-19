Односоставные предложения

Односоставные предложения – это предложения, грамматическая основа которых состоит только из одного главного члена (или подлежащего, или сказуемого).

Смысл в односоставных предложениях понятен и без другого главного члена, акцент делается именно на том главном члене, который содержится в предложении.

Группы односоставных предложений

Назывные предложения – односоставные предложения, которые утверждают существование предмета или явления.

Главный член чаще всего выражен существительным в именительном падеже или сочетанием числительного с существительным.

Пятое июня. Вечер. Закат.

Определенно-личные предложения – односоставные предложения, которые называют действие, при этом деятель не называется, но подразумевается как определенное лицо: говорящий (я, мы) или его собеседник (ты, вы).

Сказуемое может быть выражено формами 1-го или 2-го лица единственного или множественного числа изъявительного или повелительного наклонения, формами будущего времени.

Мысленно подставив в такое односоставное предложение местоимение я, мы, ты или вы, мы получим похожее по смыслу двусоставное предложение.

Слушаю музыку – изъявительное наклонение, настоящее время, 1-е лицо, единственное число (= я).

Думаешь об искусстве – изъявительное наклонение, настоящее время, 2-е лицо, единственное число (= ты).

Сделали упражнение – изъявительное наклонение, прошедшее время, 1-е лицо, множественное число (= мы).

Выиграете в конкурсе – изъявительное наклонение, будущее время, 2-е лицо, множественное число (= вы).

Учи / учите стихотворение! – повелительное наклонение, 2-е лицо, единственное число / множественное число (= ты / вы).

Неопределенно-личные предложения – односоставные предложения, которые называют действие, но не называют действующее лицо, деятель подразумевается как неопределенное лицо. В таких предложениях важнее само действие, чем те, кто его совершает.

Сказуемое выражено формой прошедшего времени множественного числа или формой настоящего времени 3-го лица множественного числа.

Мысленно подставив в такое односоставное предложение местоимение они, мы получим похожее по смыслу двусоставное предложение.

Утром позвонили – изъявительное наклонение, прошедшее время, 3-е лицо, множественное число (= они).

Снова звонят – изъявительное наклонение, настоящее время, 3-е лицо, множественное число (= они).

Обобщенно-личные предложения – односоставные предложения, которые называют действие. Деятель в таких предложениях не назван, но подразумевается как обобщенное лицо. В обобщенно-личных предложениях не важно, кто является деятелем, т.к. действие считается характерным для многих.

Чаще всего обобщенно-личные предложения встречаются нам в пословицах и поговорках.

Сказуемое может быть выражено формой 2-го лица единственного числа изъявительного наклонения и повелительного наклонения или формой 3-го лица множественного числа.

Готовь сани летом, а телегу – зимой – повелительное наклонение, 2-е лицо, единственное число (= ты).

На Бога надейся, а сам не плошай – повелительное наклонение, 2-е лицо, единственное число (= ты).

Цыплят по осени считают – изъявительное наклонение, 3-е лицо, множественное число (= они).

Безличные предложения – односоставные предложения, которые называют действие или состояние, которое не создается деятелем. Чаще всего они описывают состояние человека, природы, окружающей среды.

Ему нездоровится. В этом предложении состояние человека не зависит от него: человеку нехорошо, хотя он совсем не хочет болеть.

Способы выражения сказуемого в безличном предложении:

1. Безличный глагол (действие происходит само по себе, без участия деятеля): Вечереет.

2. Личный глагол в безличном значении:

Пахнет летней свежестью.

3. Возвратный глагол в безличном значении:

Мне не спится.

4. Инфинитив:

Быть празднику!

5. Слово категории состояния:

В комнате светло.

6. Неизменяемой глагольной формой “нет”:

Роднее семьи нет.

7. Кратким страдательным причастием среднего рода:

Не очень подробно выражено.

8. Существительным в родительном падеже с НИ или НЕ:

Кругом ни души.

Неполные и односоставные предложения

Полные предложения – предложения, в которых есть все члены, необходимые для верного понимания смысла.

Неполные предложения – предложения, в которых отсутствует главный или второстепенный член предложения, но он легко восстанавливается из контекста. Поэтому часто неполные предложения встречаются в диалогах, в разговорной речи.

Односоставное предложение отличается от неполного тем, что в нем отсутствующий главный член не важен для точного понимания смысла предложения.

Односоставные предложения тоже могут быть неполными, например, если будет опущен повторяющийся главный член или какой-либо второстепенный член.

Сравните:

– Завтра я пойду в кино с друзьями (полное двусоставное предложение).

– Завтра идешь в кино?

– В театр (неполное предложение, опущена грамматическая основа я иду + обстоятельство завтра).

– Утром бегала по стадиону, вечером – по парку (односоставное определенно-личное предложения, тире стоит на месте опущенного повторяющегося глагола-сказуемого бегала).