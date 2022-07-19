Сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение состоит из главной и придаточной части. Придаточных частей может быть несколько. Они всегда зависят от главной или от другой придаточной. Мы можем задать вопрос от главной части к придаточной.

[Сергей думал], (о чем?) (что сегодня нужно было сдать проект), (по какой причине?) (потому что это был крайний срок).

Придаточная часть присоединяется к главной при помощи союза или союзного слова.

Граница между главной и придаточной частями обычно находится перед подчинительным союзом (что, как, когда, если и т.п.) или союзным словом, которые всегда располагаются в придаточной части и начинают ее.

что решит эту задачу). [Она думала], (решит эту задачу). [Я поднялся по лестнице], (которая вела в спортзал).

Иногда придаточная часть начинается раньше союза, одно или несколько слов «забегают» вперед, поэтому запятая ставится не перед союзом, а перед словом, которое начинает придаточную часть.

Нужно понять, какие второстепенные члены предложения входят в состав простого предложения, для этого задаем вопросы от главных членов предложения и второстепенных.

[Особенно часто Пушкин бывал у Олениных], (дочь которых была предметом его серьезного увлечения).