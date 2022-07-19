Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2
Языковые нормы
Средства связи Фразеология и стилистика Грамматические ошибки Средства выразительности Задания по текстам разных стилей Речевые нормы Текст - средства связи Текст - словарная статья Типы речи Лексическое значение Синтаксические нормы Паронимы Плеоназм Стили речи Орфоэпия
Орфография
Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание суффиксов причастий Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в СПП Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения

Слитное/ дефисное/раздельное написание частей речи

Сложности в написании производных предлогов, наречий возникают не только в сочинении, но и для решения тестового задания на ЕГЭ. Оно проверяет написание омонимичных частей речи. Давайте внимательно ознакомимся с теорией к этому заданию.

ПРЕДЛОГИ

Говоря о предлогах, мы не можем...

  • Ввиду, вследствие= из-за:

Ввиду (вследствие) дождей река разлилась. — Из-за дождей река разлилась.

Запомните: иметь в виду.

  • Вроде= наподобие:

Это здание вроде (наподобие) шара.

  • Вслед= вслед за:

Вслед убегающим детям раздался смех.

Вслед за убегающими детьми раздался смех.

  • Вместо = взамен:

Вместо (взамен) Саши выступил Андрей.

  • Насчет = о:

Мы говорили насчет (о) поездки (-е).

  • Несмотря на= невзирая на:

  • Мы работали, несмотря на (невзирая на) усталость.

ВСЕГДА раздельно пишутся предлоги: в виде, в отличие, в отношении, в продолжение, в связи с, в смысле, в течение, за счет, по причине.

СОЮЗЫ

  • Также= тоже, и:

Он тоже (также) студент. – И он студент.

Пишите же раздельно в следующих сочетаниях:

то же …что; то же самое; одно и то же; так же, как; всё так же; всё то же:

По радио передавали то же, что и вчера.

То же самое я видел и в прошлом году.

Петр так же хорош, как и его отец и т.д.

  • Чтобы (чтоб)= для того чтобы:

Я пришел, чтобы (для того чтобы) дать вам волю.

Если бы можно опустить или переставить —пишите раздельно: Что бы мне почитать? —Что мне почитать? —Что мне почитать бы?

Запомните написание: во что бы то ни стало.

  • Итак= следовательно:

Итак, я никому оказался не нужен. —Следовательно, я никому оказался не нужен.

  • Зато= но: Мал золотник, зато (но) дорог.

  • Причём= притом (к тому же):

Сын у меня красивый, причем (притом (к тому же) умница большой. Сочетание ни при чем пишется в три слова!

  • Притом = причём (к тому же, вместе с тем):

Он рассердился, притом (причём) сильно.

  • Оттого= потому: Мне грустно оттого (потому), что весело тебе.

  • Потому= оттого, поэтому:

Я устала, потому (оттого, поэтому) и спать хочу.

Обратите внимание!

Союзы как будто, то есть, потому что, так что, как бы— пишутся всегда раздельно!

НАРЕЧИЯ

Слитно Раздельно

Приставка + наречие:

задолго, навсегда,

послезавтра, извне.

Существительное

сохранило некоторые

падежные формы:

на корточки

(на корточках),

за границу (за границей).

НО: наизнанку

(с изнанки), поодиночке

(в одиночку), наспех

(не к спеху).

Приставки НА-, В- + собирательное

числительное:

надвое, вдвое, впятером.

НО: по двое, по трое.

Между существительным и

предлогом можно вставить

определение:

в меру (в полную меру), на скаку

(на полном скаку), до смерти

(до самой смерти).

Приставка + местоимение, полное прилагательное (не начинающаяся с гласной):

вничью, впрочем, зачастую.

Предлог в + существительное,

прилагательное, начинающиеся с

гласной буквы:

в обнимку, в упор, в ударе.

Приставка + краткое

прилагательное:

досуха, набело.

Предлоги в, на + существительное

в предложном падеже:

на днях, на радостях, в потемках.

Приставка + существительное,

где между приставкой и существительным нельзя

вставить определение:

вброд, исподтишка.

ЧАСТИЦЫ

Раздельно Через дефис

же (ж) (кроме союзов тоже, также);

бы (б) (кроме союза чтобы);

ли (ль); будто; дескать; как будто; почти что;

после; кое- следует предлог (кое с кем); ведь; мол.

-то; -либо; -нибудь; -ка

; -де; кое- (кой-); -таки (после наречий, глаголов и со словами все-таки, так-таки).

СЛОЖНЫЕ СЛОВА

Дефисное написание слов

Часть речи Правило
существительные

  • из двух самостоятельных слов: диван-кровать, кресло-качалка

  • обозначающие стороны света: северо-восток, юго-запад,

  • имеющие пол- и вторую часть, начинающуюся с большой буквы, гласной, с буквы л: пол-Сибири, пол-яблока, пол-листа.

  • обозначающие названия механизмов, термины: динамо-машина, премьер-министр,

  • сложные единицы измерения: тонно-километр.

  • слова с иноязычными элементами вице-, экс-, унтер-, обер-: вице-президент, экс-супруг
прилагательные

  • образованные сложением независимых друг от друга слов (между ними можно поставить союз и): финско-русский, англо-немецкий,

  • образованные от существительных, которые пишутся через дефис: юго-восточный,

  • обозначающие оттенки цвета: ярко-синий, багряно-красный,

  • первая часть оканчивается на -ИКО: физико-математический.
сложные предлоги

  • из-за, из-под, по-за, по-над
неопределённые местоимения и наречия

  • с приставкой КОЕ- и суффиксами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ: кое-кому, что-то, кто-нибудь, кем-либо.
наречия

  • образованные от двух одинаковых или близких по смыслу слов: нежданно-негаданно, красным-красно

  • образованных от прилагательных с помощью приставки ПО- и суффиксов -ОМУ(-ЕМУ),-И: по-хорошему, по-городскому, по-русски,

  • от числительных с помощью приставки ВО-(В-) и суффикса -ЫХ(-ИХ): во-первых, в-третьих.

Исключения: потому, поэтому, почему, посему.