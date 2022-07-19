Обобщающие слова при однородных членах предложения

Обобщающее слово – это слово (словосочетание), которое обладает более общим значением и конкретизируется однородными членами, при которых оно стоит.

Обобщающее слово является тем же членом предложения, что и однородные члены.

В тарелке были собраны ягоды: черника, малина, ежевика.

Обобщающее слово ягоды конкретизируется однородными членами: черника, малина, ежевика.

Пунктуация в предложениях с обобщающим словом

Если обобщающее слово стоит ПЕРЕД однородными членами, то после него ставится двоеточие.

… ● : О, О, О.

Музыка звучала всюду: в парках, на набережной, в городском саду.

Если обобщающее слово стоит ПОСЛЕ однородных членов, то перед ним мы ставим тире.

О, О, О – ● … .

Старые фотографии, детские книги на полках, любимые дедушкины картины на стенах –

всё напоминало о безвозвратно ушедшем времени.

Если обобщающее слово стоит ПЕРЕД однородными членами, но ПОСЛЕ НИХ предложение продолжается, то ПЕРЕД однородными членами ставится двоеточие, а ПОСЛЕ них – тире.

… ●: О, О, О – … .

Везде: на стенах, на столах, в шкафу – были фотографии, напоминавшие о нашей юности.

Нужно запомнить!

Если ПОСЛЕ обобщающего слова стоят слова как-то, а именно, например, то есть, то ПЕРЕД ними мы ставим запятую, а ПОСЛЕ них – двоеточие.

Нам предлагали разные варианты досуга, а именно: поездку в местный аквапарк, посещение океанариума, прогулку по историческим местам города.

Если ПОСЛЕ однородных членов ПЕРЕД обобщающим словом стоит вводное слово (словосочетание), например, короче говоря, словом, одним словом и др., то ПЕРЕД ним мы ставим тире, а ПОСЛЕ – запятую.

Старинные картины в позолоченных рамах, искусные вазы в античном стиле, хрупкий фарфор в серванте – словом, все занимательные вещицы казались Ивану лишними в этом доме.

Внимание! Обобщающее слово может быть оторвано от однородных членов предложения другими членами предложения.

Предметы первой необходимости обнаруживались у нее всегда в местах (каких?) удивительных: на самой высокой полке, в заваленном старыми вещами шкафу, в кухонных ящиках.