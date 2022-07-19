Запятые на стыке союзов

В сочинении и на ЕГЭ в тестовой части мы часто используем сложные предложения. Ошибки возникают, когда мы используем сложное предложение с несколькими придаточными частями и стыком союзов.
Примеры стыка союзов:
и когда
и что
что когда
что если
но что
но когда и т.п.
Правило: на стыке союзов НЕ ставим запятую, если дальше в предложении есть ТО/НО/ТАК.
Примеры предложений:
А я тебе говорю, что, если ты поедешь, я поеду с тобой (Л. Толстой).
А я тебе говорю, что если ты поедешь, то я поеду с тобой.
Также важно понимать, что связывает союз И в сложном предложении.
За нами шли парни, и, когда моя подруга упала, я попросила их нам помочь.
(союз И связывает две разные грам.основы: парни шли И я попросила)
За нами шли парни, и когда моя подруга упала, то я попросила их нам помочь.
(союз И связывает две разные грам.основы: парни шли И я попросила)
За нами шли парни и, когда моя подруга упала, помогли ей встать.
(союз И связывает однородные сказуемые, поэтому перед ним запятую не ставим: парни шли И помогли встать)