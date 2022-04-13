Глагол. Вид

У глагола есть вид. Это одна из самых важных и базовых категорий глагола в русском языке, потому что вид показывает, совершилось ли действие до конца, достигнут результат или нет.

Вид есть в славянских языках, но отсутствует в других. Поэтому при изучении русского языка иностранцам сложно разобраться с этим, а нам при изучении других языков, например, английского, их система глаголов кажется непростой.

Чтобы определить вид глагола, нужно задать к нему вопрос.

Глаголы бывают:

Несовершенного вида – отвечают на вопросы: что делать? что делает? что делал? и др. Такие глаголы чаще всего обозначают действия продолжительные, повторяющиеся.

Запомни: НЕсовершенный вид – НЕТ буквы С в вопросе.

Примеры: брал (что делал?), видит (что делает?), гнать (что делать?).

Совершенного вида – отвечают на вопросы: что Сделать? что Сделает? что Сделал? и др. Такие глаголы чаще всего обозначают действие, которое СОвершилось, привело к какому-то результату, реже указывают на однократность действия (прыгнул – один раз).

Запомни: Совершенный вид – буква С в вопросе.

Примеры: собрал (что Сделал?), увидит (что Сделает?), прогнать (что Сделать?).

Чтобы из глагола несовершенного вида получить глагол совершенного вида мы можем:

добавить приставку: (что делать?) верить – (что сделать?) ПОверить; заменить суффикс: (что делать?) дрожАть – (что сделать?) дрогНУть; изменить ударение: (что делать?) разрезАть – (что сделать?) разрЕзать; заменить слово другим: (что делать?) брать – (что сделать?) взять.

Часто у глаголов разных видов возможно чередование звуков:

(что делать?) затИрАть – (что сделать?) затЕрЕть,

(что делать?) убИрАть – (что сделать?) уБРать,

(что делать?) навеЩАть – (что сделать?) навеСТИть и др.

Двувидовые глаголы – это глаголы, которые в предложении могут быть и совершенного вида, и несовершенного вида. На определение вида такого глагола влияет смысл предложения.

Например, обратим внимание на глагол обещать.

Вчера папа (что сделал? совершенный вид) обещал купить торт в честь дня рождения младшей сестры.

Я каждый раз (что делал? несовершенный вид) обещал маме вести себя на уроках лучше.

Или посмотрим на глагол ранить.

Маленькие дети часто (что делают? несовершенный вид) ранят руки об острые предметы.

Если ты продолжишь говорить в таком тоне, то твои слова сильно (что сделают? Совершенный вид) ранят меня.

Одновидовые глаголы – это глаголы, которые не образуют видовой пары. Здесь также мы смотрим на значение глагола:

одновидовой глагол совершенного вида обозначает действие, которое не может долго длиться, которое происходит мгновенно, неожиданно ( грянул гром – неожиданно, быстро);

одновидовой глагол несовершенного вида показывает действие, которое не направлено на результат, обозначает какое-либо состояние (сочувствовать, сожалеть, лежать, жить и др.).

Вид глагола и образование времен

Время глагола тесно связано с видом:

Глаголы несовершенного вида (что делать?) имеют все три формы времени – прошедшее, настоящее, будущее : смотреть – смотрел, смотрит, будет смотреть.

Глаголы совершенного вида (что сделать?) имеют только две формы – прошедшее и будущее время: выучить – выучил, выучит. Настоящего времени у глаголов совершенного вида нет.

Действие, которое уже совершилось (даже секунду назад), мы отнесем к прошедшему времени (это произошло в прошлом). Действие, которое совершится в будущем, тоже не относится к настоящему моменту. Поэтому только глаголы несовершенного вида могут иметь форму настоящего времени.

Вид глагола определяет форму будущего времени: