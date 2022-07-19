Правописание суффиксов существительных

|Суффиксы
|Правило
|Примеры
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-ЧИК-
-ЩИК-
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После букв д—т, з—с, ж пишем -ЧИК-.
Будь внимателен!
Перед суффиксом -ЧИК- конечные
согласные основы К, Ч заменяются буквой Т:
раздача — раздатЧИК.
После остальных букв пишем -ЩИК-.
Перед суффиксом -ЧИК- / ‑ЩИК- буква Ь пишется только после Л.
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ДатЧИК, разносЧИК
ФонарЩИК
КровельЩИК
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-ИК-
-ЕК-
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Если при склонении гласный не выпадает, то пишем -ИК-.
Если при склонении гласный выпадает, то пишем -ЕК-.
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КлючИК – ключИКа
ЗамочЕК –
замочКа
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-ОК-
-ОНК-
‑ОНОК-
|Под ударением после шипящих в суффиксах существительных пишем О.
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ОкорочО´К,
ручО´НКа,
бочО´НОК
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-ОНЬК-
-ЕНЬК-
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Пишем -ОНЬК- после твердых согласных.
Пишем -ЕНЬК- после мягких согласных, шипящих и гласных.
Исключения: баиньки, заинька, паинька.
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БерёзОНЬКа
ДеревЕНЬКа,
дочЕНЬКа
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-ИЧК-
-ЕЧК-
|Если существительное образовано от существительного женского рода на -ИЦ-, то пишем суффикс -ИЧК-.
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СестрИЧКа
(от сестрИЦа)
БукашЕЧКа
(от букашка)
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-ЕЦ-
-ИЦ-
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Суффикс -ЕЦ- имеют существительные мужского рода и существительные среднего рода, у которых ударение падает на слог после суффикса.
Суффикс -ИЦ- имеют существительные женского рода и существительные среднего рода, у которых ударение падает на слог перед суффиксом.
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Мужской род:
ВладелЕЦ,
кормилЕЦ
Средний род:
РужьЕЦо´
Женский род:
ВладелИЦа,
кормилИЦа
Средний род:
Кре´слИЦе
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-ИНК-
-ЕНК-
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Суффикс -ИНК- пишем у существительных, образованных от слов женского рода на -ИН.
Исключения: снежинка, горлинка, пушинка.
Суффикс -ЕНК- пишем:
1) в словах, образованных при помощи -К- от слов на ‑НЯ и ‑НА.
2) в существительных, обозначающих лиц женского пола.
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ЖемчужИНКа
(от жемчужИНа)
ЧерешЕНКа
(от черешНЯ),
сосЕНКа
(от сосНА)
БежЕНКа,
нищЕНКа
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-ЁР-
-ЁВК-
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Пишем -ЁР- в существительных, которые обозначают лиц по роду их деятельности.
Пишем -ЁВК- в существительных, которые образовались от глаголов (в отглагольных существительных)
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СтажЁР
(от стажироваться),
монтЁР
(от монтировать)
НочЁВКа
(от ночевать).