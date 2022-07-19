Существительное. Склонение и падежи

Имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет.
Существительные отвечают на вопросы: кто? что?
Существительное – изменяемая часть речи.
При изменении существительного меняется его окончание (морфема, в которую входят последние несколько букв слова).
Пример: МамА – подарить мамЕ букет.
Существительных в русском языке очень много, также много и разных окончаний. Но все равно в таком многообразии окончаний можно выделить группы слов с повторяющимися окончаниями. Такие большие группы называются склонениями.
Каждый падеж в русском языке имеет свой вопрос. Существительные при изменении по падежам меняют свое окончание. Окончание существительного в разных падежах зависит от его склонения.
Существительные, которые при изменении по падежам имеют одинаковые окончания, принято распределять по трем типам склонения.
Чтобы определить склонение существительного, нужно:
поставить существительное в начальную форму (именительный падеж, единственное число);
определить его род и найти окончание;
сделать вывод о типе склонения.
Существительные изменяются по падежам. Всего в русском языке 6 падежей.
Чтобы определить падеж существительного, мы:
находим слово, от которого оно зависит;
от этого слова задаем вопрос к существительному.
Изменение существительных по падежам – склонение.
Будь внимателен! Не путай склонение и спряжение!
Склонение – у существительных, спряжение – у глаголов.
|ПАДЕЖИ
|Падеж
|Слово-подсказка
|Вопрос
|Именительный
|Есть
|Кто? Что?
|Родительный
|Нет
|Кого? Чего?
|Дательный
|Дать
|Кому? Чему?
|Винительный
|Вижу
|Кого? Что?
|Творительный
|Доволен
|Кем? Чем?
|Предложный
|Думаю
|(О) ком? (О) чем?
Чтобы быстро выучить падежи, нужно запомнить простое стихотворение: в нем каждая первая буква слова – первая буква соответствующего падежа.
|ПАДЕЖИ
|Стихотворение
|Падеж
|Иван
|Именительный
|Родил
|Родительный
|Девчонку
|Дательный
|Велел
|Винительный
|Тащить
|Творительный
|Пеленку
|Предложный
***
|ПАДЕЖИ (единственное число)
|Именительный
|Кто? Что?
|Брат
|Машина
|Родительный
|Кого? Чего?
|Брата
|Машины
|Дательный
|Кому? Чему?
|Брату
|Машине
|Винительный
|Кого? Что?
|Брата
|Машину
|Творительный
|Кем? Чем?
|Братом
|Машиной
|Предложный
|
(О) ком?
(О) чем?
|О брате
|О машине
***
|ПАДЕЖИ (множественное число)
|Именительный
|Кто? Что?
|Братья
|Машины
|Родительный
|Кого? Чего?
|Братьев
|Машины
|Дательный
|Кому? Чему?
|Братьями
|Машинами
|Винительный
|Кого? Что?
|Братьев
|Машины
|Творительный
|Кем? Чем?
|Братьями
|Машинами
|Предложный
|
(О) ком?
(О) чем?
|О братьях
|О машинах
Некоторые имена существительные нельзя отнести к одному из трех типов склонений. При изменении по падежам они бывают похожи то на один тип, то на другой.
Например, посмотрим на существительные время, имя.
В родительном падеже: нет временИ, именИ. Окончание как у существительных 3-его склонения, например, нет метелИ.
То же самое мы наблюдаем в дательном и предложном падежах: даю временИ, именИ, метелИ, думаю о временИ, об именИ, о метелИ (везде окончания 3-его склонения).
А в творительном падеже: доволен временЕМ, именЕМ. Окончание как у существительных 2-го склонения, например, доволен камнЕМ.
Такие существительные называются разносклоняемыми.
К ним мы относим:
существительные на -МЯ: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя;
существительное мужского рода путь.
Стоит запомнить падежные окончания существительных в единственном числе, в которых чаще всего ученики допускают ошибки.
Запомни!
У существительных 1-ого склонения в дательном и предложном падежах пишется окончание -Е (сестрЕ, дедушкЕ, о сестрЕ, о дедушкЕ).
У существительных 2-ого склонения в предложном падеже пишется окончание ‑Е (о вечерЕ, о морЕ).
У существительных 3-его склонения в родительном, дательном, предложном падежах пишется окончание -И (степИ, степИ, о степИ).
У существительных на -ИЯ, -ИЕ, -ИЙ особые окончания в отдельных падежах.
Их тоже нужно запомнить:
Существительные на -ИЯ, -ИЕ, -ИЙ (армИЯ, прощенИЕ, санаторИЙ) в предложном падеже имеют окончание -И: об армиИ, о прощениИ, о санаториИ.
Существительные на -ИЯ (акацИЯ) в родительном и дательном падеже имеют окончание ‑И: нет акациИ, даю акациИ.
Чтобы легче запомнить падежные окончания существительных на -ИЯ, -ИЕ, -ИЙ, мы можем воспользоваться правилом «треугольника»:
|
-ИЕ
произведенИЕ
|
-ИЯ
армИЯ
|
-ИЙ
генИЙ
|
Р.п.
(кого?
чего?)
|
- ИЯ
произведенИЯ
|
-ИИ
армИИ
|
- ИЯ
генИЯ
|
Д.п.
(кому?
чему?)
|
- ИЮ
произведенИЮ
|
- ИИ
армИИ
|
- ИЮ
генИЮ
|
П.п.
(о ком?
о чем?)
|
- ИИ
произведенИИ
|
- ИИ
армИИ
|
- ИИ
генИИ