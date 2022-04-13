При образовании форм слова или образовании новых слов звуки могут заменять друг друга в одной и той же морфеме. В таких случаях мы говорим, что происходит чередование звуков. Такие чередования возникли в результате исторических процессов в языке.
Чередоваться могут и гласные, и согласные.
Гласные чередуются только с гласными;
Согласные чередуются только с согласными.
Нам важно изучать фонетику и такие фонетические явления, как чередования, потому что они тесно связаны с орфографией.
Разновидность чередований – позиционные (в определенной позиции в морфеме произносится другой звук). Они встречаются, например, в словах орфограммами: безударная гласная в корне слова (без ударения гласная в корне звучит немного иначе: ле[ʼиэ]са – ле[ʼэ]с), глухие и звонкие парные согласные на конце слова (зуб[п] – зуб[б]ы) и др. Чтобы не допустить ошибку в таких словах, мы применяем орфографические правила. Лингвисты не сочиняют правила, а с их помощью только описывают законы языка, которые формировались веками. Так они помогают нам лучше владеть родной речью и писать грамотно.
Другие чередования отражаются на письме: враг – вражеский, сухарик – сушить и т.д.
Чаще всего чередования звуков встречаются в корнях слов, но могут быть и в суффиксах (флажОК – флаж-ОЧ-ЕК)
|Чередующиеся гласные в корне
|О – Е
|нОс-ить – нЕс-ёт
|О – А
|брОсить– отбрАсывать
|О – Ы
|мОйка – мЫть
|О – Е – И
|набОр – набЕру – набИраю
|О – Ы – У
|высОхнуть – высЫхать – сУхость
Чередующиеся с нулем звука гласные О и Е – беглые гласные (сОн – сна, пЕнь – пня).
|Чередующиеся согласные в корне
|К – Ч
|выпЕкать – выпЕчь
|Х – Ш
|дуХ – дуШа
|З – Ж
|пораЗить – пораЖать
|С – Ш
|коСить – коШу
|Н – Ш
|камеНь – камеШек
|Г – Ж – З
|друГ – друЖить – друЗья
|Т – Ч – Щ
|свеТ – свеЧа – освеЩение
|Д – Ж – ЖД
|воДит – воЖу – воЖДение
|СК – СТ – Щ
|блеСК – блеСТеть, плеСК – плеЩет
|Б – БЛ
|ограБить – ограБЛение
|П – ПЛ
|коПить – накоПЛения
|М – МЛ
|корМить – корМЛение
|В – ВЛ
|кроВ – кроВЛя
|Ф – ФЛ
|граФа – граФЛю