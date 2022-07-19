Частицы. Морфология

По значению частицы делятся на формообразующие и модальные.
Формообразующие: бы, пусть, пускай, да, давай, -ка служат для образования форм наклонения глаголов.
|БЫ
|присоединяясь к форме глаголов, образует условное наклонение, например: нашел — нашел бы
|ПУСТЬ, ПУСКАЙ И ДА
|присоединяясь к формам глагола 3-го лица, образуют повелительное наклонение: Пусть сильнее грянет буря!
|ДАВАЙ, ДАВАЙТЕ
|присоединяясь к форме 1-го лица мн. ч. буд. вр., образуют повелительное наклонение со значением приглашения к совместному действию, например: Давай улетим!
|-КА
|присоединяясь к формам повелительного наклонения, смягчает приказание, например: Останьтесь-ка вы здесь.
Модальные частицы выражают различные смысловые оттенки, которые говорящий придает своему высказыванию.
|вопросительные
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разве, неужели, ли, что ли например:
Разве вы не любите заниматься спортом?
|восклицательные
|что за, как, например: Что за уха! Да как жирна!
|ограничительные
|только, лишь, например: Только вода тихо и ласково звенела.
|указательные
|вот, вон, например: Вот темный, темный сад
|усилительные
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даже, же, ведь, уж, все-таки, -то, ни, например: Вы даже защитить себя не сумеете!
Мы не сказали друг другу ни слова. Как мне горько-то, горько-то в ту пору было!
|уточняющие
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именно, точно, почти, как раз, например:
Ты пришел как раз вовремя.
|отрицательные
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не, далеко не, вовсе не, отнюдь не, а также частица ни. Например: Не спится мне душными ночами.
Работа была далеко не легкая