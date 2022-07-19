Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Орфография
Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуационный анализ Двоеточие и тире Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в СПП Сравнительный оборот Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при однородных членах предложения
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2
Языковые нормы
Плеоназм Стили речи Задания по текстам разных стилей Текст - словарная статья Орфоэпия Синтаксические нормы Фразеология и стилистика Типы речи Лексическое значение Грамматические ошибки Средства связи Текст - средства связи Паронимы Средства выразительности Речевые нормы

Плеоназм

Основные причины речевых ошибок:

  1. Непонимание значения слова

  2. Лексическая сочетаемость

  3. Фразеологизмы

  4. Многословие

  5. Разговорные и просторечные слова

Непонимание значения слова
Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.
В современном русском языке предлог благодаря употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке.
Лексическая сочетаемость
Пример: Их сильная дружба многими была замечена.
Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.
Фразеологизмы
Пример: Он постоянно сидит сложив руки.
Фразеологизмы типа сложа руки, сломя голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму деепричастия совершенного вида с суффиксом -а (-я).

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Многословие
Пример: Все гости получили памятные сувениры.

Плеоназм – употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово.
Пример: Мы настроены на деловой настрой.
Тавтология. Настроены – настрой
Разговорные и просторечные слова
Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения.
Пример: У меня совсем худая куртка.
Худой(разг.) – дырявый, испорченный (худой сапог).