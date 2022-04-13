Правописание местоимений с НЕ и НИ

Отрицательные местоимения с приставками НЕ и НИ пишутся слитно.

НЕ – пишем под ударением, а НИ – без ударения: не´где жить – нигде´ нет этой книги, не´кому позвонить – никому´ не сказал и т.д.

Если НЕ или НИ отделены от местоимения предлогом, то они пишутся раздельно: не у кого, ни у кого, ни с каким и т.д.

В неопределенных местоимениях НЕ всегда находится под ударением и является приставкой и пишется слитно: некто, некий, несколько, нечто и т.д.

С другими местоимениями частицу НЕ пишем раздельно: это сделал не я, не ваши книги лежали на столе, не каждый будет так ответственно выполнять работу и др.

Запомни!

Всегда раздельно (в 4 слова!) пишем сочетания: не кто иной (другой) как, не что иное (другое) как. Используя такие сочетания, автор стремится сравнить предмет с другими, что именно он выполняет действие, обладает признаком, а не другой предмет.

Найти выход из такой сложнейшей ситуации смог не кто иной, как мой дедушка. (именно он смог найти выход)

В небе засверкало не что иное, как северное сияние. (именно оно могло засверкать)

А вот сочетания никто иной (другой), ничто (иное) другое обычно употребляются в предложениях, где уже есть отрицание, поэтому НИ в них является приставкой и пишется слитно (в 2 слова!). Такими сочетаниями подчеркивается исключительность предмета: никто, ничто, кроме предмета, не могло выполнить действие, обладать признаком.

Никто иной не совершил бы подобный героический подвиг. (только он мог совершить подвиг)

Ничто другое сделать было просто невозможно. (только это можно было сделать)

Как проще запомнить это правило?

4 слова – не / кто / иной (другой) / как,

не / что / иное (другое) / как

2 слова – никто / иной (другой),

ничто / (иное) другое