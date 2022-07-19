Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
Сказуемые. Виды сказуемого Основные единицы синтаксиса Грамматическая основа Разные виды придаточного Подлежащее. Виды подлежащего Пунктуационный анализ текста Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными ССП БСП СПП Синтаксический анализ текста
Орфография
Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание гласных в корнях с чередованием
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Орфографический анализ текста

Правописание корней

С этой орфограммой нужно работать не только в тестовой части, но и в письменной.

Давайте вспомним, как мы можем проверить правописание безударной гласной в корне. Способы:

  • Проверка однокоренным словом, где нужна нам буква в ударном положении

  • Словарные слова (нужно знать, учили с начальной школы)

  • Корни с чередованием

В русском языке есть ряд корней с чередующимися гласными. Выбор буквы в безударной позиции при чередовании зависит от разных условий. Давайте внимательно изучим таблицу.

ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ

Правописание приставок

Приставки на З-/С-

В приставках на -з/ -с: без-/-бес-, воз - / вос- (вс-), из-/-ис-, низ-/нис-, через-/чрез- и т. п. пишется з перед звонкими согласными или гласными (безводный, изранить, возбуждение), а перед глухими согласными пишется с (беспредельный, восстать).

В приставках раз-/рас- — роз-/рос- в неударяемом положении пишется буква а: расписа́ние, рассы́пать, в ударяемом положении пишется буква о: ро́звальни, ро́злив, ро́спись, ро́ссыпь.

Исключения: розыскно́й — от ро́зыск.

Запомним мнемоническую фразу, в которой все 10 согласных звуков глухие: «Степка, хочешь щец?» «Фи!» Помним, что Ч, Щ, Ц – всегда глухие.

Запомните: слово «чересчур»;

Приставки ПРЕ-/ПРИ-/ПРО-/ПРА-

Различайте!

ПРО и ПРА-:

Пра- изначальный, древний; дальний родственник: праславянский, прародина, праязык, прадедушка. В остальных случаях — про: просушить, прогреметь, пробежать

Особую трудность представляет написание приставок ПРЕ- и ПРИ-. В основном их различие строится на их лексическом значении.

Правописание Н и НН

Прилагательные, образованные от существительных

-Н- -НН-

В суффиксах –ИН-, -АН-, -ЯН-

Исключения:

стекляННый, оловяННый, деревяННый

Легко запомнить: стеклянное окно в деревянной раме с оловянной ручкой

В суффиксах -ОНН- и -ЕНН-

Исключения:

ветреНый (НО безветреННый)

Прилагательные без суффикса

(они не образованы ни от каких слов):

Пьяный, рьяный,

Зеленый, единый, багряный,

Синий, юный,

Свиной, пряный, рдяный, румяный

Если основа исходного существительного заканчивается на Н + суффикс Н

Например, стариННый (образовано от стариНа с помощью суффикса Н),

камеННый (от камеНь), тумаННый (от тумаН).

Исключения:

бараНий, фазаНий, кабаНий

Причастия и отглагольные прилагательные

Отглагольные прилагательные Причастия
-Н- -НН-

БЕЗ приставки (кроме НЕ-)

(слово образовано от глагола несовершенного вида)

Исключения:

неждаННый и негадаННый,

невидаННый, неслыхаННый,

нечаяННый, отчаяННый,

желаННый, неожидаННый,

свящеННый, данный, делаННый,

обещаННый

жемаННый, также слышаННый,

и медлеННый

С приставкой (кроме НЕ-)

(слово образовано от глагола совершенного вида)

Исключения:

назваНый (брат), смышлеНый, непрошеНый (гость), посажёНый отец

Если нет зависимых слов:

крашеНый забор

В суффиксах -ОВА- и -ЕВА-

Важно!

В словах коваНый и жёваНый «ов» и «ев» входят в корень!

Если есть зависимые слова:

давно крашеННый забор

Определение части речи омонимичных форм

Краткое причастие Краткое прилагательное Наречие
-Н-

-Н- и -НН-

как в полной форме

-Н- и -НН-

как в слове, от которого образовано
есть зависимое слово нет зависимого слова
временный признак предмета постоянный признак предмета
действие качество
кем? чем? (+ тв. падеж + мной) каковы? каков? как?

замена глаголом на -ЛИ

разлит - разлиЛИ,

наказан -наказаЛИ

 Можно проверить вставкой наречия более-менее
Воды взволноваНы бурей Голоса резки и взволноваННы Говорил очень взволноваННо
Ресурсы изыскаНы экономистами Ее манеры изыскаННы Одет изыскаННо