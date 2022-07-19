Знаки препинания в предложениях с разными придаточными

Выделяют несколько типов придаточных предложений:

определительные

изъяснительные

обстоятельственные

присоединительные

Придаточное определительное

Отвечает на вопросы определения «какой?», «какая?», «какие?», «чей?».

Зависит от существительного, расположенного в главной части СПП и присоединяется к главной части союзными словами «что», «кто», «откуда», «где», «когда», «куда», которые могут быть заменены союзным словом «который».

Я вошла в комнату (какую?), где сидели все гости.

Придаточное изъяснительное

Отвечает на вопросы косвенных падежей «кого?», «чего?», «кому?», «чему?», «кем?», «чем?», «о ком?», «о чём?» и т.д.

Относится к глаголу, существительному, наречию или прилагательному, расположенному в главной части и присоединяется к главной части союзами «как», «будто», «чтобы», «что», «словно» и союзными словами «где», «куда», «чей», «кто», «что», «какой», «откуда», «зачем», «почему» и т.д.

Инга всегда понимала (что?), что от нее хотели окружающие.

Придаточное обстоятельственное

Отвечает на тот же вопрос, что и обстоятельства.

Придаточное времени

Обозначает время, в которое происходит действие в главной части. Отвечает на вопросы «когда?», «как долго?», «с каких пор?», «до каких пор?». Присоединяются к главной части союзами «когда», «пока», «как только», «едва», «перед тем как», «до тех пор пока», «в то время как», «прежде чем», «по мере того как» и т.д.

Когда все ушли, (когда?) мы доели торт.

Придаточное места

Обозначает место события, происходящего в главной части. Как правило, есть указательные слова «там», «оттуда», «туда», «везде», «всюду» и т.д.

Отвечает на вопрос «где?», «куда?», «откуда?» и соединяется с главной частью союзными словами «где», «куда», «откуда».

Всегда было интересно, куда ходят одноклассники по субботам.

Придаточное причины

Это объяснение, почему происходят те или иные действия в главной части. Отвечает на вопросы «отчего?», «из-за чего?», «почему?», «по какой причине?» и связана с главной частью союзами «так как», «потому что», «ибо», «от того что», «поскольку», «благодаря тому что», «вследствие того что», «в связи с тем что» и т.д.

В доме выключили воду в связи с тем, что проводился ремонт теплотрассы.

Придаточное следствия

Значение итога, следствия, результата, которые вытекают из содержания главной части. Отвечает на вопрос «вследствие чего?», а от главной части можно задать вопросы «что из этого следует?», «что произошло вследствие этого?» и присоединяется к главной части при помощи союза «так что».

Мама уехала, так что можно теперь выдохнуть.

Придаточное условия

Содержит в себе условие, при котором возможно совершение действий, о которых идёт речь в главной части. Отвечает на вопрос «при каком условии?» и соединяется с главной частью союзами «если», «когда» (в значении «если»), «при условии если», «ежели», «коли», «если… то», «раз… так», «как… так» и т.д.

Если ты хочешь сдать экзамен на отлично, то нужно долго готовиться.

Придаточное цели

Содержит в себе цель того, о чём идёт речь в главном предложении. Отвечает на вопросы «зачем?», «для чего?», «с какой целью?» и соединяется с главной частью союзами «чтобы», «для того чтобы», «только бы», «с тем чтобы», «затем чтобы» и т.д.

Она это сделала, чтобы все узнали о её достижении.

Придаточное уступки

Содержит условия, действия, несмотря на совершение которых события в главной части всё равно происходят. Отвечает на вопросы «вопреки чему?», «несмотря на что?» и соединяется с главной частью союзами «несмотря на то что», «хоть», «хотя», «невзирая на то что», «пусть», «пускай», а также союзными словами «как», «сколько», «что (бы)», «где», «куда», «кто» и т.д.

Света поступила в университет несмотря на то, что бюджетных мест было мало.

Придаточное сравнения

Это сравнение с главной частью. Отвечает на вопросы «как?», «подобно чему?», «как что?», «как кто?», «чем кто?», «чем что?» и присоединяется к главной части при помощи союзов «(как) будто», «как», «словно», «чем», «точно», «подобно тому как», «как если бы», «всё равно что» и т.д.

Злость поглощала Ирину, словно вокруг был тайфун.

Придаточное образа действия и степени

Говорит об образе, способе действия, а также о мере и степени, о которых идёт речь в главном предложении. Отвечает на вопросы «как?», «каким образом?», «в какой мере?», «в какой степени?», «как?», «сколько?», «насколько?», «до какой степени?» и соединяется с главной частью союзами «что», «чтобы», а также союзными словами «как», «сколько», «насколько».

Он ехал на большой скорости, насколько могла позвонить машина.