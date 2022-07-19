Определение

Определение — это второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? который? Определения распространяют главные или второстепенные члены предложения со значением предмета, лица, явления, события и т.д.

Определения указывают на:

какой? – признак предмета, его качество, свойство, материал и т.д.

Дом (какой?) старый

Витрина (какая?) стеклянная

который? – порядок предметов при счете.

Место (какое?) первое

чей? – принадлежность.

Щенок (чей?) наш

Согласованные и несогласованные определения

По способу выражения определения делятся на:

Согласованные:

- присоединяются связью согласование,

- уподобляются определяемому слову в роде, числе и падеже,

- выражаются прилагательными, причастиями, местоимениями, числительными.

Дорога (какая?) длинная

Ученики (какие?) читающие

Надежда (чья?) наша

Выступление (какое?) второе

Несогласованные:

- присоединяются управлением или примыканием,

- не согласуются с определяемым словом в роде, числе, падеже,

- выражаются чаще существительными в косвенных падежах (с предлогами и без), реже – наречиями, инфинитивом, сравнительной степенью прилагательного, неделимым словосочетанием,

- обычно стоят после определяемого слова.

Дом (какой?) без хозяина

Возможность (какая?) мечтать

Не знаю картины (какой?) прекраснее

Юноша (какой?) двадцати лет

Поворот (какой?) налево

Несогласованные определения обладают большими смысловыми оттенками, они могу совмещать в себе значения обстоятельств или дополнений (синкретизм второстепенных членов).

Яблони (какие?) в саду покорили нас своим ароматом.

Яблони (где?) в саду покорили нас своим ароматом.

Прогулка (какая?) с другом удалась.

Прогулка (с кем?) с другом удалась.

Приложение

Приложение – это особый вид определения.

Приложение – это определение, выраженное существительным, которое согласуется в падеже с определяемым словом.

Приложения могут обозначать:

- название предмета (река Москва),

- признаки и свойства предмета (старушка-мать),

- степень родства (брат Игорь),

- социальную принадлежность (генерал Локтев),

- национальную принадлежность (друг-якут),

- профессию (Анна Николаевна, учительница начальных классов, опоздала на урок)

и т.д.

Приложениями являются: имена, фамилии, клички, географические названия, названия кафе, газет, журналов, предприятий, организаций, художественных произведений, произведений искусства и т.д.

Девочка Оля, кошка Алиса, напарник Иванов, кафе «Маяк», река «Волга» и т.д.

Особенности написания приложений:

1. К нарицательному существительному приложение присоединяется при помощи дефиса: мальчики-футболисты.

2. Если к нарицательному существительному присоединяется имя собственное, то дефис не ставится: поэт Пушкин.

3. Если нарицательное существительное стоит после собственного и тесно связно с ним по смыслу, то мы пишем их через дефис: Нева-река.

4. Пишем через дефис: Волга-матушка, Москва-река, Иван-царевич и т.д.

При разграничении приложения и определяемого слова обращаем внимание на лексические и грамматические значения слов, отношения между ними. При сочетании нарицательного и собственного имени/фамилии человека приложением является нарицательное (судья Николаев).

Приложение и определяемое слово нередко выступают, как один член предложения: директор Гладких, граф Орлов.