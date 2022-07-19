Правописание О/Ё после шипящих

После шипящих под ударением пишется буква О:
в ударяемых окончаниях существительных: виражо́м (‘поворот’), метражо́м, монтажо́м, мячо́м, параличо́м, шалашо́м;
в ударяемых окончаниях прилагательных: чужо́го, большо́го;
в ударяемых суффиксах существительных: -ок-: должо́к, крючо́к, пастушо́к, борщо́к; -онок-: медвежо́нок, волчо́нок, лягушо́нок; -онк(а)- — книжо́нка, клячо́нка;
в ударяемом суффиксе прилагательных -ов-: ежо́вый, чесучо́вый;
«беглое» О в суффиксах существительных и прилагательных: княжо́н, смешо́н (ср.: гре́шен).
После шипящих пишется буква Е/Ё:
в ударных окончаниях глаголов: лжёт, течёт;
в ударяемом глагольном суффиксе -ёвыва-: размежёвывать, выкорчёвывать, затушёвывать;
в ударяемом суффиксе отглагольных существительных -ёвк-: размежёвка, корчёвка (но: ножовка —от ножовый);
в ударяемом суффиксе существительных -ёр-: стажёр, репортёр;
в ударяемом суффиксе страдательных причастий -ённ-(-ён-): сражённый, орошённый, прекращён;
в ударяемом суффиксе отглагольных прилагательных -ён-: жжёный, копчёный, а также в производных словах: копчёности, тушёнка.