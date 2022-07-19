Пунктуационный анализ текста

Обособленные члены предложения
Оборот отвечает на вопросы: Какой? Какая? Что делающий? Что сделавший? и чаще всего относится к имени существительному или местоимению.
Причастный оборот (ПО) выделяется запятыми, если:
|Схема
|Пример
|Стоит после определяемого слова:
|Сущ., ПО, …
|Грохот, раздавшийся в маленькой комнате, был оглушителен.
|Относится к личному местоимению (неважно стоит до или после местоимения!):
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Личн. мест., ПО, ….
.., ПО, лич.мест….
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Она, бежавшая домой, упала.
Расстроенный после контрольной, он ушел гулять.
Причастный оборот (ПО) НЕ выделяется запятыми, если:
|Схема
|Пример
|Стоит перед определяемым словом:
|ПО сущ….
|Застрявшая в лифте девочка плакала.
|Если два причастных оборота соединяются союзом и , до и после союза запятая не ставится. (однородные причастные обороты):
|Сущ., ПО и ПО,….
|Мой друг, впечатлившийся встречей и обеспокоенный завтрашним совещанием, позвонил мне в час ночи.
Отвечает на вопросы: Что делая? Что сделав?, обозначает добавочное действие, относится к сказуемому.
Знаки препинания при деепричастном обороте (ДО):
|Схема
|Пример
|Деепричастный оборот и одиночные деепричастия всегда выделяются запятыми, независимо от места, которое они занимают по отношению к определяемому слову:
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Подл., ДО, сказ.
ДО, подл. сказ.
Подл. сказ., ДО,...
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Ольга, сделав уроки, пошла гулять,
Сделав уроки, Ольга пошла гулять.
Ольга пошла гулять, сделав уроки.
|Если два деепричастных оборота соединяются при помощи союза и, то запятая до и после союза не ставится (однородные деепричастные обороты):
|…, ДО и ДО, ….
|София, готовя яблочный пирог и делая уборку в субботу, удивила родителей.