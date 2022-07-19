Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
Синтаксический анализ текста Пунктуационный анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными БСП Разные виды придаточного Подлежащее. Виды подлежащего ССП Основные единицы синтаксиса Грамматическая основа СПП
Орфография
Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание гласных в корнях с чередованием
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1 Сочинение 9.2 Методы сжатия текста

Сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение состоит из главной и придаточной части. Придаточных частей может быть несколько. Они всегда зависят от главной или от другой придаточной. Мы можем задать вопрос от главной части к придаточной.

[Сергей думал], (о чем?) (что сегодня нужно было сдать проект), (по какой причине?) (потому что это был крайний срок).

Придаточная часть присоединяется к главной при помощи союза или союзного слова.

Граница между главной и придаточной частями обычно находится перед подчинительным союзом (что, как, когда, если и т.п.) или союзным словом, которые всегда располагаются в придаточной части и начинают ее.

[Она думала], (что решит эту задачу).

[Я поднялся по лестнице], (которая вела в спортзал).

Иногда придаточная часть начинается раньше союза, одно или несколько слов «забегают» вперед, поэтому запятая ставится не перед союзом, а перед словом, которое начинает придаточную часть.

Нужно понять, какие второстепенные члены предложения входят в состав простого предложения, для этого задаем вопросы от главных членов предложения и второстепенных.

[Особенно часто Пушкин бывал у Олениных], (дочь которых была предметом его серьезного увлечения).