Прилагательное. Морфология

Прилагательные помогают нам отличать предметы друг от друга по их свойствам, особенностям (большой стол и маленький стол, красная роза и белая роза и др.).
Прилагательные отвечают на вопросы: какой? какая? какое? какие? чей? чья? чье? чьи?
Мы построили (какой?) красивый дом.
Мне запомнилась (какая?) смешная история из детства.
Вчера пришло (какое?) удивительное письмо.
Это (чей?) папин пиджак.
Прилагательные изменяются по числам, родам и падежам.
это добрЫЙ человек,
нет добрОГО человека,
как добрЫЕ люди,
о добрЫХ людях и др.
Начальная форма прилагательного – единственное число, мужской род, именительный падеж. Именно по такой форме мы находим слово в словаре.
Прилагательное в предложении стоит в том же числе, роде и падеже, что и существительное, к которому оно относится (т.е. прилагательное согласуется с существительным).
При изменении прилагательного меняется его окончание.
БыстрЫЙ автомобиль – единственное число, мужской род, именительный падеж.
О быстрЫХ автомобилях – множественное число, предложный падеж.
Чтобы верно написать окончание полного прилагательного нужно:
найти существительное, от которого зависит прилагательное;
задать от этого существительного вопрос к прилагательному;
по окончанию вопроса определяем окончание прилагательного.
Например:
Мы пожелали гостям приятн… вечера.
вечера (какОГО?) приятнОГО
В предложении прилагательные чаще всего бывают определениями.
Я люблю красные розы.
Я часто вспоминаю мамины глаза.
По значению прилагательные делятся на три разряда:
Качественные прилагательные – обозначают качества, признаки, свойства предмета: по размеру (большой, маленький), по цвету (красный, черный), по внешнему виду (высокий, стройный), по качествам личности (добрый, упрямый) и др.
Относительные прилагательные – указывают на то, что относится к предмету: обозначают материал, из которого изготовлен предмет (восковая фигура, восковая свеча), указывают на местоположение предмета (московские улицы), на время (вечерняя прогулка) и т.д.
Притяжательные прилагательные – указывают на принадлежность предмета человеку или животному (отвечают на вопросы: чей? чья? чье? чьи?): лисья нора, мамина косметика, отцов портфель и др.
Притяжательные прилагательные имеют особые суффиксы:
-ИН- (-ЫН-): лебедИНая песня, курицЫНо перо.
-ОВ- (-ЕВ-): отцОВ портфель, князЕВ двор.
-ИЙ (-Й-): волчИЙ, волчьЯ (здесь суффикс спрятался: буква Я обозначает после мягкого знака два звука: Й – суффикс и А – окончание).
Качественные прилагательные бывают полными и краткими.
Как определить, какое перед нами прилагательное: полное или краткое?
Мы должны посмотреть на его окончание:
если в окончании 2 буквы – это полное прилагательное: добрЫЙ, веселАЯ, светлОЕ, красивЫЕ.
если в окончании 1 буква или окончание нулевое – это краткое прилагательное: добр (нулевое окончание), веселА, светлО, красивЫ.
Краткие прилагательные:
изменяются по числам: улица узкА, улицы узкИ;
изменяются по родам (в единственном числе): умен ученик, умнА ученица, умнО высказывание;
не склоняются (не изменяются по падежам);
в предложении чаще всего бывают сказуемыми: Истории интересны. Твой голос очень приятен.
Орфография! Если краткое прилагательное оканчивается на шипящую, то на конце мягкий знак не пишем: лес дремуЧ, перец жгуЧ.