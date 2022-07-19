Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Паронимы Средства выразительности Грамматические ошибки Орфоэпия Речевые нормы Текст - словарная статья Стили речи Фразеология и стилистика Плеоназм Типы речи Лексическое значение Синтаксические нормы Задания по текстам разных стилей Средства связи Текст - средства связи
Орфография
Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание суффиксов причастий Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1

Двоеточие и тире

Тире и двоеточие при обобщающем слове

Обобщающее слово – это слово/сочетание слов, которое является общим обозначением для однородных членов предложения.

Пример: Все пугает выпускников: поступление, выбор вуза, сдача экзаменов.

Схемы постановки знаков:

Обобщ.слово : очп, очп, очп.

Очп, очп, очп – обобщ.слово.

Обобщ слово: очп, очп, очп – …

Тире между подлежащим и сказуемым

Ставится:

  1. Подлежащее и сказуемое выражены существительным, местоимением или числительным в И.п.

Казань - старый город.

  1. Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них – инфинитив, а другой – существительное или числительное в И.п.

Уметь слушать - главное для психолога.

  1. Перед сказуемым, выраженным фразеологизмом

Ночь - хоть глаз выколи!

Не ставится:

  1. Есть глагольная связка между подлежащим и сказуемым (есть/был и т.п.)

Это открытие есть самое важное, до чего додумались ученые.

  1. Если перед сказуемым стоит НЕ

Делать домашнее задание не проблема.

  1. При сказуемом есть сравнительный союз

Глаза будто океан.

  1. Между подлежащим и сказуемым существительным есть вводное слово, обстоятельство или дополнение, а также союз или частица

Казань, кстати, старый город.

  1. Во фразеологизмах

Дело труба (= все плохо)

  1. После личных местоимений

Мы соседи.

Двоеточие и тире в БСП

: 

Максим опоздал на занятие: его автобус сломался.

X: причина X 

ПОТОМУ ЧТО

Пора готовиться ко дню рождения: купить торт, подобрать музыку, выбрать место. 

X: уточнение/пояснение X 

А ИМЕННО/ТО ЕСТЬ

Результаты экзаменов показали: выпускники отлично знают правила пунктуации. 

X: дополнение X 

ЧТО/УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, ПОНЯЛ, ЧТО…

Обернулся и закричал - только эхо в ответ.

X – противопоставление X 

А/НО

Наступит осень - будем собирать листву. 

Значение времени/условия X – X 

КОГДА/ЕСЛИ

Я много рисую – могу очень быстро создать чей-нибудь портрет.

X – значение результата X 

ТАК ЧТО/ПОЭТОМУ

Прозвенел звонок – все выбежали из класса.

X – итог X 

И/СРАЗУ/ВНЕЗАПНО/ВДРУГ