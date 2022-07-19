Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов

В русском языке спрягаемые глаголы имеют личные окончания в формах настоящего и будущего времени. По своим личным окончаниям глаголы делятся на два спряжения.
Пример определения спряжения глагола:
Спряжение глагола определяется по форме инфинитива. Если у глагола есть ударное личное окончание, то инфинитив может не потребоваться. Если у глагола личное окончание безударное, то нужно:
Поставить глагол в неопределенную форму (знает — знать, верите — верить).
Определить, какая гласная стоит перед -ть.
В ряде случае определить спряжение таким образом затруднительно (шить, лить, вить), тогда следует образовать форму 3-го лица мн. числа, чтобы решить, к какому спряжению относится глагол (например: шить — шьют — I спряжение).
|II спряжение
|I спряжение
|Все глаголы на -ИТЬ (кроме 3 исключений)
|Брить, стелить, зиждиться
|7 глаголов на – ЕТЬ: видеть, ненавидеть, обидеть, зависеть, терпеть, вертеть, смотреть
|Все глаголы на -ЕТЬ (кроме 7 исключений)
|4 глагола на -АТЬ: гнать, дышать, держать, слышать
|Все глаголы на -АТЬ (кроме 4 исключений)
|Все остальные глаголы на -ОТЬ, -УТЬ, и ТЬ.
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11 глаголов- исключений (II спряжение!) легче запомнить в такой последовательности:
Гнать, держать, дышать, обидеть,
Слышать, видеть, ненавидеть,
И зависеть и терпеть
И ещё смотреть, вертеть.
I спряжение
|Лицо
|Ед. ч.
|Мн.ч.
|1-е
|-у(-ю)
|-ем
|2-е
|-ешь
|-ете
|3-е
|-ет
|-ут (-ют)
II спряжение
|Лицо
|Ед. ч.
|Мн.ч.
|1-е
|-у(-ю)
|-им
|2-е
|-ишь
|-ите
|3-е
|-ит
|-ат (-ят)
Ловушка!
|Если у формы есть приставка ВЫ-, то ее следует откинуть в первую очередь, так как она перетягивает ударение на себя! В таких словах необходимо убрать приставку (высп…шься — спишь), для того чтобы определить, является ли окончание ударным.
|ВЫлет..м
|ВЫпуст..м
|Откидываем ВЫ-:
|Откидываем ВЫ-:
|летИм
|пУст…м
|Окончание проверено!
|
Окончание не проверено!
Обращаемся к уже известным правилам.