Однородные члены предложения

Однородные предложения – это члены предложения, которые:

относятся к одному и тому же члену предложения;

отвечают на один и тот же вопрос;

являются одним и тем же членом предложения.

Кругом росли белые, желтые, красные тюльпаны.

Тюльпаны (какие?) белые, желтые, красные. – относятся к ОДНОМУ слову, отвечают на ОДИН вопрос, являются ОДНИМ членом предложения.

Особенности однородных членов предложения

Однородными могут быть и главные, и второстепенные члены предложения:

Подлежащие : Родители и дети толпились в коридоре.

Сказуемые : Всё лето в деревне мы купались в речке и ходили за ягодами в соседний лес.

Обстоятельства : За эти два дня мы были в музее, в парке, в городском саду, на набережной.

Дополнения : Осталось купить только подарки для сестры и ее детей.

Определения: Синие, желтые, красные, фиолетовые залпы фейерверка очень понравились зрителям шоу.

Обрати внимание!

Однородные определения характеризуют предмет с одной стороны (цвет, форма, размер, общее впечатление и др.), а неоднородные – с разных (часто если сочетание качественных и относительных прилагательных).

Сравните:

Однородные определения : Ягодные, цитрусовые ароматы всегда ассоциируются с летом. (однородные определения характеризуют оттенки ароматов)

Неоднородные определения: Прочные дубовые столы продаются только сегодня с такой большой скидкой. (неоднородные определения характеризуют разные стороны предмета: прочные – качество, дубовые – материал).

Однородными также бывают:

Причастные обороты : Никому не понравился этот интерьер, состоявший из слишком большого количества непрактичных вещей, совмещавший целых три ярких цвета.

Деепричастные обороты: Разбирая большое количество примеров, правильно конспектируя материал, гораздо легче изучить даже самую сложную тему.

Однородные члены равноправны между собой и соединяются сочинительной (сочинительные союзы, интонация перечисления) или бессоюзной связью.

В зоопарке гордо расхаживали по клеткам львы, тигры, рыси.

В зоопарке гордо расхаживали по клеткам львы, тигры И рыси.

В предложении может быть несколько рядов однородных членов.

В садах, парках, скверах уже начали цвести яблони и вишни.

Однородными могут быть и придаточные в сложноподчиненном предложении.

Все изменится в лучшую сторону (когда?), когда пройдут эти непростые времена и (когда? опущен повторяющийся союз когда) мы с новыми силами возьмемся за работу над проектами.

Не являются однородными членами:

Повторяющиеся глаголы, подчеркивающие длительность действия (это простое глагольное сказуемое): Я шёл, шёл по этой пустынной улице.

Два глагола в одинаковой форме рядом, один из которых означает движение, другой – его цель (это простое глагольное сказуемое): Пойду выключу чайник.

Разные устойчивые выражения: Поговорили о том о сём. И день и ночь этот раздражающий шум доносится от соседей.

Пунктуация при однородных членах предложения

При однородных членах предложения запятая СТАВИТСЯ:

1. Если однородные члены предложения не соединены союзами: Анна в свой день ждала теплых слов, подарков, цветов.

2. Между однородными членами перед противительными союзами (а, но, да, зато, однако): Дорого было не кольцо, а браслет.

НО! Союз ДА может быть по смыслу равен союзу И, тогда запятая перед ним не ставится:

Сугроб да (= и) вьюга – два друга.

Мал язык, да (= но) всем телом владеет.

3. Перед второй частью составных союзов (не только, но и; как, так и; хотя и, но; и др.): Нам нужно было зайти не только к бабушке, но и к тёте.

4. При повторяющихся союзах после каждого однородного члена (и О, и О, и О; то О, то О, то О; или О, или О): И горожане, и сельчане по-своему готовились к зиме.

НО! Если повторяющийся союз стоит перед всеми однородными членами, кроме первого, то запятая ставится перед каждым союзом:

Мы хотели купить книгу, или какой-нибудь памятный сувенир, или что-то для уюта в доме.

При однородных членах предложения запятая НЕ СТАВИТСЯ:

1. Перед одиночным соединительным или разделительным союзом (О и О; О или О): Мы разложили на полках книги и журналы. Нужно было найти плоскогубцы или похожий инструмент.

2. Перед союзом, который объединяет однородные члены предложения в пары (О и О, О и О): К вечеру все полки заставили чашечками и стаканами, тарелками и салатницами.

3. В устойчивых сочетаниях с повторяющимися союзами и—и, ни—ни: и день и ночь, ни свет ни заря, ни за что ни про что и т.д.