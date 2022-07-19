Двоеточие и тире

Обобщающее слово – это слово/сочетание слов, которое является общим обозначением для однородных членов предложения.
Пример: Все пугает выпускников: поступление, выбор вуза, сдача экзаменов.
Схемы постановки знаков:
Обобщ.слово : очп, очп, очп.
Очп, очп, очп – обобщ.слово.
Обобщ слово: очп, очп, очп – …
Ставится:
Подлежащее и сказуемое выражены существительным, местоимением или числительным в И.п.
Казань - старый город.
Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них – инфинитив, а другой – существительное или числительное в И.п.
Уметь слушать - главное для психолога.
Перед сказуемым, выраженным фразеологизмом
Ночь - хоть глаз выколи!
Не ставится:
Есть глагольная связка между подлежащим и сказуемым (есть/был и т.п.)
Это открытие есть самое важное, до чего додумались ученые.
Если перед сказуемым стоит НЕ
Делать домашнее задание не проблема.
При сказуемом есть сравнительный союз
Глаза будто океан.
Между подлежащим и сказуемым существительным есть вводное слово, обстоятельство или дополнение, а также союз или частица
Казань, кстати, старый город.
Во фразеологизмах
Дело труба (= все плохо)
После личных местоимений
Мы соседи.
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Максим опоздал на занятие: его автобус сломался.
X: причина X
ПОТОМУ ЧТО
Пора готовиться ко дню рождения: купить торт, подобрать музыку, выбрать место.
X: уточнение/пояснение X
А ИМЕННО/ТО ЕСТЬ
Результаты экзаменов показали: выпускники отлично знают правила пунктуации.
X: дополнение X
ЧТО/УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, ПОНЯЛ, ЧТО…
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Обернулся и закричал - только эхо в ответ.
X – противопоставление X
А/НО
Наступит осень - будем собирать листву.
Значение времени/условия X – X
КОГДА/ЕСЛИ
Я много рисую – могу очень быстро создать чей-нибудь портрет.
X – значение результата X
ТАК ЧТО/ПОЭТОМУ
Прозвенел звонок – все выбежали из класса.
X – итог X
И/СРАЗУ/ВНЕЗАПНО/ВДРУГ