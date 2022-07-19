Основные причины речевых ошибок:
Непонимание значения слова
Лексическая сочетаемость
Фразеологизмы
Многословие
Разговорные и просторечные слова
|Непонимание значения слова
|Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.
|В современном русском языке предлог благодаря употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке.
|Лексическая сочетаемость
|Пример: Их сильная дружба многими была замечена.
|Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.
|Фразеологизмы
|Пример: Он постоянно сидит сложив руки.
|Фразеологизмы типа сложа руки, сломя голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму деепричастия совершенного вида с суффиксом -а (-я).
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|Многословие
|Пример: Все гости получили памятные сувениры.
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Плеоназм – употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.
Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово.
|Пример: Мы настроены на деловой настрой.
|Тавтология. Настроены – настрой
|Разговорные и просторечные слова
|Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения.
|Пример: У меня совсем худая куртка.
|Худой(разг.) – дырявый, испорченный (худой сапог).