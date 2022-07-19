Обособленные обстоятельства

Обособленные обстоятельства — это обстоятельства, которые отделяются запятой, а в середине предложения выделяются двумя запятыми. Чаще всего они выражаются одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами.

Одиночные деепричастия и деепричастные обороты обособляются всегда (вне зависимости от положения в тексте).

Уходя, закройте за собой дверь.

Мы напомнили, позвонив, о важной встрече.

Рабочие, покидая стройку, оставили свою одежду в подсобке.

Ученики нередко допускают ошибки, решая уравнения с двумя неизвестными.

Но есть особые случаи, когда они не обособляются:

Деепричастный оборот не обособляется, если тесно связан по смыслу со сказуемым и образует смысловой центр высказывания:

Он сидел наклонив низко голову. – важно не то, что он сидел, а то как он сидел, что он сидел, наклонив голову.

Не обособляются одиночные слова молча, сидя, стоя, лёжа, нехотя, шутя, не глядя, т.к. они по смыслу близки наречиям.

Он опять ел стоя. – Он опять стоя ел. – Он опять ел, стоя около окна.

Нужно запомнить!

Однородные деепричастия обособляются также, как и другие однородные члены предложения: Напевая песни у костра, рассказывая смешные и страшные истории , молодежь коротала вечера в деревне. Мы обсуждали, какой подарок купить маме на день рождения, перебирая разные варианты и предлагая самые невероятные сюрпризы .

Не являются деепричастными оборотами, поэтому не обособляются, фразеологизмы типа сломя голову, не покладая рук, спустя рукава и т.д.: Он работал над проектом не покладая рук (=усердно).

Обособленные уточнения

Уточняющие члены предложения – это члены предложения, которые уточняют, поясняют другие члены предложения, называемые уточняемыми.

Уточняющие обстоятельства поясняют, конкретизируют другое обстоятельство с более общим значением. Они могут быть выражены существительными с предлогами или наречиями.

Уточнения обособляются запятыми.

Существуют уточняющие обстоятельства:

Времени (когда именно?): Вчера, (когда именно?) в половине четвертого утра , раздался неожиданный звонок в дверь;

Места (где именно?): Давай встретимся в парке, (где именно?) у главного входа ;

Образа действия (как именно? + союзы точно, как, словно и т.д.): Комаровский хозяйничал в усадьбе, (как именно?) как барин. Комаровский ходил по усадьбе важно, (как именно?) по-барски.

Не путай предложения с обособленными обстоятельствами:

Со сложными предложениями – внимательно ищем все грамматические основы.

Сравните:

Дмитрий погрузился в атмосферу романа, словно в первый раз. (предложение с обособлением уточнения)

Дмитрий погрузился в атмосферу романа, словно он читал его в первый раз.

(сложноподчиненное предложение с двумя грамматическими основами, одна из них содержится в придаточном сравнения)