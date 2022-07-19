Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными Основные единицы синтаксиса БСП Грамматическая основа СПП Пунктуационный анализ текста ССП Разные виды придаточного Подлежащее. Виды подлежащего Синтаксический анализ текста
Орфография
Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Орфографический анализ текста Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов причастий
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1 Сочинение 9.2 Методы сжатия текста
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста

Пунктуационный анализ текста

Обособленные члены предложения

Причастный оборот — это причастие с зависимыми словами.

Оборот отвечает на вопросы: Какой? Какая? Что делающий? Что сделавший? и чаще всего относится к имени существительному или местоимению.

Причастный оборот (ПО) выделяется запятыми, если:

Схема Пример
Стоит после определяемого слова: Сущ., ПО, … Грохот, раздавшийся в маленькой комнате, был оглушителен.
Относится к личному местоимению (неважно стоит до или после местоимения!):

Личн. мест., ПО, ….

.., ПО, лич.мест….

Она, бежавшая домой, упала.

Расстроенный после контрольной, он ушел гулять.

Причастный оборот (ПО) НЕ выделяется запятыми, если:

Схема Пример
Стоит перед определяемым словом: ПО сущ…. Застрявшая в лифте девочка плакала.
Если два причастных оборота соединяются союзом и , до и после союза запятая не ставится. (однородные причастные обороты): Сущ., ПО и ПО,…. Мой друг, впечатлившийся встречей и обеспокоенный завтрашним совещанием, позвонил мне в час ночи.

Деепричастный оборот — это деепричастие с зависимыми словами.

Отвечает на вопросы: Что делая? Что сделав?, обозначает добавочное действие, относится к сказуемому.

Знаки препинания при деепричастном обороте (ДО):

Схема Пример
Деепричастный оборот и одиночные деепричастия всегда выделяются запятыми, независимо от места, которое они занимают по отношению к определяемому слову:

Подл., ДО, сказ.

ДО, подл. сказ.

Подл. сказ., ДО,...

Ольга, сделав уроки, пошла гулять,

Сделав уроки, Ольга пошла гулять.

Ольга пошла гулять, сделав уроки.
Если два деепричастных оборота соединяются при помощи союза и, то запятая до и после союза не ставится (однородные деепричастные обороты): …, ДО и ДО, …. София, готовя яблочный пирог и делая уборку в субботу, удивила родителей.