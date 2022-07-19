Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)

В большинстве существительных работает следующий принцип: если при изменении формы слова нам встречается буква И в суффиксе или в основе, скорее всего она и будет в суффиксе.
|Суффиксы
|Правило
|-ЕК-
|
Если гласный при склонении слова выпадает, пишется Е
нет звоночка
|-ИК-
|
Если гласный при склонении слова если НЕ выпадает, пишется И
нет мячика
|-ИЧ-К-
|
пишется буква И, если слово образовано от существительного ж. р. на -ИЦ-;
водичка ← водИЦа,
|-ЕЧК-
|
в остальных случаях пишется буква Е
чаша → чашЕЧКа
|-ИН-К-
|
-ин-к- пишется в словах, образованных от основы, оканчивающейся на суффикс –ин.
+ исключения: снежинка, горлинка, пушинка
горох → горошИНа → горошинКа
|-ЕН-К-
|
-ен-к- пишется в словах, образованных от основы на Н, которые при склонении теряют Е.
пример: башня (нет башен) → башенКа
|-ЕНК-
|
Во всех остальных случаях у лиц женского пола пишется –енк-
бежать → бежЕНКа
Это не все суффиксы существительных, которые нам нужны. Особняком стоит правило написания суффиксов «ИЦ - ЕЦ».
|Правила написания суффикса ИЦ-ЕЦ
|
М. р. - всегда ЕЦ
Мороз - морозЕЦ
|
Ж. р. - всегда ИЦ
Метель - метелИЦа
|
Ср. р
Ударение в слове стоит ДО суффикса -ИЦ
плАтьИце
Ударение в слове стоит после суффикса -ЕЦ
ружьЕцО