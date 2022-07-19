Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Русский язык
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1
Работа с текстом
Средства выразительности Анализ содержания текста Лексический анализ текста
Синтаксис и пунктуация
Пунктуационный анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными СПП Разные виды придаточного Подлежащее. Виды подлежащего Синтаксический анализ текста ССП Основные единицы синтаксиса БСП Грамматическая основа
Орфография
Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Орфографический анализ текста Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)

Основные единицы синтаксиса

Грамматика – раздел науки о языке, в который входят синтаксис и морфология.

Морфология изучает части речи, а синтаксис – раздел науки о языке, рассматривающий синтаксические единицы (словосочетание, предложение и текст), их строение и значение.

В синтаксисе также важно понятие синтаксической связи, которая возникает между синтаксическими единицами.

Существуют два вида синтаксической связи:

  1. Сочинительная (объединение равноправных частей) возникает в сложносочиненных предложениях, при однородных членах;

  2. Подчинительная (есть главная и зависимая, подчиненная часть, от главной мы задаем вопрос к зависимой части) возникает в словосочетаниях и сложноподчиненных предложениях.

Текст представляет собой высказывание из двух или нескольких предложений, основными его признаками являются:

  • Смысловая связность и целостность;

  • Последовательность изложения мыслей;

  • Отражение фрагмента окружающей действительности.

Предложение и словосочетание – это основные единицы синтаксиса.

Словосочетания называют различные явления действительности, а предложения всегда выражают законченную мысль, выполняя коммуникативную функцию. Словосочетания функционируют в составе предложений.

Словосочетание – это сочетание двух слов самостоятельных частей речи, которые связаны по смыслу и грамматически.

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова, объединенных подчинительной связью.

Грамматическая основа предложения не является словосочетанием!

Пример:

Предложение: Мы долго бродили по городу вечером.

Словосочетания: бродили (как?) долго, бродили (по чему?) по городу, бродили (когда?) вечером.

В зависимости от того, к какой части речи принадлежит главное слово, выделяют словосочетания:

  • Глагольные:

- смотрел (на что?) на портрет (глагол + существительное в косвенном падеже с / без предлога),

- поехал (с какой целью?) отдыхать (глагол + глагол в инфинитиве),

- пел (как?) великолепно (глагол + наречие).

  • Именные:

- яблоки (какие?) спелые (существительное + прилагательное),

- рагу (из чего?) из кабачков (существительное + существительное),

- подарок (кому?) нам (существительное + местоимение),

- книга (какая?) изданная (существительное + причастие),

- космонавт (какой?) первый (существительное + числительное),

- красивый (как?) необычайно (прилагательное + наречие).

  • Наречные: трудно (в какой степени?) очень (наречие + наречие).

Виды подчинительной связи в словосочетании:

  1. Согласование – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово согласуется (ставится в том же роде, числе и падеже), что и главное слово. При изменении главного слова меняется и зависимое. Обычно зависимые слова при согласовании – это прилагательные, причастия.

Дом (какой?) родной, дома (какого?) родного, домами (какими?) родными.

Книга (какая?) интересная, фильм (какой?) интересный, видео (какое?) интересное, собеседники (какие?) интересные.

  1. Управление – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится в том же падеже, что и главное (задаем к зависимому слову вопрос косвенного падежа). При изменении главного слова зависимое не изменяется. Обычно зависимыми словами при управлении являются существительные в падежных формах (с предлогами и без).

Читать (что?) книгу, читал (что?) книгу, прочитаю (что?) книгу, читал бы (что?) книгу, пусть читает (что?) книгу, читали (что?) книгу.

  1. Примыкание – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово (слово неизменяемое) присоединяется к главному по смыслу. Примыкают наречия, инфинитив и деепричастия.

Выступал (как?) артистично

Поехал (зачем?) учиться

Говорил (как?) задыхаясь

Предложение – это основная единица синтаксиса, которая представляет собой выражение законченной мысли, которую говорящий (пишущий) стремится донести до слушателя (читателя).

Признаки предложения:

  1. Это высказывание о предмете речи (сообщает, передает вопрос, выражает побуждение к действию);

  2. Предложение выполняет коммуникативную функцию – участвует в общении;

  3. Предложение содержит грамматическую основу;

  4. Предложение обладает интонацией завершенности, законченности.

По цели высказывания предложения делятся на:

  • Повествовательные: Мы еще вчера собирались посетить эту выставку.

  • Вопросительные: Кто готов отвечать первым?

  • Побудительные: Перезвоните через пять минут.

По эмоциональной окраске предложения бывают:

  • Восклицательные: Вы сыграли этот спектакль просто восхитительно!

  • Невосклицательные: Премьера прошла с успехом.

По количеству грамматических основ предложения делятся на:

  • Простые (содержат одну грамматическую основу): Библиотекарь разбирал полки с самыми старыми книгами.

  • Сложные (содержат две и более грамматические основы): В парке каждый вечер танцевали пенсионеры, и моя бабушка тоже туда ходит.

По строению грамматической основы предложения могут быть:

  • Двусоставными (содержат оба главных члена: подлежащее и сказуемое): Друзья преклонялись перед его талантом.

  • Односоставными (содержат только один из главных членов: или подлежащее, или сказуемое): Вечер. Жду тебя целый час.

Схема синтаксического разбора словосочетания:

  1. Находим словосочетание в предложении и выписываем его.

  2. Находим главное и зависимое слово в словосочетании.

  3. Определяем, какими частями речи являются главное и зависимое слова.

  4. Определяем вид словосочетания по частеречной принадлежности главного слова.

  5. Указываем вид подчинительной связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание).

Пример разбора:

Мы смотрели вслед уходящему поезду.

М.р., ед.ч., Дат.пад.

Словосочетание уходящему поезду – именное, подчинительная связь – согласование.