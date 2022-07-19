Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Орфография
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в СПП Сравнительный оборот
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4
Языковые нормы
Средства выразительности Фразеология и стилистика Текст - средства связи Типы речи Стили речи Орфоэпия Речевые нормы Средства связи Паронимы Плеоназм Лексическое значение Задания по текстам разных стилей Текст - словарная статья Грамматические ошибки Синтаксические нормы

Паронимы

Паронимы (с греческого para – возле + onima – имя) – однокоренные слова, близкие по звучанию, но различающиеся по написанию и не совпадающие по значению. Например, дипломатичный – дипломатический, одеть – надеть, вдох – вздох. Как видите, паронимами могут быть любые части речи: глаголы, существительные, прилагательные. Главное – иметь общность функций, то есть прилагательное и причастие могут быть паронимами, а глагол и существительное составлять паронимическую пару уже не смогут. Собственно, именно поэтому с ними связана такая речевая ошибка, как «смешение паронимов», например, знакомое всем «оденьте бахилы».

Паронимы подразделяются на несколько видов.

Существует несколько характеристик. Согласно первой паронимы делятся на:

  • Полные – паронимы с ударением на один и тот же слог, выражающие кардинально разные понятия (диктант – диктат);

  • Неполные – паронимы с ударением на один слог, с достаточно близкими значениями (конный – конский);

  • Частичные паронимы – паронимы с ударением на разные слоги и характеризующиеся общностью смысла (в том числе и полным совпадением сочетаемости, например: одно из значений первого паронима будет являться значением другого паронима): годичный - годовой.

Вторая классификация паронимов связана с той морфемой, на которую они различаются. Так, выделяются:

  • Приставочные – различающиеся исключительно приставкой (восполнить – дополнить);

  • Суффиксальные – различающиеся исключительно суффиксом (артистический – артистичный);

  • Финальные – отличающиеся исключительно окончанием (гарант – гарантия).

Паронимический ряд может также различаться: их может быть два, а может гораздо больше. С этой точки зрения паронимические ряды подразделяются на:

  • Бинарные – состоящие только из двух слов (оклик – отклик);

  • Полинарные – состоящие из трех и более слов (царский – царственный – царствующий).