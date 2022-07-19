Пунктуационный анализ текста

Обособленные члены предложения

Причастный оборот — это причастие с зависимыми словами.

Оборот отвечает на вопросы: Какой? Какая? Что делающий? Что сделавший? и чаще всего относится к имени существительному или местоимению.

Причастный оборот (ПО) выделяется запятыми, если:

Схема Пример Стоит после определяемого слова: Сущ., ПО, … Грохот, раздавшийся в маленькой комнате, был оглушителен. Относится к личному местоимению (неважно стоит до или после местоимения!): Личн. мест., ПО, …. .., ПО, лич.мест…. Она, бежавшая домой, упала. Расстроенный после контрольной, он ушел гулять.

Причастный оборот (ПО) НЕ выделяется запятыми, если:

Схема Пример Стоит перед определяемым словом: ПО сущ…. Застрявшая в лифте девочка плакала. Если два причастных оборота соединяются союзом и , до и после союза запятая не ставится. (однородные причастные обороты): Сущ., ПО и ПО,…. Мой друг, впечатлившийся встречей и обеспокоенный завтрашним совещанием, позвонил мне в час ночи.

Деепричастный оборот — это деепричастие с зависимыми словами.

Отвечает на вопросы: Что делая? Что сделав?, обозначает добавочное действие, относится к сказуемому.

Знаки препинания при деепричастном обороте (ДО):