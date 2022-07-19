Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Орфография
Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Слитное/дефисное/раздельное написание слов Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Пунктуация на стыке союзов Двоеточие и тире Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП Сравнительный оборот
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4
Языковые нормы
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Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)

В большинстве существительных работает следующий принцип: если при изменении формы слова нам встречается буква И в суффиксе или в основе, скорее всего она и будет в суффиксе.

Суффиксы Правило
-ЕК-

Если гласный при склонении слова выпадает, пишется Е

нет звоночка
-ИК-

Если гласный при склонении слова если НЕ выпадает, пишется И

нет мячика
-ИЧ-К-

пишется буква И, если слово образовано от существительного ж. р. на -ИЦ-;

водичка ← водИЦа,

-ЕЧК-

в остальных случаях пишется буква Е

чаша → чашЕЧКа
-ИН-К-

-ин-к- пишется в словах, образованных от основы, оканчивающейся на суффикс –ин.

+ исключения: снежинка, горлинка, пушинка

горох → горошИНа → горошинКа
-ЕН-К-

-ен-к- пишется в словах, образованных от основы на Н, которые при склонении теряют Е.

пример: башня (нет башен) → башенКа
-ЕНК-

Во всех остальных случаях у лиц женского пола пишется –енк-

бежать → бежЕНКа

Это не все суффиксы существительных, которые нам нужны. Особняком стоит правило написания суффиксов «ИЦ - ЕЦ».

Правила написания суффикса ИЦ-ЕЦ

М. р. - всегда ЕЦ

Мороз - морозЕЦ

Ж. р. - всегда ИЦ

Метель - метелИЦа

Ср. р

Ударение в слове стоит ДО суффикса -ИЦ

плАтьИце

Ударение в слове стоит после суффикса -ЕЦ

ружьЕцО