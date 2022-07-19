Правописание суффиксов существительных

Перед суффиксом -ЧИК- / ‑ЩИК- буква Ь пишется только после Л.

согласные основы К, Ч заменяются буквой Т:

После букв д—т, з—с, ж пишем - ЧИК -.

замоч К а

Если при склонении гласный выпадает , то пишем - ЕК -.

Если при склонении гласный не выпадает , то пишем - ИК -.

Пишем - ЕНЬК- после мягких согласных, шипящих и гласных.

-ЕЦ- -ИЦ-

Суффикс -ЕЦ- имеют существительные мужского рода и существительные среднего рода, у которых ударение падает на слог после суффикса. Суффикс -ИЦ- имеют существительные женского рода и существительные среднего рода, у которых ударение падает на слог перед суффиксом.