Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Орфография
Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное написание слов Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуационный анализ Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2
Языковые нормы
Текст - словарная статья Задания по текстам разных стилей Паронимы Грамматические ошибки Орфоэпия Лексическое значение Типы речи Стили речи Синтаксические нормы Средства связи Фразеология и стилистика Текст - средства связи Плеоназм Речевые нормы Средства выразительности

Задание 12 ЕГЭ

Вам предлагается пять слов с пропущенным буквами. Начинайте работу с определения части речи. Важно проверять каждое слово.

Далее необходимо определить морфему, где пропущена гласная.

Очень важно определить вид глагола, так как иногда видовые пары могут относиться к разными спряжениям: объявлЯТЬ (НСВ) > объявляЮТ; объявИТЬ > объявЯТ.

Важно понимть, что в глаголах прош.вр. перед суффиксом Л пишется та же гласная,что и в инфинитиве перед -ТЬ: приклеИть > приклеИл, растаЯть > растяЯл, обидЕть > обидЕл

Если буква пропущена в суффиксе причастия, то определите действительное или страдательное причастие. А потом время причастия. Нас интересует написание гласых перед суффиксами или в них.

У страдательных причастий есть суффиксы ЕНН и НН. Если производный глагол оканчивается на -ИТЬ/-ЕТЬ, то пишем ЕНН: выстроИТЬ > выстроЕННый, удвоИТЬ > удвоЕННый.

Если производный глагол заканчивается на -АТЬ/-ЯТЬ, то будет суффикс НН и перед ним пишется таже гласная, что и в инфинитиве, как часть корня: засеЯ-ТЬ > засеЯ-НН-ый, увидЕ-ть > увидЕ-НН-ый, выдержА-ть > выдержА-НН-ый

Самыми “ошибкоопасными” словами являются:

Бороться, стелить, молоть, дремать - это глаголы 1 спр., поэтому суффиксы причастий будут УЩ/ЮЩ

Строить, клеить, дышать, видеть, тащить - это глаголы 2 спр., поэтому суффиксы будут АЩ/ЯЩ

Не забывайте, что все эти глаголы при наличии постфикса -СЯ не меняют своего спряжения, соответственно, суффиксы остаются такими же: строЯЩийся, борЮЩийся.