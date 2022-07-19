Существительное. Склонение и падежи

Имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет.

Существительные отвечают на вопросы: кто? что?

Существительное – изменяемая часть речи.

При изменении существительного меняется его окончание (морфема, в которую входят последние несколько букв слова).

Пример: МамА – подарить мамЕ букет.

Существительных в русском языке очень много, также много и разных окончаний. Но все равно в таком многообразии окончаний можно выделить группы слов с повторяющимися окончаниями. Такие большие группы называются склонениями.

Склонение существительных

Каждый падеж в русском языке имеет свой вопрос. Существительные при изменении по падежам меняют свое окончание. Окончание существительного в разных падежах зависит от его склонения.

Существительные, которые при изменении по падежам имеют одинаковые окончания, принято распределять по трем типам склонения.

Чтобы определить склонение существительного, нужно:

поставить существительное в начальную форму (именительный падеж, единственное число); определить его род и найти окончание; сделать вывод о типе склонения.

Падежи

Существительные изменяются по падежам. Всего в русском языке 6 падежей.

Чтобы определить падеж существительного, мы:

находим слово, от которого оно зависит; от этого слова задаем вопрос к существительному.

Изменение существительных по падежам – склонение.

Будь внимателен! Не путай склонение и спряжение!

Склонение – у существительных, спряжение – у глаголов.

ПАДЕЖИ Падеж Слово-подсказка Вопрос Именительный Есть Кто? Что? Родительный Нет Кого? Чего? Дательный Дать Кому? Чему? Винительный Вижу Кого? Что? Творительный Доволен Кем? Чем? Предложный Думаю (О) ком? (О) чем?

Чтобы быстро выучить падежи, нужно запомнить простое стихотворение: в нем каждая первая буква слова – первая буква соответствующего падежа.

ПАДЕЖИ Стихотворение Падеж Иван Именительный Родил Родительный Девчонку Дательный Велел Винительный Тащить Творительный Пеленку Предложный

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ПАДЕЖИ (единственное число) Именительный Кто? Что? Брат Машина Родительный Кого? Чего? Брата Машины Дательный Кому? Чему? Брату Машине Винительный Кого? Что? Брата Машину Творительный Кем? Чем? Братом Машиной Предложный (О) ком? (О) чем? О брате О машине

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ПАДЕЖИ (множественное число) Именительный Кто? Что? Братья Машины Родительный Кого? Чего? Братьев Машины Дательный Кому? Чему? Братьями Машинами Винительный Кого? Что? Братьев Машины Творительный Кем? Чем? Братьями Машинами Предложный (О) ком? (О) чем? О братьях О машинах

Разносклоняемые существительные

Некоторые имена существительные нельзя отнести к одному из трех типов склонений. При изменении по падежам они бывают похожи то на один тип, то на другой.

Например, посмотрим на существительные время, имя.

В родительном падеже: нет временИ, именИ. Окончание как у существительных 3-его склонения, например, нет метелИ.

То же самое мы наблюдаем в дательном и предложном падежах: даю временИ, именИ, метелИ, думаю о временИ, об именИ, о метелИ (везде окончания 3-его склонения).

А в творительном падеже: доволен временЕМ, именЕМ. Окончание как у существительных 2-го склонения, например, доволен камнЕМ.

Такие существительные называются разносклоняемыми.

К ним мы относим:

существительные на -МЯ: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя; существительное мужского рода путь.

Правописание падежных окончаний существительных

Стоит запомнить падежные окончания существительных в единственном числе, в которых чаще всего ученики допускают ошибки.

Запомни!

У существительных 1-ого склонения в дательном и предложном падежах пишется окончание -Е (сестрЕ, дедушкЕ, о сестрЕ, о дедушкЕ). У существительных 2-ого склонения в предложном падеже пишется окончание ‑Е (о вечерЕ, о морЕ). У существительных 3-его склонения в родительном, дательном, предложном падежах пишется окончание -И (степИ, степИ, о степИ).

У существительных на -ИЯ, -ИЕ, -ИЙ особые окончания в отдельных падежах.

Их тоже нужно запомнить:

Существительные на -ИЯ, -ИЕ, -ИЙ (армИЯ, прощенИЕ, санаторИЙ) в предложном падеже имеют окончание -И: об армиИ, о прощениИ, о санаториИ. Существительные на -ИЯ (акацИЯ) в родительном и дательном падеже имеют окончание ‑И: нет акациИ, даю акациИ.

Чтобы легче запомнить падежные окончания существительных на -ИЯ, -ИЕ, -ИЙ, мы можем воспользоваться правилом «треугольника»: