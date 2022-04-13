Деепричастие. Морфология

Деепричастие — это самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном, выраженном глаголом-сказуемым.

Деепричастия отвечают на вопросы: что делая? что сделав? как? каким образом? почему? когда? и др.

Дети заблудились, (как? что делая?) играя в прятки в лесу.

Дети заблудились и при этом играли – «играя» выражает добавочное действие при основном, выраженном глаголом сказуемым «заблудились».

Деепричастие объединяет в себе признаки наречия и глагола.

Признаки наречия у деепричастия:

Деепричастия не изменяются.

В предложении выступают в роли обстоятельств, показывают: как, почему, когда совершается действие.

Признаки глагола у деепричастия: