Задание 11 ЕГЭ

Непременным и самым важным правилом выполнения этого задания является морфемный анализ слова и определение частеречной принадлежности слова.

Например, имена прилагательные:

фасолевый, застенчивый, доверчивый, магниевый, засушливый, форелевый, настойчивый, алюминиевый, стержневой, сбивчивый, эмалевый, глянцевый.

Часть этих слов пишется с буквой Е в суффиксе, часть - с И.

Зная, что И пишется в ЧИВ-ЛИВ, мы выделим эти суффиксы в словах и напишем их правильно: застен-чив-ый, довер-чив-ый, засуш-лив-ый, настой-чив-ый, сбив-чив-ый.

В других словах Л относится к корню: фасолевый - фасоль => пишем суффикс ЕВ.

Также разграничивайе слова с ПРЕ- и ПРИ-, которые близки по звучанию, но различаются по значению:

ПРЕдать (друга) – ПРИдать (значение)

ПРЕтворить (мечту в жизни) – ПРИтвориться (спящим) – ПРИтворить (дверь)

ПРЕклонить (колени в знак почтения) – ПРИКлонить (ветку, т.е. немного наклонить)

ПРЕходящая (мода, т.е. непостоянная, приходит и уходит) – ПРИходящий (автобус)

ПРЕемник (ему что-то передают) – ПРИёмник (принимает сигнал)

ПРЕбывать (в растерянности) – ПРИбывать (вода прибывает)

ПРЕступить (закон) – ПРИступить (к решению)

ПРЕзирать (обманщиков) – дом ПРИзрения для сирот (?)

ПРЕумножить (значительно умножить) – ПРИумножить (немного умножить) и т.д.

Если перед вами глаголы, придётся работать с их формой - инфинитивом (неопределённой формой) и формой 1л ед.ч. В глаголах, которые оканчиваются на ударные -ВАТЬ/-ВАЮ, перед суффиксом ВА пишется та же гласная, что и в неопределённой форме без этого суффикса: преодолЕть - преодолЕ-ва-ть. Запомните исключения: затмевать, продлевать, застревать.

Если глагол оканчивается на безударные -ВАТЬ, -ВАЮ, правописание суффиксов ОВА/ЕВА, ЫВА/ИВА определяется по форме “я”/”мы” - ноч?вать > ночУю, ночУем > ЕВА/ОВА > ночЕВАть; испыт? Вать > испытЫВАю, испытЫВАем > ЫВА/ИВА > испытЫВАть.

В глаголах прошедшего времени, например, замуч?лись, перед суффиксом Л пишется та же буква, что и в инфинитиве перед -ТЬ - мучИть