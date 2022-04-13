Учебник MAXIMUM Education

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7 класс
Русский язык
Язык и части речи
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Деепричастие. Морфология

Деепричастие — это самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном, выраженном глаголом-сказуемым.

Деепричастия отвечают на вопросы: что делая? что сделав? как? каким образом? почему? когда? и др.

Дети заблудились, (как? что делая?) играя в прятки в лесу.

Дети заблудились и при этом играли – «играя» выражает добавочное действие при основном, выраженном глаголом сказуемым «заблудились».

Деепричастие объединяет в себе признаки наречия и глагола.

Признаки наречия у деепричастия:

  • Деепричастия не изменяются.

  • В предложении выступают в роли обстоятельств, показывают: как, почему, когда совершается действие.

Признаки глагола у деепричастия:

  • Образуются только от глаголов: смеялся – смеясь, выучить – выучив.

  • Как и глагол, бывают совершенного и несовершенного вида: (что делая?) читая – (что сделав?) прочитав.

  • Зависимое слово (существительное, местоимение) при деепричастии ставится в том же падеже, что и ставилось бы при глаголе, от которого деепричастие образовано: выучить (что?) стихотворение (В.п.) – выучив (что?) стихотворение (В.п.).