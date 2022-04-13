Глагол. Спряжение

Будь внимателен! Склонение – у существительных, спряжение – у глаголов.
Существительное и глагол – изменяемые части речи. Но они изменяются по-разному. Глаголы спрягаются (изменяются по лицам и числам), а существительные склоняются – изменяются по числам и падежам.
Спрягаются глаголы в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам.
В русском языке два спряжения: I спряжение и II спряжение.
Глаголы разных спряжений отличаются своими окончаниями.
|Глаголы I спряжения – греть, ждать
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|гре-Ю, жд-У
|гре-ЮТ, жд-УТ
|2-е лицо
|гре-ЕШЬ, жд-ЁШЬ
|гре-ЕТЕ, жд-ЁТЕ
|3-е лицо
|гре-ЕМ, жд-ЁМ
|гре-ЮТ, жд-УТ
Глаголы разных спряжений отличаются своими окончаниями.
|Глаголы II спряжения – красить, молить
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|краш-У, мол-Ю
|крас-ИМ, мол-ИМ
|2-е лицо
|крас-ИШЬ, мол-ИШЬ
|крас-ИТЕ, мол-ИТЕ
|3-е лицо
|крас-ИТ, мол-ИТ
|крас-ЯТ, мол-ЯТ
Запомни легко окончания глаголов I и II спряжения! Используй слова-подсказки.
В глаголах I спряжения пишем только окончания Е, У, Ю – НЕ ЧУЮ.
В глаголах II спряжения пишем только окончания И, А, Я – ИНАЯ.
Для чего мы определяем спряжение? Для того, чтобы верно писать безударные личные окончания глаголов.
Алгоритм определения спряжения глагола:
Ставим глагол в форму 3-его лица множественного числа. Если оно ударное, то определяем спряжение по нему: I спряжение – -ут, -ют, II спряжение – -ат, -ят.
Если окончание глагола безударное, то ставим его в форму инфинитива.
Смотрим на концовку инфинитива: II спряжение – на -ИТЬ, I спряжение – все остальные глаголы.
Проверяем, не является ли глагол исключением.
Делаем вывод о спряжении.
Алгоритм выбора гласной в безударном личном окончании глагола:
Смотрим на спряжение глагола.
Выбираем гласную: I спряжение – НЕ ЧУЮ, II спряжение – ИНАЯ.
Быстро запомнить спряжение глагола можно, если выучить стихотворение:
Ко второму же спряженью
Отнесем мы без сомненья
Все глаголы, что на -ИТЬ,
Исключая брить, стелить.
А еще: смотреть, обидеть,
слышать, видеть, ненавидеть,
гнать, дышать, держать, терпеть,
И зависеть, и вертеть.
Вы запомните, друзья,
Их на Е спрягать нельзя.
Ко II спряжению относят:
Все глаголы на -ИТЬ (любить, чертить, говорить), кроме БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, ЗИЖДИТЬСЯ.
Обрати внимание! КлеИть, мучИть.
Глаголы-исключения:
7 глаголов на -ЕТЬ: смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, вертеть, обидеть, терпеть.
4 глагола на -АТЬ: гнать, дышать, держать, слышать
К I спряжению относят:
Все остальные глаголы с любыми гласными на конце, кроме глаголов на -ИТЬ (ждать, лететь, забыть и т.д.)
Обрати внимание!
На -ЯТЬ оканчиваются следующие глаголы:
Таять, лаять и лелеять,
Реять, блеять и затеять,
Сеять, веять, маяться,
Чуять, чаять, каяться,
Баять, хаять и надеяться
Глаголы-исключения: БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, ЗИЖДИТЬСЯ.
Не допусти ошибку!!!
Проверяй вид глагола, когда определяешь спряжение. Глаголы разных видов могут иметь разное спряжение.
СТАТЬ (что сделать? – совершенный вид): станУТ – I спряжение, станЕТ.
СТАНОВИТЬСЯ (что делать? – несовершенный вид): станОвятся – безударное окончание, определяем спряжение по инфинитиву, у данного глагола он на -ИТЬ, это не слово-исключение, поэтому глагол II спряжения; становИТся.
Если к слову-исключению присоединяется приставка, то слово с приставкой тоже будет словом исключением.
Гнать – догнать, подогнать, отогнать, загнать, выгнать, пригнать и др.
Смотреть – посмотреть, подсмотреть, высмотреть, отсмотреть, присмотреть, досмотреть и др.
Разберем пример.
Ты слишком много дума…шь об этой проблеме.
Чтобы определить написание безударной гласной в личном окончании глагола, сначала мы должны:
определить спряжение;
выбрать гласную окончания.
Определяем спряжение глагола:
Ставим глагол в форму 3-его лица множественного числа. Если оно ударное, то определяем спряжение по нему: I спряжение – -ут, -ют, II спряжение – -ат, -ят.
В нашем примере: дУмают – окончание безударное. Будем определять спряжение по инфинитиву.
Если окончание глагола безударное, то ставим его в форму инфинитива.
В нашем примере: дума…шь – думАТЬ.
Смотрим на концовку инфинитива: II спряжение – на -ИТЬ, I спряжение – все остальные глаголы.
В нашем примере: думАТЬ – инфинитив на -АТЬ,
Проверяем, не является ли глагол исключением.
В нашем примере: думАТЬ – не является исключением.
Делаем вывод о спряжении.
В нашем примере: думАТЬ – глагол I спряжения.
Приступим ко второму шагу. Определим окончание глагола.
Выбираем гласную в безударном личном окончании глагола:
Смотрим на спряжение глагола.
В нашем примере: думАТЬ – глагол I спряжения.
Выбираем гласную: I спряжение – НЕ ЧУЮ, II спряжение – ИНАЯ.
В нашем примере: думаЕШЬ (т.к. у глаголов I спряжения в окончании могут быть только гласные Е, У, Ю).