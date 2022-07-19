Обособленные дополнения

Дополнения могут обособляться, т.е. выделяться на письме запятыми.
Обособляются обороты с предлогами кроме, помимо, включая, за исключением, за неимением, сверх, исключая, наряду с, против, вместо, вместе и др. Они имеют значение включения, исключения, замещения.
Мы почти ничего не запомнили, кроме названий ключевых произведений поэта.
Наряду с обычными сотрудниками, руководство тоже захотело поучаствовать в конкурсе от профсоюза.
На заводе, сверх установленной нормы, изготовили триста новых деталей.
Мы не были знакомы с творчеством этого художника, за исключением самых известных картин.