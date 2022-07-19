Деепричастный оборот

Деепричастие — это самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном, выраженном глаголом-сказуемым.

Деепричастия выступают обстоятельствами, вопрос к ним задают от глагола.

Одиночные деепричастия на письме всегда выделяются запятыми, т.е. обособляются.

Оглянувшись, он пошёл дальше.

Рассказывая, Виктор часто прерывался, чтобы выпить воды.

Исключения!

Не обособляются одиночные слова молча, сидя, стоя, лёжа, нехотя, шутя, не глядя. В предложении они близки по смыслу наречиям.

Алёна часто читает (как?) лёжа, хотя это вредно для зрения.

Деепричастный оборот – деепричастие с зависимыми словами.

Деепричастные обороты всегда обособляются.

Выбирая декор для новой квартиры, мы объездили все магазины в городе.

Труппа, отыграв очередной спектакль, вечером отправилась на пикник у моря.

Сад выглядел ужасно пустым, сбросив листву.

Исключения!

Не обособляются деепричастные обороты, которые становятся смысловым акцентом в предложении, являясь тесно связанными по смыслу со сказуемыми.

Она слушала опустив голову. (важно не то, что она слушала, а как она это делала – опустив голову)

Будь внимателен!

Не являются деепричастными оборотами, поэтому не обособляются фразеологизмы (засучив рукава, не смыкая глаз и т.д.)

Мама сильно волновалась за нас и всю ночь сидела не смыкая глаз.

Помни!

Деепричастия и деепричастные обороты тоже могут быть однородными, тогда запятые между ними ставятся в соответствии с правилами пунктуации при однородных членах.

Мы стояли на вокзале весь вечер и очень скучали, рассматривая поезда, наблюдая за проезжающими.

Напевая гимн отряда И размахивая флажками, ребята шли к морю.

Ловушка!

Действие, выраженное глаголом, и действие, выраженное деепричастием, выполняется одним и тем же лицом, предметом.

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