Глагол. Спряжение

Спряжение – это изменение глаголов по лицам и числам.

Будь внимателен! Склонение – у существительных, спряжение – у глаголов.

Существительное и глагол – изменяемые части речи. Но они изменяются по-разному. Глаголы спрягаются (изменяются по лицам и числам), а существительные склоняются – изменяются по числам и падежам.

Спрягаются глаголы в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам.

В русском языке два спряжения: I спряжение и II спряжение.

Глаголы разных спряжений отличаются своими окончаниями.

Глаголы I спряжения – греть, ждать Единственное число Множественное число 1-е лицо гре-Ю, жд-У гре-ЮТ, жд-УТ 2-е лицо гре-ЕШЬ, жд-ЁШЬ гре-ЕТЕ, жд-ЁТЕ 3-е лицо гре-ЕМ, жд-ЁМ гре-ЮТ, жд-УТ

Глаголы разных спряжений отличаются своими окончаниями.

Глаголы II спряжения – красить, молить Единственное число Множественное число 1-е лицо краш-У, мол-Ю крас-ИМ, мол-ИМ 2-е лицо крас-ИШЬ, мол-ИШЬ крас-ИТЕ, мол-ИТЕ 3-е лицо крас-ИТ, мол-ИТ крас-ЯТ, мол-ЯТ

Запомни легко окончания глаголов I и II спряжения! Используй слова-подсказки.

В глаголах I спряжения пишем только окончания Е, У, Ю – НЕ ЧУЮ.

В глаголах II спряжения пишем только окончания И, А, Я – ИНАЯ.

Для чего мы определяем спряжение? Для того, чтобы верно писать безударные личные окончания глаголов.

Алгоритм определения спряжения глагола:

Ставим глагол в форму 3-его лица множественного числа. Если оно ударное, то определяем спряжение по нему: I спряжение – -ут, -ют, II спряжение – -ат, -ят. Если окончание глагола безударное, то ставим его в форму инфинитива. Смотрим на концовку инфинитива: II спряжение – на -ИТЬ, I спряжение – все остальные глаголы. Проверяем, не является ли глагол исключением. Делаем вывод о спряжении.

Алгоритм выбора гласной в безударном личном окончании глагола:

Смотрим на спряжение глагола. Выбираем гласную: I спряжение – НЕ ЧУЮ, II спряжение – ИНАЯ.

Быстро запомнить спряжение глагола можно, если выучить стихотворение:

Ко второму же спряженью

Отнесем мы без сомненья

Все глаголы, что на -ИТЬ,

Исключая брить, стелить.

А еще: смотреть, обидеть,

слышать, видеть, ненавидеть,

гнать, дышать, держать, терпеть,

И зависеть, и вертеть.

Вы запомните, друзья,

Их на Е спрягать нельзя.

Ко II спряжению относят:

Все глаголы на -ИТЬ (любить, чертить, говорить), кроме БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, ЗИЖДИТЬСЯ.

Обрати внимание! КлеИть, мучИть.

Глаголы-исключения:

7 глаголов на -ЕТЬ : смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, вертеть, обидеть, терпеть.

4 глагола на -АТЬ: гнать, дышать, держать, слышать

К I спряжению относят:

Все остальные глаголы с любыми гласными на конце, кроме глаголов на -ИТЬ (ждать, лететь, забыть и т.д.)

Обрати внимание!

На -ЯТЬ оканчиваются следующие глаголы:

Таять, лаять и лелеять,

Реять, блеять и затеять,

Сеять, веять, маяться,

Чуять, чаять, каяться,

Баять, хаять и надеяться

Глаголы-исключения: БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, ЗИЖДИТЬСЯ.

Не допусти ошибку!!!

Проверяй вид глагола, когда определяешь спряжение. Глаголы разных видов могут иметь разное спряжение.

СТАТЬ (что сделать? – совершенный вид): станУТ – I спряжение, станЕТ.

СТАНОВИТЬСЯ (что делать? – несовершенный вид): станОвятся – безударное окончание, определяем спряжение по инфинитиву, у данного глагола он на -ИТЬ, это не слово-исключение, поэтому глагол II спряжения; становИТся.

Если к слову-исключению присоединяется приставка, то слово с приставкой тоже будет словом исключением.

Гнать – догнать, подогнать, отогнать, загнать, выгнать, пригнать и др.

Смотреть – посмотреть, подсмотреть, высмотреть, отсмотреть, присмотреть, досмотреть и др.

Разберем пример.

Ты слишком много дума…шь об этой проблеме.

Чтобы определить написание безударной гласной в личном окончании глагола, сначала мы должны:

определить спряжение; выбрать гласную окончания.

Определяем спряжение глагола:

Ставим глагол в форму 3-его лица множественного числа. Если оно ударное, то определяем спряжение по нему: I спряжение – -ут, -ют, II спряжение – -ат, -ят.

В нашем примере: дУмают – окончание безударное. Будем определять спряжение по инфинитиву.

Если окончание глагола безударное, то ставим его в форму инфинитива.

В нашем примере: дума…шь – думАТЬ.

Смотрим на концовку инфинитива: II спряжение – на -ИТЬ, I спряжение – все остальные глаголы.

В нашем примере: думАТЬ – инфинитив на -АТЬ,

Проверяем, не является ли глагол исключением.

В нашем примере: думАТЬ – не является исключением.

Делаем вывод о спряжении.

В нашем примере: думАТЬ – глагол I спряжения.

Приступим ко второму шагу. Определим окончание глагола.

Выбираем гласную в безударном личном окончании глагола:

Смотрим на спряжение глагола.

В нашем примере: думАТЬ – глагол I спряжения.

Выбираем гласную: I спряжение – НЕ ЧУЮ, II спряжение – ИНАЯ.

В нашем примере: думаЕШЬ (т.к. у глаголов I спряжения в окончании могут быть только гласные Е, У, Ю).