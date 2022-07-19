Учебник MAXIMUM Education

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6 класс
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Правописание суффиксов существительных

Суффиксы Правило Примеры

-ЧИК-

-ЩИК-

После букв д—т, з—с, ж пишем -ЧИК-.

Будь внимателен!

Перед суффиксом -ЧИК- конечные

согласные основы К, Ч заменяются буквой Т:

раздача — раздатЧИК.

После остальных букв пишем -ЩИК-.

Перед суффиксом -ЧИК- / ‑ЩИК- буква Ь пишется только после Л.

ДатЧИК, разносЧИК

ФонарЩИК

КровельЩИК

-ИК-

-ЕК-

Если при склонении гласный не выпадает, то пишем -ИК-.

Если при склонении гласный выпадает, то пишем -ЕК-.

КлючИК – ключИКа

ЗамочЕК

замочКа

-ОК-

-ОНК-

‑ОНОК-

 Под ударением после шипящих в суффиксах существительных пишем О.

ОкорочО´К,

ручО´НКа,

бочО´НОК

-ОНЬК-

-ЕНЬК-

Пишем -ОНЬК- после твердых согласных.

Пишем -ЕНЬК- после мягких согласных, шипящих и гласных.

Исключения: баиньки, заинька, паинька.

БерёзОНЬКа

ДеревЕНЬКа,

дочЕНЬКа

-ИЧК-

-ЕЧК-

 Если существительное образовано от существительного женского рода на -ИЦ-, то пишем суффикс -ИЧК-.

СестрИЧКа

(от сестрИЦа)

БукашЕЧКа

(от букашка)

-ЕЦ-

-ИЦ-

Суффикс -ЕЦ- имеют существительные мужского рода и существительные среднего рода, у которых ударение падает на слог после суффикса.

Суффикс -ИЦ- имеют существительные женского рода и существительные среднего рода, у которых ударение падает на слог перед суффиксом.

Мужской род:

ВладелЕЦ,

кормилЕЦ

Средний род:

РужьЕЦо´

Женский род:

ВладелИЦа,

кормилИЦа

Средний род:

Кре´слИЦе

-ИНК-

-ЕНК-

Суффикс -ИНК- пишем у существительных, образованных от слов женского рода на -ИН.

Исключения: снежинка, горлинка, пушинка.

Суффикс -ЕНК- пишем:

1) в словах, образованных при помощи -К- от слов на ‑НЯ и ‑НА.

2) в существительных, обозначающих лиц женского пола.

ЖемчужИНКа

(от жемчужИНа)

ЧерешЕНКа

(от черешНЯ),

сосЕНКа

(от сосНА)

БежЕНКа,

нищЕНКа

-ЁР-

-ЁВК-

Пишем -ЁР- в существительных, которые обозначают лиц по роду их деятельности.

Пишем -ЁВК- в существительных, которые образовались от глаголов (в отглагольных существительных)

СтажЁР

(от стажироваться),

монтЁР

(от монтировать)

НочЁВКа

(от ночевать).