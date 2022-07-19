Правописание суффиксов прилагательных

|Суффиксы
|Правило
|Примеры
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-ИВ-
-ЕВ-
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Под ударением пишем -ИВ-.
Без ударения пишем -ЕВ-.
Исключения! Юро´дивый, ми´лостивый.
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ДождлИ´Вый, красИ´Вый
ДождЕВо´й,
полЕВо´й
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-ЧИВ-
-ЛИВ-
-ЧАТ-
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Суффиксы -ЧИВ- и -ЛИВ- всегда пишутся с буквой И.
Перед суффиксом -ЧАТ- конечное Ц производящей основы меняется на Т.
Не путай!
-ЧИВ- и -ЛИВ- необходимо отличать от суффикса -ЕВ- после корней на Ч и Л.
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РазборЧИВый,
выносЛИВый
РеснитЧАТый
(от ресница)
ПлечЕВой
(корень ПЛЕЧ),
волЕВой
(корень ВОЛ)
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-ИНСК-
-ЕНСК-
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-ИНСК- пишем в прилагательных, образованных от географических названий на ‑ А / ‑ Я, - И / - Ы, или если есть форма притяжательных прилагательных на -ИН.
Если есть беглая гласная в основе, то пишем ‑ЕНСК-.
Запомни! Пресненский (Пресня), пензенский (Пенза).
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ЯлтИНСКий
(от Ялта),
химкИНСКий
(от Химки),
сестрИНСКий
(сестрИН)
КоломЕНСКий
(от Коломна),
грознЕНСКий
(от Грозный, ср.: грозен)