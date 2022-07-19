Разноспрягаемые глаголы

В русском языке существуют глаголы, при спряжении которых встречаются окончания и первого, и второго спряжения. Это разноспрягаемые глаголы.

К ним относят глаголы хотеть, бежать и глаголы, образованные от них (захотеть, расхотеть, перехотеть, побежать, добежать, забежать, отбежать, выбежать и т.д.).

ХОТЕТЬ Единственное число Множественное число 1-е лицо Я хоч-у Мы хот-им 2-е лицо Ты хоч-ешь Вы хот-ите 3-е лицо Он хоч-ет Они хот-ят

Вывод: Глагол хотеть в единственном числе спрягается по I спряжению, а во множественном – по II спряжению.

БЕЖАТЬ Единственное число Множественное число 1-е лицо Я бег-у Мы беж-им 2-е лицо Ты беж-ишь Вы беж-ите 3-е лицо Он беж-ит Они бег-ут

Вывод: Глагол бежать во всех формах, кроме 3-го лица множественного числа, спрягается по II спряжению. В 3-ем лице множественного числа он спрягается по I спряжению.

Глаголы есть и дать (а также глаголы, которые образованы от них: съесть, доесть, переесть, выдать, отдать, сдать, создать, передать и т.п.) – глаголы особого спряжения: их личные окончания не такие, как у глаголов I и II спряжения.

ЕСТЬ Единственное число Множественное число 1-е лицо Я е-м Мы ед-и´м 2-е лицо Ты е-шь Вы ед-и´те 3-е лицо Он е-ст Они ед-я´т

ДАТЬ Единственное число Множественное число 1-е лицо Я да-м Мы дад-и´м 2-е лицо Ты да-шь Вы дад-и´те 3-е лицо Он да-ст Они дад-у´т

Запомни! Глагол чтить – II спряжения, но в 3-ем лице множественного числа в нем возможны и равноправны два окончания: чт-ЯТ (II спряжение), чт-УТ (I спряжения).