Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Русский язык
Синтаксис
Основные единицы синтаксиса Определение Однородные члены предложения Обращения Подлежащее. Виды подлежащего Обособленные определения Вводные слова Обстоятельство Односоставное предложение Двусоставное предложение Прямая и косвенная речь Дополнение Обособленные дополнения Грамматическая основа Тире между подлежащим и сказуемым Обобщающие слова при ОЧП Обособленные обстоятельства Сказуемые. Виды сказуемого

Обособленные определения

Обособленные определения — это определения, которые отделяются запятой в конце предложения, а в середине предложения выделяются двумя запятыми. Чаще всего они выражаются причастными оборотами.

Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами.

Причастный оборот обособляется:

  • Если он стоит после главного (определяемого) слова: Цветы, ежедневно поливаемые соседкой, своей красотой радовали прохожих.

  • Всегда, если главное словоличное местоимение (и в позиции перед главным словом, и в позиции после него): Огорченные скорым отъездом родителей, мы весь вечер провели у камина. Ты, обезоруженный такой несправедливой критикой, не смог бы выразить свою мысль точнее.

Причастный оборот не обособляется:

  • Если он стоит перед главным (определяемым) словом: Расставленные по углам комнаты корзинки заинтересовали Людмилу Михайловну.

Обособленные приложения

Распространенное (с зависимыми словами) приложение обособляется:

1. Всегда (вне зависимости от места в предложении), если оно относится к личному местоимению: Они, студенты, всегда славились активной гражданской позицией.

2. Всегда (до и после главного слова), если приложение относится к нарицательному существительному: Мой друг, военный летчик, не любил много рассказывать о своей непростой работе.

3. Если приложение относится к собственному существительному и стоит после него: Петров, молодой кардиохирург, всегда был очень внимателен при первичном осмотре пациентов.

Будь внимателен!

  • Если приложение стоит в конце предложения и на нем делается смысловой акцент, то мы перед ним можем поставить тире: Мы с нетерпением ждали декабря – последнего месяца этого года.

  • Приложения могут начинаться с союза «как» и если этот союз мысленно можно заменить на «в качестве», то запятые мы не ставим: Он приехал к знакомиться к родителям КАК мой жених (= В КАЧЕСТВЕ моего жениха).