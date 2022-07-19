Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Русский язык
Синтаксис
Тире между подлежащим и сказуемым Односоставное предложение Обособленные дополнения Обособленные определения Основные единицы синтаксиса Обстоятельство Обособленные обстоятельства Однородные члены предложения Вводные слова Определение Обращения Сказуемые. Виды сказуемого Подлежащее. Виды подлежащего Грамматическая основа Обобщающие слова при ОЧП Прямая и косвенная речь Дополнение Двусоставное предложение

Обособленные дополнения

Дополнение – это второстепенный член предложения, обозначающий предмет (объект действия) и отвечающий на вопросы косвенных падежей. Дополнения зависят от сказуемых или других членов предложения.

Дополнения могут обособляться, т.е. выделяться на письме запятыми.

Обособляются обороты с предлогами кроме, помимо, включая, за исключением, за неимением, сверх, исключая, наряду с, против, вместо, вместе и др. Они имеют значение включения, исключения, замещения.

Мы почти ничего не запомнили, кроме названий ключевых произведений поэта.

Наряду с обычными сотрудниками, руководство тоже захотело поучаствовать в конкурсе от профсоюза.

На заводе, сверх установленной нормы, изготовили триста новых деталей.

Мы не были знакомы с творчеством этого художника, за исключением самых известных картин.