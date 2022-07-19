Разноспрягаемые глаголы

К ним относят глаголы хотеть, бежать и глаголы, образованные от них (захотеть, расхотеть, перехотеть, побежать, добежать, забежать, отбежать, выбежать и т.д.).
|ХОТЕТЬ
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|Я хоч-у
|Мы хот-им
|2-е лицо
|Ты хоч-ешь
|Вы хот-ите
|3-е лицо
|Он хоч-ет
|Они хот-ят
Вывод: Глагол хотеть в единственном числе спрягается по I спряжению, а во множественном – по II спряжению.
|БЕЖАТЬ
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|Я бег-у
|Мы беж-им
|2-е лицо
|Ты беж-ишь
|Вы беж-ите
|3-е лицо
|Он беж-ит
|Они бег-ут
Вывод: Глагол бежать во всех формах, кроме 3-го лица множественного числа, спрягается по II спряжению. В 3-ем лице множественного числа он спрягается по I спряжению.
Глаголы есть и дать (а также глаголы, которые образованы от них: съесть, доесть, переесть, выдать, отдать, сдать, создать, передать и т.п.) – глаголы особого спряжения: их личные окончания не такие, как у глаголов I и II спряжения.
|ЕСТЬ
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|Я е-м
|Мы ед-и´м
|2-е лицо
|Ты е-шь
|Вы ед-и´те
|3-е лицо
|Он е-ст
|Они ед-я´т
|ДАТЬ
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|Я да-м
|Мы дад-и´м
|2-е лицо
|Ты да-шь
|Вы дад-и´те
|3-е лицо
|Он да-ст
|Они дад-у´т
Запомни! Глагол чтить – II спряжения, но в 3-ем лице множественного числа в нем возможны и равноправны два окончания: чт-ЯТ (II спряжение), чт-УТ (I спряжения).