НЕ с прилагательными

НЕ с полными и краткими прилагательными пишется СЛИТНО:
Если слово не употребляется без НЕ: небрежный, невзрачный, неприязненный, неряшливый и т.д.
Он сдал небрежную работу.
Работа была небрежна.
Если прилагательное с НЕ можно заменить синонимом без НЕ или близким по значению выражением: невеселый (= грустный), неинтересный (= скучный), нездоровый (= больной).
У него сегодня был какой-то нездоровый вид.
Она была нездорова.
Если при них есть пояснительные слова ВЕСЬМА, КРАЙНЕ, ОЧЕНЬ, ПОЧТИ, В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ:
Ситуация сложилась очень НЕприятная.
Слова эти были весьма НЕприятны для меня.
НЕ с полными и краткими прилагательными пишется РАЗДЕЛЬНО:
Если в предложении имеется или подразумевается противопоставление с союзом А:
Этот материал НЕ прочный, А хрупкий.
Эта стена НЕ высокая (…А низкая).
Этот берег НЕ низок (…А высок).
Будь внимателен!
При использовании союза НО признаки не противопоставляются, а сопоставляются, поэтому НЕ с прилагательным в этом случае пишется СЛИТНО.
Квартира оказалась НЕбольшая, НО уютная.
Если при них есть пояснительные слова ДАЛЕКО НЕ, ВОВСЕ НЕ, НИЧУТЬ НЕ, НИСКОЛЬКО НЕ (т.е. местоимения или наречия с НИ):
Прозвучал вовсе НЕ объективный отзыв.
Книга эта была нисколько НЕ скучная.
Фильм оказался ничуть НЕ длинный.
Идея ваша далеко НЕ оригинальна.
Если прилагательное относительное или качественное прилагательное, обозначающее цвет:
Мы купили НЕ кожаный ремень.
НЕ розовые пионы ей нравились больше.
В вопросительном предложении, если отрицание логически подчеркнуто:
Кому НЕ известно имя этого знаменитого художника? (= известно всем)
Запомни!
Раздельно с НЕ пишем краткие прилагательные: не готов, не намерен, не должен, не рад, не обязан, не склонен, не расположен (говорить).
Сегодня я НЕ расположен говорить с соседями.
Она была НЕ рада гостям.
Мы НЕ обязаны приходить на работу в выходные.