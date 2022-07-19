Обособленные дополнения

Дополнение – это второстепенный член предложения, обозначающий предмет (объект действия) и отвечающий на вопросы косвенных падежей. Дополнения зависят от сказуемых или других членов предложения.

Дополнения могут обособляться, т.е. выделяться на письме запятыми.

Обособляются обороты с предлогами кроме, помимо, включая, за исключением, за неимением, сверх, исключая, наряду с, против, вместо, вместе и др. Они имеют значение включения, исключения, замещения.

Мы почти ничего не запомнили, кроме названий ключевых произведений поэта.

Наряду с обычными сотрудниками, руководство тоже захотело поучаствовать в конкурсе от профсоюза.

На заводе, сверх установленной нормы, изготовили триста новых деталей.

Мы не были знакомы с творчеством этого художника, за исключением самых известных картин.