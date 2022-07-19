Числительное. Орфография

Числительные с двумя корнями (основами) (пятнадцать, восемьдесят, девятьсот и т.д.) пишутся слитно.
Составные числительные пишутся раздельно, в несколько слов, каждое из которых соответствует цифре в числовой записи: сто тридцать восемь, тысяча девятьсот девяносто девять и т.д.
Удвоенную согласную пишем в словах: одиннадцать, миллион, миллиард.
Существует два варианта числительного: ноль и нуль (часто пишут нуль в значении термина: температура равняется нулю).
Числительные от 50 до 20 и 30 (от пяти до двадцати и тридцать) пишутся с мягким знаком на конце (как существительные 3-его склонения типа ночь): пять, шесть, восемь, двадцать и т.д.
Числительные от 50 до 80 и от 500 до 900 (от пятидесяти до восьмидесяти и от пятисот до девятисот) пишутся с мягким знаком в середине (между двумя основами) в именительном и винительном падежах: пятьдесят, шестьдесят, пятьсот, семьсот, девятьсот и т.д.
В середине числительных 15, 16, 17, 18, 19 мягкий знак не пишется: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать.
Порядковые числительные изменяются по числам, родам и падежам, как и прилагательные: правильный / пятый вопрос, правильного / пятого вопроса, правильному / пятому вопросу и т.д.
Порядковые числительные могут тоже иметь два корня и быть составными. Они пишутся так же, как соответствующие количественные числительные: восьмидесятый, тысяча девятисотый и т.д.
Пишутся слитно порядковые числительные на ‑сотый, ‑тысячный, ‑милионный, ‑миллиардный: пятисотый, шеститысячный, семимиллионный, восьмимиллиардный и т.д.
Если порядковое числительное входит в название праздника, знаменательной даты, то мы пишем его с прописной буквы: Восьмое марта.
Если порядковое числительное записано цифрой, то с прописной буквы мы пишем следующее за ним слово: 8 Марта.
Дробные числительные пишутся раздельно: три восьмых, четыре десятых, одна целая пятнадцать сотых и т.д.
Числительные два, три, четыре имеют особые формы при склонении:
|И.п.
|два
|три
|четыре
|Р.п.
|двУХ
|трЕХ
|четырЕХ
|Д.п.
|двУМ
|трЕМ
|четырЕМ
|В.п.
|
два дома /
двУХ учеников
|
три дома /
трЕХ учеников
|четыре дома / четырЕХ учеников
|Т.п.
|двУМЯ
|трЕМЯ
|четырьМЯ
|П.п.
|(о) двУХ
|(о) трЕХ
|(о) четырЕХ
У числительных от пяти до тридцати в окончаниях родительного, дательного и предложного падежа пишется буква И:
|Р.п.
|пятИ монет
|двадцатИ монет
|тридцатИ монет
|Д.п.
|пятИ монетам
|двадцатИ монетам
|тридцатИ монетам
|П.п.
|(о) пятИ монетах
|(о) двадцатИ монетах
|(о) тридцатИ монетах
При склонении числительные сорок, девяносто, сто имеют только две формы:
|И.п., В.п.
|сорок
|девяносто
|сто
|Р.п., Д.п., Т.п., П.п.
|сорокА
|девяностА
|стА
У сложных числительных от 50 до 80 и от 200 до 900 склоняются обе части:
|От 50 до 80
|От 500 до 900
|200, 300, 400
|И.п.
|шестьдесят
|семьсот
|триста
|Р.п.
|шестИдесятИ
|семИсот
|трЕХсот
|Д.п.
|шестИдесятИ
|семИстАМ
|трЕМстАМ
|В.п.
|шестьдесят
|семьсот
|триста
|Т.п.
|шестьЮдесятьЮ
|семьЮстАМИ
|трЕМЯстАМИ
|П.п.
|(о) шестИдесятИ
|(о) семИстАХ
|(о) двУХстАХ
Обрати внимание! Чтобы легко запомнить склонение числительных от 200 до 900, «сто» в них заменяй на слово «нот»: двух нот – двухсот, двум нотам – двумстАМ и т.д.
При склонении составных количественных числительных, обозначающих целые числа, склоняется каждое слово.
|И.п.
|двести пятьдесят шесть страниц
|Р.п.
|двУХсот пятИдесятИ шестИ страниц
|Д.п.
|двУМстАМ пятИдесятИ шестИ страницам
|В.п.
|двести пятьдесят шесть страниц
|Т.п.
|двУМЯстАМИ пятьЮдесятьЮ шестьЮ страницами
|П.п.
|(о) двУХстАХ пятИдесятИ шестИ страницах
Числительное ПОЛ- (= половина) выступает частью сложного слова, присоединяясь, например, к существительным.
ПОЛ- пишется слитно:
перед согласным (кроме Л): полведра.
в слове поллитровка.
ПОЛ- пишется через дефис:
П – перед заглавной буквой имени собственного: пол-Америки.
о – перед гласной буквой: пол-абрикоса.
л – перед согласной Л: пол-лимона.
Как легко запомнить это правило?
Смотрим на «П—о—л»
(перед заглавной буквой – перед гласной – перед Л:
пол-Франции – пол-ананаса – пол-лодки).
ПОЛ- пишется раздельно, если есть зависимое слово: пол чайной ложки, пол большого стакана.
ПОЛУ- пишем слитно с другими словами: полумрак, полутьма, полукрик.