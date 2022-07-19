Основные единицы синтаксиса

Грамматика – раздел науки о языке, в который входят синтаксис и морфология. – раздел науки о языке, в который входят синтаксис и морфология. Морфология изучает части речи, а синтаксис – раздел науки о языке, рассматривающий синтаксические единицы (словосочетание, предложение и текст), их строение и значение.

В синтаксисе также важно понятие синтаксической связи, которая возникает между синтаксическими единицами.

Существуют два вида синтаксической связи:

Сочинительная (объединение равноправных частей) возникает в сложносочиненных предложениях, при однородных членах; Подчинительная (есть главная и зависимая, подчиненная часть, от главной мы задаем вопрос к зависимой части) возникает в словосочетаниях и сложноподчиненных предложениях.

Текст представляет собой высказывание из двух или нескольких предложений, основными его признаками являются:

Смысловая связность и целостность;

Последовательность изложения мыслей;

Отражение фрагмента окружающей действительности.

Предложение и словосочетание – это основные единицы синтаксиса.

Словосочетания называют различные явления действительности, а предложения всегда выражают законченную мысль, выполняя коммуникативную функцию. Словосочетания функционируют в составе предложений.

Словосочетание – это сочетание двух слов самостоятельных частей речи, которые связаны по смыслу и грамматически.

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова, объединенных подчинительной связью.

Грамматическая основа предложения не является словосочетанием!

Пример:

Предложение: Мы долго бродили по городу вечером.

Словосочетания: бродили (как?) долго, бродили (по чему?) по городу, бродили (когда?) вечером.

В зависимости от того, к какой части речи принадлежит главное слово, выделяют словосочетания:

Глагольные:

- смотрел (на что?) на портрет (глагол + существительное в косвенном падеже с / без предлога),

- поехал (с какой целью?) отдыхать (глагол + глагол в инфинитиве),

- пел (как?) великолепно (глагол + наречие).

Именные:

- яблоки (какие?) спелые (существительное + прилагательное),

- рагу (из чего?) из кабачков (существительное + существительное),

- подарок (кому?) нам (существительное + местоимение),

- книга (какая?) изданная (существительное + причастие),

- космонавт (какой?) первый (существительное + числительное),

- красивый (как?) необычайно (прилагательное + наречие).

Наречные: трудно (в какой степени?) очень (наречие + наречие).

Виды подчинительной связи в словосочетании:

Согласование – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово согласуется (ставится в том же роде, числе и падеже), что и главное слово. При изменении главного слова меняется и зависимое. Обычно зависимые слова при согласовании – это прилагательные, причастия.

Дом (какой?) родной, дома (какого?) родного, домами (какими?) родными.

Книга (какая?) интересная, фильм (какой?) интересный, видео (какое?) интересное, собеседники (какие?) интересные.

Управление – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится в том же падеже, что и главное (задаем к зависимому слову вопрос косвенного падежа). При изменении главного слова зависимое не изменяется. Обычно зависимыми словами при управлении являются существительные в падежных формах (с предлогами и без).

Читать (что?) книгу, читал (что?) книгу, прочитаю (что?) книгу, читал бы (что?) книгу, пусть читает (что?) книгу, читали (что?) книгу.

Примыкание – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово (слово неизменяемое) присоединяется к главному по смыслу. Примыкают наречия, инфинитив и деепричастия.

Выступал (как?) артистично

Поехал (зачем?) учиться

Говорил (как?) задыхаясь

Предложение – это основная единица синтаксиса, которая представляет собой выражение законченной мысли, которую говорящий (пишущий) стремится донести до слушателя (читателя).

Признаки предложения:

Это высказывание о предмете речи (сообщает, передает вопрос, выражает побуждение к действию); Предложение выполняет коммуникативную функцию – участвует в общении; Предложение содержит грамматическую основу; Предложение обладает интонацией завершенности, законченности.

По цели высказывания предложения делятся на:

Повествовательные: Мы еще вчера собирались посетить эту выставку.

Вопросительные: Кто готов отвечать первым?

Побудительные: Перезвоните через пять минут.

По эмоциональной окраске предложения бывают:

Восклицательные: Вы сыграли этот спектакль просто восхитительно!

Невосклицательные: Премьера прошла с успехом.

По количеству грамматических основ предложения делятся на:

Простые (содержат одну грамматическую основу): Библиотекарь разбирал полки с самыми старыми книгами.

Сложные (содержат две и более грамматические основы): В парке каждый вечер танцевали пенсионеры, и моя бабушка тоже туда ходит.

По строению грамматической основы предложения могут быть:

Двусоставными (содержат оба главных члена: подлежащее и сказуемое): Друзья преклонялись перед его талантом.

Односоставными (содержат только один из главных членов: или подлежащее, или сказуемое): Вечер. Жду тебя целый час.

Схема синтаксического разбора словосочетания:

Находим словосочетание в предложении и выписываем его. Находим главное и зависимое слово в словосочетании. Определяем, какими частями речи являются главное и зависимое слова. Определяем вид словосочетания по частеречной принадлежности главного слова. Указываем вид подчинительной связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание).

Пример разбора:

Мы смотрели вслед уходящему поезду.

М.р., ед.ч., Дат.пад.

Словосочетание уходящему поезду – именное, подчинительная связь – согласование.