НЕ с прилагательными

НЕ с полными и краткими прилагательными пишется СЛИТНО:

Если слово не употребляется без НЕ: небрежный, невзрачный, неприязненный, неряшливый и т.д.

Он сдал небрежную работу.

Работа была небрежна.

Если прилагательное с НЕ можно заменить синонимом без НЕ или близким по значению выражением: невеселый (= грустный), неинтересный (= скучный), нездоровый (= больной).

У него сегодня был какой-то нездоровый вид.

Она была нездорова.

Если при них есть пояснительные слова ВЕСЬМА, КРАЙНЕ, ОЧЕНЬ, ПОЧТИ, В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ:

Ситуация сложилась очень НЕприятная.

Слова эти были весьма НЕприятны для меня.

НЕ с полными и краткими прилагательными пишется РАЗДЕЛЬНО:

Если в предложении имеется или подразумевается противопоставление с союзом А:

Этот материал НЕ прочный, А хрупкий.

Эта стена НЕ высокая (…А низкая).

Этот берег НЕ низок (…А высок).

Будь внимателен!

При использовании союза НО признаки не противопоставляются, а сопоставляются, поэтому НЕ с прилагательным в этом случае пишется СЛИТНО.

Квартира оказалась НЕбольшая, НО уютная.

Если при них есть пояснительные слова ДАЛЕКО НЕ, ВОВСЕ НЕ, НИЧУТЬ НЕ, НИСКОЛЬКО НЕ (т.е. местоимения или наречия с НИ):

Прозвучал вовсе НЕ объективный отзыв.

Книга эта была нисколько НЕ скучная.

Фильм оказался ничуть НЕ длинный.

Идея ваша далеко НЕ оригинальна.

Если прилагательное относительное или качественное прилагательное, обозначающее цвет:

Мы купили НЕ кожаный ремень.

НЕ розовые пионы ей нравились больше.

В вопросительном предложении, если отрицание логически подчеркнуто:

Кому НЕ известно имя этого знаменитого художника? (= известно всем)

Запомни!

Раздельно с НЕ пишем краткие прилагательные: не готов, не намерен, не должен, не рад, не обязан, не склонен, не расположен (говорить).

Сегодня я НЕ расположен говорить с соседями.

Она была НЕ рада гостям.

Мы НЕ обязаны приходить на работу в выходные.