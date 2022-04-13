Деепричастие. Морфология

Деепричастия отвечают на вопросы: что делая? что сделав? как? каким образом? почему? когда? и др.
Дети заблудились, (как? что делая?) играя в прятки в лесу.
Дети заблудились и при этом играли – «играя» выражает добавочное действие при основном, выраженном глаголом сказуемым «заблудились».
Деепричастие объединяет в себе признаки наречия и глагола.
Признаки наречия у деепричастия:
Деепричастия не изменяются.
В предложении выступают в роли обстоятельств, показывают: как, почему, когда совершается действие.
Признаки глагола у деепричастия:
Образуются только от глаголов: смеялся – смеясь, выучить – выучив.
Как и глагол, бывают совершенного и несовершенного вида: (что делая?) читая – (что сделав?) прочитав.
Зависимое слово (существительное, местоимение) при деепричастии ставится в том же падеже, что и ставилось бы при глаголе, от которого деепричастие образовано: выучить (что?) стихотворение (В.п.) – выучив (что?) стихотворение (В.п.).