Орфографический анализ текста

Правописание корней

С этой орфограммой нужно работать не только в тестовой части, но и в письменной.

Давайте вспомним, как мы можем проверить правописание безударной гласной в корне. Способы:

Проверка однокоренным словом, где нужна нам буква в ударном положении

Словарные слова (нужно знать, учили с начальной школы)

Корни с чередованием

В русском языке есть ряд корней с чередующимися гласными. Выбор буквы в безударной позиции при чередовании зависит от разных условий. Давайте внимательно изучим таблицу.

ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ

Правописание приставок

Приставки на З-/С-

В приставках на -з/ -с: без-/-бес-, воз - / вос- (вс-), из-/-ис-, низ-/нис-, через-/чрез- и т. п. пишется з перед звонкими согласными или гласными (безводный, изранить, возбуждение), а перед глухими согласными пишется с (беспредельный, восстать).

В приставках раз-/рас- — роз-/рос- в неударяемом положении пишется буква а: расписа́ние, рассы́пать, в ударяемом положении пишется буква о: ро́звальни, ро́злив, ро́спись, ро́ссыпь.

Исключения: розыскно́й — от ро́зыск.

Запомним мнемоническую фразу, в которой все 10 согласных звуков глухие: «Степка, хочешь щец?» «Фи!» Помним, что Ч, Щ, Ц – всегда глухие.

Запомните: слово «чересчур»;

Приставки ПРЕ-/ПРИ-/ПРО-/ПРА-

Различайте!

ПРО и ПРА-:

Пра- изначальный, древний; дальний родственник: праславянский, прародина, праязык, прадедушка. В остальных случаях — про: просушить, прогреметь, пробежать

Особую трудность представляет написание приставок ПРЕ- и ПРИ-. В основном их различие строится на их лексическом значении.

Правописание Н и НН

Прилагательные, образованные от существительных

-Н- -НН- В суффиксах –ИН-, -АН-, -ЯН- Исключения: стекляННый, оловяННый, деревяННый Легко запомнить: стеклянное окно в деревянной раме с оловянной ручкой В суффиксах -ОНН- и -ЕНН- Исключения: ветреНый (НО безветреННый) Прилагательные без суффикса (они не образованы ни от каких слов): Пьяный, рьяный, Зеленый, единый, багряный, Синий, юный, Свиной, пряный, рдяный, румяный Если основа исходного существительного заканчивается на Н + суффикс Н Например, стариННый (образовано от стариНа с помощью суффикса Н), камеННый (от камеНь), тумаННый (от тумаН). Исключения: бараНий, фазаНий, кабаНий

Причастия и отглагольные прилагательные

Отглагольные прилагательные Причастия -Н- -НН- БЕЗ приставки (кроме НЕ-) (слово образовано от глагола несовершенного вида) Исключения: неждаННый и негадаННый, невидаННый, неслыхаННый, нечаяННый, отчаяННый, желаННый, неожидаННый, свящеННый, данный, делаННый, обещаННый жемаННый, также слышаННый, и медлеННый С приставкой (кроме НЕ-) (слово образовано от глагола совершенного вида) Исключения: назваНый (брат), смышлеНый, непрошеНый (гость), посажёНый отец Если нет зависимых слов: крашеНый забор В суффиксах -ОВА- и -ЕВА- Важно! В словах коваНый и жёваНый «ов» и «ев» входят в корень! Если есть зависимые слова: давно крашеННый забор

Определение части речи омонимичных форм