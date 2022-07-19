Морфология изучает части речи, а синтаксис – раздел науки о языке, рассматривающий синтаксические единицы (словосочетание, предложение и текст), их строение и значение.
В синтаксисе также важно понятие синтаксической связи, которая возникает между синтаксическими единицами.
Существуют два вида синтаксической связи:
Сочинительная (объединение равноправных частей) возникает в сложносочиненных предложениях, при однородных членах;
Подчинительная (есть главная и зависимая, подчиненная часть, от главной мы задаем вопрос к зависимой части) возникает в словосочетаниях и сложноподчиненных предложениях.
Текст представляет собой высказывание из двух или нескольких предложений, основными его признаками являются:
Смысловая связность и целостность;
Последовательность изложения мыслей;
Отражение фрагмента окружающей действительности.
Предложение и словосочетание – это основные единицы синтаксиса.
Словосочетания называют различные явления действительности, а предложения всегда выражают законченную мысль, выполняя коммуникативную функцию. Словосочетания функционируют в составе предложений.
Словосочетание – это сочетание двух слов самостоятельных частей речи, которые связаны по смыслу и грамматически.
Словосочетание состоит из главного и зависимого слова, объединенных подчинительной связью.
Грамматическая основа предложения не является словосочетанием!
Пример:
Предложение: Мы долго бродили по городу вечером.
Словосочетания: бродили (как?) долго, бродили (по чему?) по городу, бродили (когда?) вечером.
В зависимости от того, к какой части речи принадлежит главное слово, выделяют словосочетания:
Глагольные:
- смотрел (на что?) на портрет (глагол + существительное в косвенном падеже с / без предлога),
- поехал (с какой целью?) отдыхать (глагол + глагол в инфинитиве),
- пел (как?) великолепно (глагол + наречие).
Именные:
- яблоки (какие?) спелые (существительное + прилагательное),
- рагу (из чего?) из кабачков (существительное + существительное),
- подарок (кому?) нам (существительное + местоимение),
- книга (какая?) изданная (существительное + причастие),
- космонавт (какой?) первый (существительное + числительное),
- красивый (как?) необычайно (прилагательное + наречие).
Наречные: трудно (в какой степени?) очень (наречие + наречие).
Виды подчинительной связи в словосочетании:
Согласование – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово согласуется (ставится в том же роде, числе и падеже), что и главное слово. При изменении главного слова меняется и зависимое. Обычно зависимые слова при согласовании – это прилагательные, причастия.
Дом (какой?) родной, дома (какого?) родного, домами (какими?) родными.
Книга (какая?) интересная, фильм (какой?) интересный, видео (какое?) интересное, собеседники (какие?) интересные.
Управление – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится в том же падеже, что и главное (задаем к зависимому слову вопрос косвенного падежа). При изменении главного слова зависимое не изменяется. Обычно зависимыми словами при управлении являются существительные в падежных формах (с предлогами и без).
Читать (что?) книгу, читал (что?) книгу, прочитаю (что?) книгу, читал бы (что?) книгу, пусть читает (что?) книгу, читали (что?) книгу.
Примыкание – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово (слово неизменяемое) присоединяется к главному по смыслу. Примыкают наречия, инфинитив и деепричастия.
Выступал (как?) артистично
Поехал (зачем?) учиться
Говорил (как?) задыхаясь
Предложение – это основная единица синтаксиса, которая представляет собой выражение законченной мысли, которую говорящий (пишущий) стремится донести до слушателя (читателя).
Признаки предложения:
Это высказывание о предмете речи (сообщает, передает вопрос, выражает побуждение к действию);
Предложение выполняет коммуникативную функцию – участвует в общении;
Предложение содержит грамматическую основу;
Предложение обладает интонацией завершенности, законченности.
По цели высказывания предложения делятся на:
Повествовательные: Мы еще вчера собирались посетить эту выставку.
Вопросительные: Кто готов отвечать первым?
Побудительные: Перезвоните через пять минут.
По эмоциональной окраске предложения бывают:
Восклицательные: Вы сыграли этот спектакль просто восхитительно!
Невосклицательные: Премьера прошла с успехом.
По количеству грамматических основ предложения делятся на:
Простые (содержат одну грамматическую основу): Библиотекарь разбирал полки с самыми старыми книгами.
Сложные (содержат две и более грамматические основы): В парке каждый вечер танцевали пенсионеры, и моя бабушка тоже туда ходит.
По строению грамматической основы предложения могут быть:
Двусоставными (содержат оба главных члена: подлежащее и сказуемое): Друзья преклонялись перед его талантом.
Односоставными (содержат только один из главных членов: или подлежащее, или сказуемое): Вечер. Жду тебя целый час.
Схема синтаксического разбора словосочетания:
Находим словосочетание в предложении и выписываем его.
Находим главное и зависимое слово в словосочетании.
Определяем, какими частями речи являются главное и зависимое слова.
Определяем вид словосочетания по частеречной принадлежности главного слова.
Указываем вид подчинительной связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание).
Пример разбора:
Мы смотрели вслед уходящему поезду.
М.р., ед.ч., Дат.пад.
Словосочетание уходящему поезду – именное, подчинительная связь – согласование.