Учебник MAXIMUM Education

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6 класс
Русский язык
Язык и части речи
Числительное. Разряды Разноспрягаемые глаголы Фразеология Типы речи Стили речи Местоимение. Разряды Слово и возможности его употребления
Орфография
Н и НН в прилагательных Правописание окончаний глаголов Числительное. Орфография Правописание корней Правописание местоимений с НЕ и НИ Правописание суффиксов существительных НЕ с существительными Правописание суффиксов прилагательных НЕ с прилагательными Правописание приставок

Правописание суффиксов прилагательных

Суффиксы Правило Примеры

-ИВ-

-ЕВ-

Под ударением пишем -ИВ-.

Без ударения пишем -ЕВ-.

Исключения! Юро´дивый, ми´лостивый.

ДождлИ´Вый, красИ´Вый

ДождЕВо´й,

полЕВо´й

-ЧИВ-

-ЛИВ-

-ЧАТ-

Суффиксы -ЧИВ- и -ЛИВ- всегда пишутся с буквой И.

Перед суффиксом -ЧАТ- конечное Ц производящей основы меняется на Т.

Не путай!

-ЧИВ- и -ЛИВ- необходимо отличать от суффикса -ЕВ- после корней на Ч и Л.

РазборЧИВый,

выносЛИВый

РеснитЧАТый

(от ресница)

ПлечЕВой

(корень ПЛЕЧ),

волЕВой

(корень ВОЛ)

-ИНСК-

-ЕНСК-

-ИНСК- пишем в прилагательных, образованных от географических названий на ‑ А / ‑ Я, - И / - Ы, или если есть форма притяжательных прилагательных на -ИН.

Если есть беглая гласная в основе, то пишем ‑ЕНСК-.

Запомни! Пресненский (Пресня), пензенский (Пенза).

ЯлтИНСКий

(от Ялта),

химкИНСКий

(от Химки),

сестрИНСКий

(сестрИН)

КоломЕНСКий

(от Коломна),

грознЕНСКий

(от Грозный, ср.: грозен)