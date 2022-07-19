Слитное/ дефисное/раздельное написание частей речи

Сложности в написании производных предлогов, наречий возникают не только в сочинении, но и для решения тестового задания на ЕГЭ. Оно проверяет написание омонимичных частей речи. Давайте внимательно ознакомимся с теорией к этому заданию.
ПРЕДЛОГИ
Говоря о предлогах, мы не можем...
Ввиду, вследствие= из-за:
Ввиду (вследствие) дождей река разлилась. — Из-за дождей река разлилась.
Запомните: иметь в виду.
Вроде= наподобие:
Это здание вроде (наподобие) шара.
Вслед= вслед за:
Вслед убегающим детям раздался смех.
Вслед за убегающими детьми раздался смех.
Вместо = взамен:
Вместо (взамен) Саши выступил Андрей.
Насчет = о:
Мы говорили насчет (о) поездки (-е).
Несмотря на= невзирая на:
Мы работали, несмотря на (невзирая на) усталость.
ВСЕГДА раздельно пишутся предлоги: в виде, в отличие, в отношении, в продолжение, в связи с, в смысле, в течение, за счет, по причине.
СОЮЗЫ
Также= тоже, и:
Он тоже (также) студент. – И он студент.
то же …что; то же самое; одно и то же; так же, как; всё так же; всё то же:
По радио передавали то же, что и вчера.
То же самое я видел и в прошлом году.
Петр так же хорош, как и его отец и т.д.
Чтобы (чтоб)= для того чтобы:
Я пришел, чтобы (для того чтобы) дать вам волю.
Если бы можно опустить или переставить —пишите раздельно: Что бы мне почитать? —Что мне почитать? —Что мне почитать бы?
Запомните написание: во что бы то ни стало.
Итак= следовательно:
Итак, я никому оказался не нужен. —Следовательно, я никому оказался не нужен.
Зато= но: Мал золотник, зато (но) дорог.
Причём= притом (к тому же):
Сын у меня красивый, причем (притом (к тому же) умница большой. Сочетание ни при чем пишется в три слова!
Притом = причём (к тому же, вместе с тем):
Он рассердился, притом (причём) сильно.
Оттого= потому: Мне грустно оттого (потому), что весело тебе.
Потому= оттого, поэтому:
Я устала, потому (оттого, поэтому) и спать хочу.
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Обратите внимание!
Союзы как будто, то есть, потому что, так что, как бы— пишутся всегда раздельно!
НАРЕЧИЯ
|Слитно
|Раздельно
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Приставка + наречие:
задолго, навсегда,
послезавтра, извне.
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Существительное
сохранило некоторые
падежные формы:
на корточки
(на корточках),
за границу (за границей).
НО: наизнанку
(с изнанки), поодиночке
(в одиночку), наспех
(не к спеху).
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Приставки НА-, В- + собирательное
числительное:
надвое, вдвое, впятером.
НО: по двое, по трое.
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Между существительным и
предлогом можно вставить
определение:
в меру (в полную меру), на скаку
(на полном скаку), до смерти
(до самой смерти).
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Приставка + местоимение, полное прилагательное (не начинающаяся с гласной):
вничью, впрочем, зачастую.
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Предлог в + существительное,
прилагательное, начинающиеся с
гласной буквы:
в обнимку, в упор, в ударе.
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Приставка + краткое
прилагательное:
досуха, набело.
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Предлоги в, на + существительное
в предложном падеже:
на днях, на радостях, в потемках.
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Приставка + существительное,
где между приставкой и существительным нельзя
вставить определение:
вброд, исподтишка.
ЧАСТИЦЫ
|Раздельно
|Через дефис
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же (ж) (кроме союзов тоже, также);
бы (б) (кроме союза чтобы);
ли (ль); будто; дескать; как будто; почти что;
после; кое- следует предлог (кое с кем); ведь; мол.
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-то; -либо; -нибудь; -ка
-с; -де; кое- (кой-); -таки (после наречий, глаголов и со словами все-таки, так-таки).
СЛОЖНЫЕ СЛОВА
Дефисное написание слов
|Часть речи
|Правило
|существительные
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|прилагательные
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|сложные предлоги
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|неопределённые местоимения и наречия
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|наречия
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Исключения: потому, поэтому, почему, посему.