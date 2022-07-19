Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Варианты ЕГЭ
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Языковые нормы
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Орфография
Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП

Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)

Правописание этих приставок зависит от лексического значения слова.

ПРИ- ПРЕ-

1. = около

(приморский, Прибалтика)

2. прибавление, приближение, присоединение

(приклеить, приехать, примерзнуть)

3. неполнота действия

(приоткрыть, присесть)

4. действие, доведенное до конца (до определенного результата)

(пристрелить, придумать)

5. совершения действия в собственных интересах, усиленного проявления действия

(присвоить, приглядеться)

6. сопутствующее действие

(припевать, присвистнуть)

1. = очень

(предолгий – очень долгий)

2. = пере- («через», «по-иному»)

(преградить - перегородить)

Различай значения слов!

предать друга

претворить мечту в жизнь

преклониться перед кем-то

преступать закон

пребывать (находиться где-либо)

преемник (последователь)

преходящий (временный)

презирать (не уважать)

предел желаний

претерпеть лишения

превратный (изменяющийся)

придать значение

притворить дверь

приклонить ветку к земле

приступать к делу

прибывать куда-либо

приёмник (аппарат)

приходящий (кто приходит)

призирать (давать приют)

придел храма

притерпеться (привыкнуть)

привратник (сторож, стражник)

Помни!

Это правило включает множество иностранных слов или слов, происхождение которых не всегда понятно. Их нужно запомнить.

привередничать

привередливый

приверженец

привидение

привилегия

пригожий

придирчивый

приличие

примитивный

приоритет

присяга

притязание

прихотливый

преамбула

презент

президент

президиум

преимущество

прекословить

прелюдия

премьера

пренебрежение

препарат

препирательство

препятствие

прерогатива

пресловутый

пресмыкаться

престиж

престол

претендент

претензия

прецедент