Задание 12 ЕГЭ

Вам предлагается пять слов с пропущенным буквами. Начинайте работу с определения части речи. Важно проверять каждое слово.

Далее необходимо определить морфему, где пропущена гласная.

Очень важно определить вид глагола, так как иногда видовые пары могут относиться к разными спряжениям: объявлЯТЬ (НСВ) > объявляЮТ; объявИТЬ > объявЯТ.

Важно понимть, что в глаголах прош.вр. перед суффиксом Л пишется та же гласная,что и в инфинитиве перед -ТЬ: приклеИть > приклеИл, растаЯть > растяЯл, обидЕть > обидЕл

Если буква пропущена в суффиксе причастия, то определите действительное или страдательное причастие. А потом время причастия. Нас интересует написание гласых перед суффиксами или в них.

У страдательных причастий есть суффиксы ЕНН и НН. Если производный глагол оканчивается на -ИТЬ/-ЕТЬ, то пишем ЕНН: выстроИТЬ > выстроЕННый, удвоИТЬ > удвоЕННый.

Если производный глагол заканчивается на -АТЬ/-ЯТЬ, то будет суффикс НН и перед ним пишется таже гласная, что и в инфинитиве, как часть корня: засеЯ-ТЬ > засеЯ-НН-ый, увидЕ-ть > увидЕ-НН-ый, выдержА-ть > выдержА-НН-ый

Самыми “ошибкоопасными” словами являются:

Бороться, стелить, молоть, дремать - это глаголы 1 спр., поэтому суффиксы причастий будут УЩ/ЮЩ

Строить, клеить, дышать, видеть, тащить - это глаголы 2 спр., поэтому суффиксы будут АЩ/ЯЩ

Не забывайте, что все эти глаголы при наличии постфикса -СЯ не меняют своего спряжения, соответственно, суффиксы остаются такими же: строЯЩийся, борЮЩийся.