Слитное/ дефисное/раздельное написание частей речи

Сложности в написании производных предлогов, наречий возникают не только в сочинении, но и для решения тестового задания на ЕГЭ. Оно проверяет написание омонимичных частей речи. Давайте внимательно ознакомимся с теорией к этому заданию.

ПРЕДЛОГИ

Говоря о предлогах, мы не можем...

Ввиду, вследствие= из-за:

Ввиду (вследствие) дождей река разлилась. — Из-за дождей река разлилась.

Запомните: иметь в виду.

Вроде= наподобие:

Это здание вроде (наподобие) шара.

Вслед= вслед за:

Вслед убегающим детям раздался смех.

Вслед за убегающими детьми раздался смех.

Вместо = взамен:

Вместо (взамен) Саши выступил Андрей.

Насчет = о:

Мы говорили насчет (о) поездки (-е).

Несмотря на= невзирая на:

Мы работали, несмотря на (невзирая на) усталость.

ВСЕГДА раздельно пишутся предлоги: в виде, в отличие, в отношении, в продолжение, в связи с, в смысле, в течение, за счет, по причине.

СОЮЗЫ

Также= тоже, и:

Он тоже (также) студент. – И он студент.

Пишите же раздельно в следующих сочетаниях: то же …что; то же самое; одно и то же; так же, как; всё так же; всё то же: По радио передавали то же, что и вчера. То же самое я видел и в прошлом году. Петр так же хорош, как и его отец и т.д.

Чтобы (чтоб)= для того чтобы:

Я пришел, чтобы (для того чтобы) дать вам волю.

Если бы можно опустить или переставить —пишите раздельно: Что бы мне почитать? —Что мне почитать? —Что мне почитать бы?

Запомните написание: во что бы то ни стало.

Итак= следовательно:

Итак, я никому оказался не нужен. —Следовательно, я никому оказался не нужен.

Зато= но: Мал золотник, зато (но) дорог.

Причём= притом (к тому же):

Сын у меня красивый, причем (притом (к тому же) умница большой. Сочетание ни при чем пишется в три слова!

Притом = причём (к тому же, вместе с тем):

Он рассердился, притом (причём) сильно.

Оттого= потому: Мне грустно оттого (потому), что весело тебе.

Потому= оттого, поэтому:

Я устала, потому (оттого, поэтому) и спать хочу.

Обратите внимание! Союзы как будто, то есть, потому что, так что, как бы— пишутся всегда раздельно!

НАРЕЧИЯ

Слитно Раздельно Приставка + наречие: задолго, навсегда, послезавтра, извне. Существительное сохранило некоторые падежные формы: на корточки (на корточках), за границу (за границей). НО: наизнанку (с изнанки), поодиночке (в одиночку), наспех (не к спеху). Приставки НА-, В- + собирательное числительное: надвое, вдвое, впятером. НО: по двое, по трое. Между существительным и предлогом можно вставить определение: в меру (в полную меру), на скаку (на полном скаку), до смерти (до самой смерти). Приставка + местоимение, полное прилагательное (не начинающаяся с гласной): вничью, впрочем, зачастую. Предлог в + существительное, прилагательное, начинающиеся с гласной буквы: в обнимку, в упор, в ударе. Приставка + краткое прилагательное: досуха, набело. Предлоги в, на + существительное в предложном падеже: на днях, на радостях, в потемках. Приставка + существительное, где между приставкой и существительным нельзя вставить определение: вброд, исподтишка.

ЧАСТИЦЫ

Раздельно Через дефис же (ж) (кроме союзов тоже, также); бы (б) (кроме союза чтобы); ли (ль); будто; дескать; как будто; почти что; после; кое- следует предлог (кое с кем); ведь; мол. -то; -либо; -нибудь; -ка -с; -де; кое- (кой-); -таки (после наречий, глаголов и со словами все-таки, так-таки).

СЛОЖНЫЕ СЛОВА

Дефисное написание слов