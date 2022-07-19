Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Русский язык
Синтаксис
Сказуемые. Виды сказуемого Тире между подлежащим и сказуемым Дополнение Обстоятельство Однородные члены предложения Односоставное предложение Обращения Обобщающие слова при ОЧП Грамматическая основа Вводные слова Прямая и косвенная речь Обособленные обстоятельства Обособленные дополнения Подлежащее. Виды подлежащего Обособленные определения Определение Двусоставное предложение Основные единицы синтаксиса

Обособленные обстоятельства

Обособленные обстоятельства — это обстоятельства, которые отделяются запятой, а в середине предложения выделяются двумя запятыми. Чаще всего они выражаются одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами.

Одиночные деепричастия и деепричастные обороты обособляются всегда (вне зависимости от положения в тексте).

Уходя, закройте за собой дверь.

Мы напомнили, позвонив, о важной встрече.

Рабочие, покидая стройку, оставили свою одежду в подсобке.

Ученики нередко допускают ошибки, решая уравнения с двумя неизвестными.

Но есть особые случаи, когда они не обособляются:

  • Деепричастный оборот не обособляется, если тесно связан по смыслу со сказуемым и образует смысловой центр высказывания:

Он сидел наклонив низко голову. – важно не то, что он сидел, а то как он сидел, что он сидел, наклонив голову.

  • Не обособляются одиночные слова молча, сидя, стоя, лёжа, нехотя, шутя, не глядя, т.к. они по смыслу близки наречиям.

Он опять ел стоя. – Он опять стоя ел. – Он опять ел, стоя около окна.

Нужно запомнить!

  • Однородные деепричастия обособляются также, как и другие однородные члены предложения: Напевая песни у костра, рассказывая смешные и страшные истории, молодежь коротала вечера в деревне. Мы обсуждали, какой подарок купить маме на день рождения, перебирая разные варианты и предлагая самые невероятные сюрпризы.

  • Не являются деепричастными оборотами, поэтому не обособляются, фразеологизмы типа сломя голову, не покладая рук, спустя рукава и т.д.: Он работал над проектом не покладая рук (=усердно).

Обособленные уточнения

Уточняющие члены предложения – это члены предложения, которые уточняют, поясняют другие члены предложения, называемые уточняемыми.

Уточняющие обстоятельства поясняют, конкретизируют другое обстоятельство с более общим значением. Они могут быть выражены существительными с предлогами или наречиями.

Уточнения обособляются запятыми.

Существуют уточняющие обстоятельства:

  • Времени (когда именно?): Вчера, (когда именно?) в половине четвертого утра, раздался неожиданный звонок в дверь;

  • Места (где именно?): Давай встретимся в парке, (где именно?) у главного входа;

  • Образа действия (как именно? + союзы точно, как, словно и т.д.): Комаровский хозяйничал в усадьбе, (как именно?) как барин. Комаровский ходил по усадьбе важно, (как именно?) по-барски.

Не путай предложения с обособленными обстоятельствами:

  • Со сложными предложениями – внимательно ищем все грамматические основы.

Сравните:

Дмитрий погрузился в атмосферу романа, словно в первый раз. (предложение с обособлением уточнения)

Дмитрий погрузился в атмосферу романа, словно он читал его в первый раз.

(сложноподчиненное предложение с двумя грамматическими основами, одна из них содержится в придаточном сравнения)

  • С предложениями с вводными конструкциями: Судя по всему, вы уже не успеете приехать вовремя.