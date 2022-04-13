Учебник MAXIMUM Education

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5 класс
Русский язык
Орфография
Правописание и/ы после ц Правописание ъ и ь Глагол. Орфография (тся/ться, ь в окончании) Правописание о/ё после шипящих
Язык и части речи
Слово и его значения Беглые гласные Синонимы. Антонимы. Омонимы. Чередования Глагол. Наклонение Глагол. Времена Прилагательное. Степени сравнения Существительное. Склонение и падежи Глагол. Вид Тема текста Существительные. Род и число. Прямая речь. Диалог Морфемика Прилагательное. Морфология Глагол. Спряжение Фонетика. Все о звуках

Чередования

При образовании форм слова или образовании новых слов звуки могут заменять друг друга в одной и той же морфеме. В таких случаях мы говорим, что происходит чередование звуков. Такие чередования возникли в результате исторических процессов в языке.

Чередоваться могут и гласные, и согласные.

НО!

  1. Гласные чередуются только с гласными;

  2. Согласные чередуются только с согласными.

Нам важно изучать фонетику и такие фонетические явления, как чередования, потому что они тесно связаны с орфографией.

Разновидность чередований – позиционные (в определенной позиции в морфеме произносится другой звук). Они встречаются, например, в словах орфограммами: безударная гласная в корне слова (без ударения гласная в корне звучит немного иначе: ле[ʼиэ]са – ле[ʼэ]с), глухие и звонкие парные согласные на конце слова (зуб[п] – зуб[б]ы) и др. Чтобы не допустить ошибку в таких словах, мы применяем орфографические правила. Лингвисты не сочиняют правила, а с их помощью только описывают законы языка, которые формировались веками. Так они помогают нам лучше владеть родной речью и писать грамотно.

Другие чередования отражаются на письме: враг – вражеский, сухарик – сушить и т.д.

Чаще всего чередования звуков встречаются в корнях слов, но могут быть и в суффиксах (флажОК – флаж-ОЧ-ЕК)

Чередующиеся гласные в корне
О – ЕнОс-ить – нЕс-ёт
О – АбрОсить– отбрАсывать
О – ЫмОйка – мЫть
О – Е – ИнабОр – набЕру – набИраю
О – Ы – УвысОхнуть – высЫхать – сУхость

Чередующиеся с нулем звука гласные О и Е – беглые гласные (сОнсна, пЕнь – пня).

Чередующиеся согласные в корне
К – ЧвыпЕкать – выпЕчь
Х – ШдуХдуШа
З – ЖпораЗить – пораЖать
С – ШкоСить – коШу
Н – ШкамеНь – камеШек
Г – Ж – ЗдруГдруЖить – друЗья
Т – Ч – ЩсвеТсвеЧа – освеЩение
Д – Ж – ЖДвоДит – воЖу – воЖДение
СК – СТ – ЩблеСКблеСТеть, плеСКплеЩет
Б – БЛограБить – ограБЛение
П – ПЛкоПить – накоПЛения
М – МЛкорМить – корМЛение
В – ВЛкроВкроВЛя
Ф – ФЛграФа – граФЛю