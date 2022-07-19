Обособленные определения

Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами.
Причастный оборот обособляется:
Если он стоит после главного (определяемого) слова: Цветы, ежедневно поливаемые соседкой, своей красотой радовали прохожих.
Всегда, если главное слово – личное местоимение (и в позиции перед главным словом, и в позиции после него): Огорченные скорым отъездом родителей, мы весь вечер провели у камина. Ты, обезоруженный такой несправедливой критикой, не смог бы выразить свою мысль точнее.
Причастный оборот не обособляется:
Если он стоит перед главным (определяемым) словом: Расставленные по углам комнаты корзинки заинтересовали Людмилу Михайловну.
Распространенное (с зависимыми словами) приложение обособляется:
1. Всегда (вне зависимости от места в предложении), если оно относится к личному местоимению: Они, студенты, всегда славились активной гражданской позицией.
2. Всегда (до и после главного слова), если приложение относится к нарицательному существительному: Мой друг, военный летчик, не любил много рассказывать о своей непростой работе.
3. Если приложение относится к собственному существительному и стоит после него: Петров, молодой кардиохирург, всегда был очень внимателен при первичном осмотре пациентов.
Будь внимателен!
Если приложение стоит в конце предложения и на нем делается смысловой акцент, то мы перед ним можем поставить тире: Мы с нетерпением ждали декабря – последнего месяца этого года.
Приложения могут начинаться с союза «как» и если этот союз мысленно можно заменить на «в качестве», то запятые мы не ставим: Он приехал к знакомиться к родителям КАК мой жених (= В КАЧЕСТВЕ моего жениха).