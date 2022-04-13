Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Лексическое значение Фразеология и стилистика Текст - средства связи Текст - словарная статья Средства выразительности Орфоэпия Синтаксические нормы Плеоназм Грамматические ошибки Стили речи Задания по текстам разных стилей Средства связи Паронимы Типы речи Речевые нормы
Орфография
Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация в СПП Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2

Задание 11 ЕГЭ

Непременным и самым важным правилом выполнения этого задания является морфемный анализ слова и определение частеречной принадлежности слова.

Например, имена прилагательные:

фасолевый, застенчивый, доверчивый, магниевый, засушливый, форелевый, настойчивый, алюминиевый, стержневой, сбивчивый, эмалевый, глянцевый.

Часть этих слов пишется с буквой Е в суффиксе, часть - с И.

Зная, что И пишется в ЧИВ-ЛИВ, мы выделим эти суффиксы в словах и напишем их правильно: застен-чив-ый, довер-чив-ый, засуш-лив-ый, настой-чив-ый, сбив-чив-ый.

В других словах Л относится к корню: фасолевый - фасоль => пишем суффикс ЕВ.

Также разграничивайе слова с ПРЕ- и ПРИ-, которые близки по звучанию, но различаются по значению:

  • ПРЕдать (друга) – ПРИдать (значение)

  • ПРЕтворить (мечту в жизни) – ПРИтвориться (спящим) – ПРИтворить (дверь)

  • ПРЕклонить (колени в знак почтения) – ПРИКлонить (ветку, т.е. немного наклонить)

  • ПРЕходящая (мода, т.е. непостоянная, приходит и уходит) – ПРИходящий (автобус)

  • ПРЕемник (ему что-то передают) – ПРИёмник (принимает сигнал)

  • ПРЕбывать (в растерянности) – ПРИбывать (вода прибывает)

  • ПРЕступить (закон) – ПРИступить (к решению)

  • ПРЕзирать (обманщиков) – дом ПРИзрения для сирот (?)

  • ПРЕумножить (значительно умножить) – ПРИумножить (немного умножить) и т.д.

Если перед вами глаголы, придётся работать с их формой - инфинитивом (неопределённой формой) и формой 1л ед.ч. В глаголах, которые оканчиваются на ударные -ВАТЬ/-ВАЮ, перед суффиксом ВА пишется та же гласная, что и в неопределённой форме без этого суффикса: преодолЕть - преодолЕ-ва-ть. Запомните исключения: затмевать, продлевать, застревать.

Если глагол оканчивается на безударные -ВАТЬ, -ВАЮ, правописание суффиксов ОВА/ЕВА, ЫВА/ИВА определяется по форме “я”/”мы” - ноч?вать > ночУю, ночУем > ЕВА/ОВА > ночЕВАть; испыт? Вать > испытЫВАю, испытЫВАем > ЫВА/ИВА > испытЫВАть.

В глаголах прошедшего времени, например, замуч?лись, перед суффиксом Л пишется та же буква, что и в инфинитиве перед -ТЬ - мучИть