Обособленные определения

Обособленные определения — это определения, которые отделяются запятой в конце предложения, а в середине предложения выделяются двумя запятыми. Чаще всего они выражаются причастными оборотами.

Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами.

Причастный оборот обособляется:

Если он стоит после главного (определяемого) слова : Цветы , ежедневно поливаемые соседкой, своей красотой радовали прохожих.

Всегда, если главное слово – личное местоимение (и в позиции перед главным словом, и в позиции после него): Огорченные скорым отъездом родителей, мы весь вечер провели у камина. Ты, обезоруженный такой несправедливой критикой, не смог бы выразить свою мысль точнее.

Причастный оборот не обособляется:

Если он стоит перед главным (определяемым) словом: Расставленные по углам комнаты корзинки заинтересовали Людмилу Михайловну.

Обособленные приложения

Распространенное (с зависимыми словами) приложение обособляется:

1. Всегда (вне зависимости от места в предложении), если оно относится к личному местоимению: Они, студенты, всегда славились активной гражданской позицией.

2. Всегда (до и после главного слова), если приложение относится к нарицательному существительному: Мой друг, военный летчик, не любил много рассказывать о своей непростой работе.

3. Если приложение относится к собственному существительному и стоит после него: Петров, молодой кардиохирург, всегда был очень внимателен при первичном осмотре пациентов.

Будь внимателен!