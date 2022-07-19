Числительное. Орфография

Правописание числительных

Числительные с двумя корнями (основами) (пятнадцать, восемьдесят, девятьсот и т.д.) пишутся слитно.

Составные числительные пишутся раздельно, в несколько слов, каждое из которых соответствует цифре в числовой записи: сто тридцать восемь, тысяча девятьсот девяносто девять и т.д.

Удвоенную согласную пишем в словах: одиннадцать, миллион, миллиард.

Существует два варианта числительного: ноль и нуль (часто пишут нуль в значении термина: температура равняется нулю).

Мягкий знак на конце и в середине числительных

Числительные от 50 до 20 и 30 (от пяти до двадцати и тридцать) пишутся с мягким знаком на конце (как существительные 3-его склонения типа ночь): пять, шесть, восемь, двадцать и т.д.

Числительные от 50 до 80 и от 500 до 900 (от пятидесяти до восьмидесяти и от пятисот до девятисот) пишутся с мягким знаком в середине (между двумя основами) в именительном и винительном падежах: пятьдесят, шестьдесят, пятьсот, семьсот, девятьсот и т.д.

В середине числительных 15, 16, 17, 18, 19 мягкий знак не пишется: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать.

Правописание порядковых числительных

Порядковые числительные изменяются по числам, родам и падежам, как и прилагательные: правильный / пятый вопрос, правильного / пятого вопроса, правильному / пятому вопросу и т.д.

Порядковые числительные могут тоже иметь два корня и быть составными. Они пишутся так же, как соответствующие количественные числительные: восьмидесятый, тысяча девятисотый и т.д.

Пишутся слитно порядковые числительные на ‑сотый, ‑тысячный, ‑милионный, ‑миллиардный: пятисотый, шеститысячный, семимиллионный, восьмимиллиардный и т.д.

Если порядковое числительное входит в название праздника, знаменательной даты, то мы пишем его с прописной буквы: Восьмое марта.

Если порядковое числительное записано цифрой, то с прописной буквы мы пишем следующее за ним слово: 8 Марта.

Правописание дробных числительных

Дробные числительные пишутся раздельно: три восьмых, четыре десятых, одна целая пятнадцать сотых и т.д.

Склонение количественных числительных

Числительные два, три, четыре имеют особые формы при склонении:

И.п. два три четыре Р.п. двУХ трЕХ четырЕХ Д.п. двУМ трЕМ четырЕМ В.п. два дома / двУХ учеников три дома / трЕХ учеников четыре дома / четырЕХ учеников Т.п. двУМЯ трЕМЯ четырьМЯ П.п. (о) двУХ (о) трЕХ (о) четырЕХ

У числительных от пяти до тридцати в окончаниях родительного, дательного и предложного падежа пишется буква И:

Р.п. пятИ монет двадцатИ монет тридцатИ монет Д.п. пятИ монетам двадцатИ монетам тридцатИ монетам П.п. (о) пятИ монетах (о) двадцатИ монетах (о) тридцатИ монетах

При склонении числительные сорок, девяносто, сто имеют только две формы:

И.п., В.п. сорок девяносто сто Р.п., Д.п., Т.п., П.п. сорокА девяностА стА

У сложных числительных от 50 до 80 и от 200 до 900 склоняются обе части:

От 50 до 80 От 500 до 900 200, 300, 400 И.п. шестьдесят семьсот триста Р.п. шестИдесятИ семИсот трЕХсот Д.п. шестИдесятИ семИстАМ трЕМстАМ В.п. шестьдесят семьсот триста Т.п. шестьЮдесятьЮ семьЮстАМИ трЕМЯстАМИ П.п. (о) шестИдесятИ (о) семИстАХ (о) двУХстАХ

Обрати внимание! Чтобы легко запомнить склонение числительных от 200 до 900, «сто» в них заменяй на слово «нот»: двух нот – двухсот, двум нотам – двумстАМ и т.д.

При склонении составных количественных числительных, обозначающих целые числа, склоняется каждое слово.

И.п. двести пятьдесят шесть страниц Р.п. двУХсот пятИдесятИ шестИ страниц Д.п. двУМстАМ пятИдесятИ шестИ страницам В.п. двести пятьдесят шесть страниц Т.п. двУМЯстАМИ пятьЮдесятьЮ шестьЮ страницами П.п. (о) двУХстАХ пятИдесятИ шестИ страницах

Правописание ПОЛ-

Числительное ПОЛ- (= половина) выступает частью сложного слова, присоединяясь, например, к существительным.

ПОЛ- пишется слитно:

перед согласным (кроме Л): полведра. в слове поллитровка.

ПОЛ- пишется через дефис:

П – перед заглавной буквой имени собственного: пол-Америки.

о – перед гласной буквой: пол-абрикоса.

л – перед согласной Л: пол-лимона.

Как легко запомнить это правило?

Смотрим на «П—о—л»

(перед заглавной буквой – перед гласной – перед Л:

пол-Франции – пол-ананаса – пол-лодки).

ПОЛ- пишется раздельно, если есть зависимое слово: пол чайной ложки, пол большого стакана.

ПОЛУ- пишем слитно с другими словами: полумрак, полутьма, полукрик.