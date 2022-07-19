Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Русский язык
Синтаксис
Определение Дополнение Обособленные дополнения Вводные слова Тире между подлежащим и сказуемым Прямая и косвенная речь Обстоятельство Однородные члены предложения Односоставное предложение Подлежащее. Виды подлежащего Сказуемые. Виды сказуемого Основные единицы синтаксиса Грамматическая основа Обобщающие слова при ОЧП Двусоставное предложение Обращения Обособленные определения Обособленные обстоятельства

Однородные члены предложения

Однородные предложения – это члены предложения, которые:

  • относятся к одному и тому же члену предложения;

  • отвечают на один и тот же вопрос;

  • являются одним и тем же членом предложения.

Кругом росли белые, желтые, красные тюльпаны.

Тюльпаны (какие?) белые, желтые, красные. – относятся к ОДНОМУ слову, отвечают на ОДИН вопрос, являются ОДНИМ членом предложения.

Особенности однородных членов предложения

  1. Однородными могут быть и главные, и второстепенные члены предложения:

  • Подлежащие: Родители и дети толпились в коридоре.

  • Сказуемые: Всё лето в деревне мы купались в речке и ходили за ягодами в соседний лес.

  • Обстоятельства: За эти два дня мы были в музее, в парке, в городском саду, на набережной.

  • Дополнения: Осталось купить только подарки для сестры и ее детей.

  • Определения: Синие, желтые, красные, фиолетовые залпы фейерверка очень понравились зрителям шоу.

Обрати внимание!

Однородные определения характеризуют предмет с одной стороны (цвет, форма, размер, общее впечатление и др.), а неоднородные – с разных (часто если сочетание качественных и относительных прилагательных).

Сравните:

  • Однородные определения: Ягодные, цитрусовые ароматы всегда ассоциируются с летом. (однородные определения характеризуют оттенки ароматов)

  • Неоднородные определения: Прочные дубовые столы продаются только сегодня с такой большой скидкой. (неоднородные определения характеризуют разные стороны предмета: прочные – качество, дубовые – материал).

Однородными также бывают:

  • Причастные обороты: Никому не понравился этот интерьер, состоявший из слишком большого количества непрактичных вещей, совмещавший целых три ярких цвета.

  • Деепричастные обороты: Разбирая большое количество примеров, правильно конспектируя материал, гораздо легче изучить даже самую сложную тему.

  1. Однородные члены равноправны между собой и соединяются сочинительной (сочинительные союзы, интонация перечисления) или бессоюзной связью.

В зоопарке гордо расхаживали по клеткам львы, тигры, рыси.

В зоопарке гордо расхаживали по клеткам львы, тигры И рыси.

  1. В предложении может быть несколько рядов однородных членов.

В садах, парках, скверах уже начали цвести яблони и вишни.

  1. Однородными могут быть и придаточные в сложноподчиненном предложении.

Все изменится в лучшую сторону (когда?), когда пройдут эти непростые времена и (когда? опущен повторяющийся союз когда) мы с новыми силами возьмемся за работу над проектами.

Не являются однородными членами:

  • Повторяющиеся глаголы, подчеркивающие длительность действия (это простое глагольное сказуемое): Я шёл, шёл по этой пустынной улице.

  • Два глагола в одинаковой форме рядом, один из которых означает движение, другой – его цель (это простое глагольное сказуемое): Пойду выключу чайник.

  • Разные устойчивые выражения: Поговорили о том о сём. И день и ночь этот раздражающий шум доносится от соседей.

Пунктуация при однородных членах предложения

При однородных членах предложения запятая СТАВИТСЯ:

1. Если однородные члены предложения не соединены союзами: Анна в свой день ждала теплых слов, подарков, цветов.

2. Между однородными членами перед противительными союзами (а, но, да, зато, однако): Дорого было не кольцо, а браслет.

НО! Союз ДА может быть по смыслу равен союзу И, тогда запятая перед ним не ставится:

Сугроб да (= и) вьюга – два друга.

Мал язык, да (= но) всем телом владеет.

3. Перед второй частью составных союзов (не только, но и; как, так и; хотя и, но; и др.): Нам нужно было зайти не только к бабушке, но и к тёте.

4. При повторяющихся союзах после каждого однородного члена (и О, и О, и О; то О, то О, то О; или О, или О): И горожане, и сельчане по-своему готовились к зиме.

НО! Если повторяющийся союз стоит перед всеми однородными членами, кроме первого, то запятая ставится перед каждым союзом:

Мы хотели купить книгу, или какой-нибудь памятный сувенир, или что-то для уюта в доме.

При однородных членах предложения запятая НЕ СТАВИТСЯ:

1. Перед одиночным соединительным или разделительным союзом (О и О; О или О): Мы разложили на полках книги и журналы. Нужно было найти плоскогубцы или похожий инструмент.

2. Перед союзом, который объединяет однородные члены предложения в пары (О и О, О и О): К вечеру все полки заставили чашечками и стаканами, тарелками и салатницами.

3. В устойчивых сочетаниях с повторяющимися союзами и—и, ни—ни: и день и ночь, ни свет ни заря, ни за что ни про что и т.д.