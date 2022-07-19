Правописание О/Ё после шипящих

После шипящих под ударением пишется буква О:

в ударяемых окончаниях существительных: виражо́м (‘поворот’), метражо́м, монтажо́м, мячо́м, параличо́м, шалашо́м;

в ударяемых окончаниях прилагательных: чужо́го, большо́го;

в ударяемых суффиксах существительных: -ок-: должо́к, крючо́к, пастушо́к, борщо́к; -онок-: медвежо́нок, волчо́нок, лягушо́нок; -онк(а)- — книжо́нка, клячо́нка;

в ударяемом суффиксе прилагательных -ов-: ежо́вый, чесучо́вый;