Морфемика –это раздел русского языка, в котором изучается состав слова. Каждое слово можно разбить на элементы, она называются морфемами. Это приставка, корень, суффикс, окончание.

Приставки: раз-, за-, чрес-, под-, от-, надо- и др. Например: под-корм, до-ехал

Суффиксы существительных:-ок-, -тель-, -ниц-, -щик-, -чик- - и др. Например, зай-чик, обман-щик.

Суффиксы прилагательных: -айш-, -ейш-, -чив-, -тель-, оват-, -еват- и др. Например, застен-чив-ый, стар-ейш-ий.

Суффиксы глаголов: -л- (прош.вр.), -а-, -е-, -о-, -и-, -у-, -ы. Например, баг-а-л, прыг-а-л.

Суффиксы причастий: -н-, -нн-, енн-, -онн-, -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -им-, -ем- и др. Например, под-краш-енн-ый, крич-ащ-ий.

Суффиксы деепричастий: -ш-, -вши-, -а-, -я-. Например, бег-а-я, спа-вши.