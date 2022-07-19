Обобщающие слова при однородных членах предложения

Обобщающее слово является тем же членом предложения, что и однородные члены.
В тарелке были собраны ягоды: черника, малина, ежевика.
Обобщающее слово ягоды конкретизируется однородными членами: черника, малина, ежевика.
Если обобщающее слово стоит ПЕРЕД однородными членами, то после него ставится двоеточие.
… ● : О, О, О.
Музыка звучала всюду: в парках, на набережной, в городском саду.
Если обобщающее слово стоит ПОСЛЕ однородных членов, то перед ним мы ставим тире.
О, О, О – ● … .
Старые фотографии, детские книги на полках, любимые дедушкины картины на стенах –
всё напоминало о безвозвратно ушедшем времени.
Если обобщающее слово стоит ПЕРЕД однородными членами, но ПОСЛЕ НИХ предложение продолжается, то ПЕРЕД однородными членами ставится двоеточие, а ПОСЛЕ них – тире.
… ●: О, О, О – … .
Везде: на стенах, на столах, в шкафу – были фотографии, напоминавшие о нашей юности.
Нужно запомнить!
Если ПОСЛЕ обобщающего слова стоят слова как-то, а именно, например, то есть, то ПЕРЕД ними мы ставим запятую, а ПОСЛЕ них – двоеточие.
Нам предлагали разные варианты досуга, а именно: поездку в местный аквапарк, посещение океанариума, прогулку по историческим местам города.
Если ПОСЛЕ однородных членов ПЕРЕД обобщающим словом стоит вводное слово (словосочетание), например, короче говоря, словом, одним словом и др., то ПЕРЕД ним мы ставим тире, а ПОСЛЕ – запятую.
Старинные картины в позолоченных рамах, искусные вазы в античном стиле, хрупкий фарфор в серванте – словом, все занимательные вещицы казались Ивану лишними в этом доме.
Внимание! Обобщающее слово может быть оторвано от однородных членов предложения другими членами предложения.
Предметы первой необходимости обнаруживались у нее всегда в местах (каких?) удивительных: на самой высокой полке, в заваленном старыми вещами шкафу, в кухонных ящиках.