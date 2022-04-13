Чередования

При образовании форм слова или образовании новых слов звуки могут заменять друг друга в одной и той же морфеме. В таких случаях мы говорим, что происходит чередование звуков. Такие чередования возникли в результате исторических процессов в языке.

Чередоваться могут и гласные, и согласные.

НО !

Гласные чередуются только с гласными; Согласные чередуются только с согласными.

Нам важно изучать фонетику и такие фонетические явления, как чередования, потому что они тесно связаны с орфографией.

Разновидность чередований – позиционные (в определенной позиции в морфеме произносится другой звук). Они встречаются, например, в словах орфограммами: безударная гласная в корне слова (без ударения гласная в корне звучит немного иначе: ле[ʼиэ]са – ле[ʼэ]с), глухие и звонкие парные согласные на конце слова (зуб[п] – зуб[б]ы) и др. Чтобы не допустить ошибку в таких словах, мы применяем орфографические правила. Лингвисты не сочиняют правила, а с их помощью только описывают законы языка, которые формировались веками. Так они помогают нам лучше владеть родной речью и писать грамотно.

Другие чередования отражаются на письме: враг – вражеский, сухарик – сушить и т.д.

Чаще всего чередования звуков встречаются в корнях слов, но могут быть и в суффиксах (флажОК – флаж-ОЧ-ЕК)

Чередующиеся гласные в корне О – Е нОс-ить – нЕс-ёт О – А брОсить– отбрАсывать О – Ы мОйка – мЫть О – Е – И набОр – набЕру – набИраю О – Ы – У высОхнуть – высЫхать – сУхость

Чередующиеся с нулем звука гласные О и Е – беглые гласные (сОн – сна, пЕнь – пня).