Двоеточие и тире

Максим опоздал на занятие: его автобус сломался. X: причина X ПОТОМУ ЧТО Пора готовиться ко дню рождения: купить торт, подобрать музыку, выбрать место. X: уточнение/пояснение X А ИМЕННО/ТО ЕСТЬ Результаты экзаменов показали: выпускники отлично знают правила пунктуации. X: дополнение X ЧТО/УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, ПОНЯЛ, ЧТО…

Обернулся и закричал - только эхо в ответ. X – противопоставление X А/НО Наступит осень - будем собирать листву. Значение времени/условия X – X КОГДА/ЕСЛИ Я много рисую – могу очень быстро создать чей-нибудь портрет. X – значение результата X ТАК ЧТО/ПОЭТОМУ Прозвенел звонок – все выбежали из класса. X – итог X И/СРАЗУ/ВНЕЗАПНО/ВДРУГ