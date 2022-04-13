Прямая речь. Диалог

Прямая речь – это дословная передача чьих-то слов.

Часто нам нужно целиком, без искажения передать на письме свои слова или рассказать о том, что говорил другой человек. В таких случаях мы используем прямую речь.

При передаче чужих слов нам бывает важно сказать и о том, кто это говорил, показать, как слова были произнесены и какой эмоциональный оттенок они содержат (например, глаголы сказать, приказать, попросить, умолять и т.д. имеют разное значение, используются в разных ситуациях), поэтому предложения с прямой речью состоят из двух частей:

слов автора – кому принадлежит прямая речь, глагол, указывающий на то, как произнесены слова и т.д. (обозначаем в схемах «А»); прямой речи (обозначаем в схемах «П»).

Прямая речь на письме выделяется кавычками, а первое ее слово пишется с заглавной (большой) буквы.

Пунктуация в предложениях с прямой речью зависит от того, где стоят слова автора:

Начинаем со слов автора.

Если слова автора стоят ДО прямой речи, то после них мы ставим двоеточие.

Схема такого предложения будет выглядеть так: А: «П».

Пример:

Дамблдор сказал: «Этот шрам останется у него на всю жизнь».

Стоит запомнить!

Внутри кавычек мы точку не ставим!

Если в конце прямой речи должна стоять точка, то мы закрываем кавычки и ставим току после них, как на схеме:

А: «П».

Если в конце прямой речи нужно поставить восклицательный или вопросительный знак, то мы сначала ставим восклицательный или вопросительный знак, потом закрываем кавычки, а точку в конце предложения не ставим.

Схемы тогда получаются такими:

А: «П!»

Пример:

Дамблдор сказал: «Этот шрам останется у него на всю жизнь!»

А: «П?»

Пример:

Дамблдор спросил: «Этот шрам останется у него на всю жизнь?»

Слова автора могут стоять ДО прямой речи, но еще и продолжаться после нее, тогда:

Если прямая речь – повествовательная, то после нее перед словами автора мы ставим запятую, а затем – тире.

Схема будет выглядеть так:

А: «П», – а.

Пример:

Дамблдор сказал: «Этот шрам останется у него на всю жизнь», – подтвердив догадку профессора МакГонаглл.

Если прямая речь – вопросительная или восклицательная, то внутри кавычек ставим вопросительный или восклицательный знак, закрываем кавычки, а перед словами автора ставим тире.

Получится одна из таких схем:

А: «П?» – а.

Пример:

Дамблдор спросил: «Этот шрам останется у него на всю жизнь?», – посмотрев на профессора МакГонаглл.

А: «П!» – а.

Пример:

Дамблдор подтвердил: «Этот шрам останется у него на всю жизнь!», – подтвердив догадку профессора МакГонаглл.

Начинаем с прямой речи.

Если слова автора стоят ПОСЛЕ прямой речи, то они пишутся с маленькой (строчной) буквы, а перед ними мы ставим тире.

Схема такого предложения:

«П», – а.

Пример:

«Этот шрам останется у него на всю жизнь», – подтвердил Дамблдор.

Стоит запомнить!

Внутри кавычек после прямой речи мы никогда не ставим точку!

Если прямая речь произносится с повествовательной интонацией (в обычном предложении мы ставим в таких случаях в конце точку), то мы закрываем кавычки, ставим запятую, тире и пишем слова автора.

Схема такого предложения:

«П», – а.

Пример:

«Этот шрам останется у него на всю жизнь», – сказал Дамблдор.

Если в конце прямой речи должен стоять восклицательный или вопросительный знак, то мы сначала ставим восклицательный или вопросительный знак, потом закрываем кавычки, ставим тире и пишем слова автора.

Схемы таких предложений:

«П!» – а.

Пример:

«Этот шрам останется у него на всю жизнь!» – воскликнул Дамблдор.

«П?» – а.

Пример:

«Этот шрам останется у него на всю жизнь?» – удивился Дамблдор.

Если слова автора РАЗРЫВАЮТ прямую речь, то есть такие схемы пунктуационного оформления:

«П, – а, – п». (если на месте разрыва прямой речи не должен был быть какой-либо знак препинания или должна была ставится запятая, тире, двоеточие)

Пример:

«Этот шрам, – сказал Дамблдор, – останется у него на всю жизнь».

«П, – а. – П». (если на месте разрыва прямой речи должна была стоять точка)

Пример:

«Этот шрам останется у него на всю жизнь, – сказал Дамблдор. – Шрамы могут сослужить хорошую службу».

«П? – а. – П». (если на месте разрыва прямой речи должен был стоять вопросительный знак)

Пример:

«Этот шрам останется у него на всю жизнь? – спросил Дамблдор. – Шрамы могут сослужить хорошую службу».

«П! – а. – П». (если на месте разрыва прямой речи должен был стоять восклицательный знак)

Пример:

«Этот шрам останется у него на всю жизнь! – удивился Дамблдор. – Шрамы могут сослужить хорошую службу».

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц.

Именно с помощью диалога мы общаемся с людьми (родителями, друзьями, одноклассниками и др.).

Диалог состоит из обмена высказываниями, которые называются репликами.

На письме каждая реплика (слова участника диалога) пишется без кавычек, с новой строки, а перед ней ставится тире.

Пример:

– Ваня, придешь сегодня во двор в футбол играть?

– Приду, Петя!

В диалоге тоже могут быть слова автора. Перед ними ставятся те же знаки препинания, что и в предложениях с прямой речью, но кавычек при прямой речи нет.

Пример:

– Андрей, ты знаешь, что такое прямая речь? – спросила учительница.

– Знаю. Прямая речь – это дословная передача чьих-то слов, – ответил Андрей.