Учебник MAXIMUM Education

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7 класс
Русский язык
Язык и части речи
Предлог. Разряды Наречие. Разряды Союз. Разряды Причастие. Морфология Деепричастие. Морфология Причастный оборот Стили языка Междометия Запятая в предложении перед союзами Частицы. Морфология Деепричастный оборот
Орфография
Н и НН в наречиях Правописание НЕ с наречиями Н и НН в причастиях Слитное и раздельное написание тоже также Правописание суффиксов деепричастий Слитное, дефисное, раздельное правописание наречий Правописание предлогов Правописание НЕ с причастиями Частицы не и ни Правописание суффиксов причастий

Частицы. Морфология

Частицы — служебные слова, которые придают дополнительные различные оттенки значения или членам предложения, или всему предложению в целом или служат для образования форм слова.

Даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнуют меня. Частица даже, стоящая перед словом малейшая, усиливает его значение.

По значению частицы делятся на формообразующие и модальные.

Формообразующие: бы, пусть, пускай, да, давай, -ка служат для образования форм наклонения глаголов.

БЫ присоединяясь к форме глаголов, образует условное наклонение, например: нашел нашел бы
ПУСТЬ, ПУСКАЙ И ДА присоединяясь к формам глагола 3-го лица, образуют повелительное наклонение: Пусть сильнее грянет буря!
ДАВАЙ, ДАВАЙТЕ присоединяясь к форме 1-го лица мн. ч. буд. вр., образуют повелительное наклонение со значением приглашения к совместному действию, например: Давай улетим!
-КА присоединяясь к формам повелительного наклонения, смягчает приказание, например: Останьтесь-ка вы здесь.

Модальные частицы выражают различные смысловые оттенки, которые говорящий придает своему высказыванию.

вопросительные

разве, неужели, ли, что ли например:

Разве вы не любите заниматься спортом?
восклицательные что за, как, например: Что за уха! Да как жирна!
ограничительные только, лишь, например: Только вода тихо и ласково звенела.
указательные вот, вон, например: Вот темный, темный сад
усилительные

даже, же, ведь, уж, все-таки, -то, ни, например: Вы даже защитить себя не сумеете!

Мы не сказали друг другу ни слова. Как мне горько-то, горько-то в ту пору было!
уточняющие

именно, точно, почти, как раз, например:

Ты пришел как раз вовремя.
отрицательные

не, далеко не, вовсе не, отнюдь не, а также частица ни. Например: Не спится мне душными ночами.

Работа была далеко не легкая