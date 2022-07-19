Орфографический анализ текста

Правописание корней
С этой орфограммой нужно работать не только в тестовой части, но и в письменной.
Давайте вспомним, как мы можем проверить правописание безударной гласной в корне. Способы:
Проверка однокоренным словом, где нужна нам буква в ударном положении
Словарные слова (нужно знать, учили с начальной школы)
Корни с чередованием
В русском языке есть ряд корней с чередующимися гласными. Выбор буквы в безударной позиции при чередовании зависит от разных условий. Давайте внимательно изучим таблицу.
ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ
Правописание приставок
Приставки на З-/С-
В приставках на -з/ -с: без-/-бес-, воз - / вос- (вс-), из-/-ис-, низ-/нис-, через-/чрез- и т. п. пишется з перед звонкими согласными или гласными (безводный, изранить, возбуждение), а перед глухими согласными пишется с (беспредельный, восстать).
В приставках раз-/рас- — роз-/рос- в неударяемом положении пишется буква а: расписа́ние, рассы́пать, в ударяемом положении пишется буква о: ро́звальни, ро́злив, ро́спись, ро́ссыпь.
Исключения: розыскно́й — от ро́зыск.
Запомним мнемоническую фразу, в которой все 10 согласных звуков глухие: «Степка, хочешь щец?» «Фи!» Помним, что Ч, Щ, Ц – всегда глухие.
Запомните: слово «чересчур»;
Приставки ПРЕ-/ПРИ-/ПРО-/ПРА-
Различайте!
ПРО и ПРА-:
Пра- изначальный, древний; дальний родственник: праславянский, прародина, праязык, прадедушка. В остальных случаях — про: просушить, прогреметь, пробежать
Особую трудность представляет написание приставок ПРЕ- и ПРИ-. В основном их различие строится на их лексическом значении.
Правописание Н и НН
Прилагательные, образованные от существительных
|-Н-
|-НН-
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В суффиксах –ИН-, -АН-, -ЯН-
Исключения:
стекляННый, оловяННый, деревяННый
Легко запомнить: стеклянное окно в деревянной раме с оловянной ручкой
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В суффиксах -ОНН- и -ЕНН-
Исключения:
ветреНый (НО безветреННый)
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Прилагательные без суффикса
(они не образованы ни от каких слов):
Пьяный, рьяный,
Зеленый, единый, багряный,
Синий, юный,
Свиной, пряный, рдяный, румяный
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Если основа исходного существительного заканчивается на Н + суффикс Н
Например, стариННый (образовано от стариНа с помощью суффикса Н),
камеННый (от камеНь), тумаННый (от тумаН).
Исключения:
бараНий, фазаНий, кабаНий
Причастия и отглагольные прилагательные
|Отглагольные прилагательные
|Причастия
|-Н-
|-НН-
|
БЕЗ приставки (кроме НЕ-)
(слово образовано от глагола несовершенного вида)
Исключения:
неждаННый и негадаННый,
невидаННый, неслыхаННый,
нечаяННый, отчаяННый,
желаННый, неожидаННый,
свящеННый, данный, делаННый,
обещаННый
жемаННый, также слышаННый,
и медлеННый
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С приставкой (кроме НЕ-)
(слово образовано от глагола совершенного вида)
Исключения:
назваНый (брат), смышлеНый, непрошеНый (гость), посажёНый отец
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Если нет зависимых слов:
крашеНый забор
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В суффиксах -ОВА- и -ЕВА-
Важно!
В словах коваНый и жёваНый «ов» и «ев» входят в корень!
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Если есть зависимые слова:
давно крашеННый забор
Определение части речи омонимичных форм
|Краткое причастие
|Краткое прилагательное
|Наречие
|-Н-
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-Н- и -НН-
как в полной форме
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-Н- и -НН-
как в слове, от которого образовано
|есть зависимое слово
|нет зависимого слова
|временный признак предмета
|постоянный признак предмета
|действие
|качество
|кем? чем? (+ тв. падеж + мной)
|каковы? каков?
|как?
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замена глаголом на -ЛИ
разлит - разлиЛИ,
|Можно проверить вставкой наречия более-менее
|Воды взволноваНы бурей
|Голоса резки и взволноваННы
|Говорил очень взволноваННо
|Ресурсы изыскаНы экономистами
|Ее манеры изыскаННы
|Одет изыскаННо