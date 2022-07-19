Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Средства выразительности Синтаксические нормы Средства связи Лексическое значение Речевые нормы Типы речи Стили речи Задания по текстам разных стилей Текст - средства связи Фразеология и стилистика Паронимы Плеоназм Текст - словарная статья Грамматические ошибки Орфоэпия
Орфография
Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов причастий Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация в ССП Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуационный анализ Пунктуация при однородных членах предложения Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1

Запятые на стыке союзов

В сочинении и на ЕГЭ в тестовой части мы часто используем сложные предложения. Ошибки возникают, когда мы используем сложное предложение с несколькими придаточными частями и стыком союзов.

Примеры стыка союзов:

и когда

и что

что когда

что если

но что

но когда и т.п.

Правило: на стыке союзов НЕ ставим запятую, если дальше в предложении есть ТО/НО/ТАК.

Примеры предложений:

А я тебе говорю, что, если ты поедешь, я поеду с тобой (Л. Толстой).

А я тебе говорю, что если ты поедешь, то я поеду с тобой.

Также важно понимать, что связывает союз И в сложном предложении.

За нами шли парни, и, когда моя подруга упала, я попросила их нам помочь.

(союз И связывает две разные грам.основы: парни шли И я попросила)

За нами шли парни, и когда моя подруга упала, то я попросила их нам помочь.

(союз И связывает две разные грам.основы: парни шли И я попросила)

За нами шли парни и, когда моя подруга упала, помогли ей встать.

(союз И связывает однородные сказуемые, поэтому перед ним запятую не ставим: парни шли И помогли встать)