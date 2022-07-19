Обособленные обстоятельства

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами.
Одиночные деепричастия и деепричастные обороты обособляются всегда (вне зависимости от положения в тексте).
Уходя, закройте за собой дверь.
Мы напомнили, позвонив, о важной встрече.
Рабочие, покидая стройку, оставили свою одежду в подсобке.
Ученики нередко допускают ошибки, решая уравнения с двумя неизвестными.
Но есть особые случаи, когда они не обособляются:
Деепричастный оборот не обособляется, если тесно связан по смыслу со сказуемым и образует смысловой центр высказывания:
Он сидел наклонив низко голову. – важно не то, что он сидел, а то как он сидел, что он сидел, наклонив голову.
Не обособляются одиночные слова молча, сидя, стоя, лёжа, нехотя, шутя, не глядя, т.к. они по смыслу близки наречиям.
Он опять ел стоя. – Он опять стоя ел. – Он опять ел, стоя около окна.
Нужно запомнить!
Однородные деепричастия обособляются также, как и другие однородные члены предложения: Напевая песни у костра, рассказывая смешные и страшные истории, молодежь коротала вечера в деревне. Мы обсуждали, какой подарок купить маме на день рождения, перебирая разные варианты и предлагая самые невероятные сюрпризы.
Не являются деепричастными оборотами, поэтому не обособляются, фразеологизмы типа сломя голову, не покладая рук, спустя рукава и т.д.: Он работал над проектом не покладая рук (=усердно).
Уточняющие члены предложения – это члены предложения, которые уточняют, поясняют другие члены предложения, называемые уточняемыми.
Уточняющие обстоятельства поясняют, конкретизируют другое обстоятельство с более общим значением. Они могут быть выражены существительными с предлогами или наречиями.
Уточнения обособляются запятыми.
Существуют уточняющие обстоятельства:
Времени (когда именно?): Вчера, (когда именно?) в половине четвертого утра, раздался неожиданный звонок в дверь;
Места (где именно?): Давай встретимся в парке, (где именно?) у главного входа;
Образа действия (как именно? + союзы точно, как, словно и т.д.): Комаровский хозяйничал в усадьбе, (как именно?) как барин. Комаровский ходил по усадьбе важно, (как именно?) по-барски.
Не путай предложения с обособленными обстоятельствами:
Со сложными предложениями – внимательно ищем все грамматические основы.
Сравните:
Дмитрий погрузился в атмосферу романа, словно в первый раз. (предложение с обособлением уточнения)
Дмитрий погрузился в атмосферу романа, словно он читал его в первый раз.
(сложноподчиненное предложение с двумя грамматическими основами, одна из них содержится в придаточном сравнения)
С предложениями с вводными конструкциями: Судя по всему, вы уже не успеете приехать вовремя.