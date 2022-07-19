Правописание суффиксов прилагательных

-ИНСК- пишем в прилагательных, образованных от географических названий на ‑ А / ‑ Я, - И / - Ы, или если есть форма притяжательных прилагательных на -ИН.

Если есть беглая гласная в основе, то пишем ‑ЕНСК-.

Запомни! Пресненский (Пресня), пензенский (Пенза).