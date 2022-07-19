Сложноподчиненное предложение состоит из главной и придаточной части. Придаточных частей может быть несколько. Они всегда зависят от главной или от другой придаточной. Мы можем задать вопрос от главной части к придаточной.
Граница между главной и придаточной частями обычно находится перед подчинительным союзом (что, как, когда, если и т.п.) или союзным словом, которые всегда располагаются в придаточной части и начинают ее.
[Я поднялся по лестнице], (которая вела в спортзал).
Иногда придаточная часть начинается раньше союза, одно или несколько слов «забегают» вперед, поэтому запятая ставится не перед союзом, а перед словом, которое начинает придаточную часть.
Нужно понять, какие второстепенные члены предложения входят в состав простого предложения, для этого задаем вопросы от главных членов предложения и второстепенных.