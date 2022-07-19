Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире Сравнительный оборот Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация в СПП Пунктуационный анализ
Варианты ЕГЭ
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Языковые нормы
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Орфография
Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание НЕ с различными частями речи Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ

Синтаксические нормы  

Основные синтаксические ошибки из форматного задания ЕГЭ:

  1. Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, НАПЕРЕКОР. После них можно употреблять только дательный падеж: согласно приказУ, благодаря помощИ, вопреки обещаниЮ. Небольшое дополнение о предлоге ПО: если «ПО» в контексте означает «ПОСЛЕ», то с ним употребляем только предложный падеж: по приездЕ, по истечениИ.

  2. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Все, кто однажды видел море, не забываЕТ его красоты. В этом предложении подлежащее ВСЕ (стоит во множественном числе), а сказуемое, которое к нему относится – НЕ ЗАБЫВАЕТ (уже в единственном). Такая ошибка еще может быть допущена, если в качестве подлежащего аббревиатура (сложносокращенное слово). Например, МГУ вывесило списки абитуриентов. Главное слово в аббревиатуре – университет, значит, мужской род и сказуемое должно стоять в таком же роде.

  3. Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением. Если перед название стоит родовое понятие, например, газета, картина, фильм и т.п. само название должно стоять в именительном падеже, а если родового понятия нет, то название ставим в тот падеж, которого требует контекст. Например, Все пришли в восторг от «Войны и мира»,/от романа «Война и мир»

  4. Неверное построение предложения с деепричастным оборотом. Действие деепричастного оборота должно производиться подлежащим, поэтому, если в предложении один деятель, а в деепричастном обороте другой – это ошибка. Закончив школу, слезы радости побежали по его лицу.

  5. Неправильное построение предложения с причастным оборотом. Например, разные формы главного слова и причастия, например: В конкурсе выиграет ученик, прочитавшим наибольшее количество книг. Главное слово – ученик – стоит в именительном падеже, а причастие уже в дательном падеже.

  6. Включение главного слова в оборот. Например: В ночной тишине слышался стук падавших яблок с веток на крышу дома. Нужно проверить, где находится главное слово: если не до оборота, не после, а внутри – это ошибка

  7. Ошибка в построении предложения с однородными членами. Важно проверить, какие падежи требуют после себя эти однородные члены. Если один и тот же – ошибки нет, а если разные – то и дополнение у каждого должно быть свое. Сравните: Люди восхваляли и любили поэта (после обоих глаголов можно употребить винительный падеж, поэтому достаточно одного дополнения) – страна любила и гордилась поэтом (после глагола «любила» должен быть винительный падеж, а после «гордилась» - творительный, а дополнение только одно).

  8. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Бабушка связала свитер и подарит его внуку. Если первый глагол в прошедшем времени, то и второй должен стоять в нем же: связала и подарила.