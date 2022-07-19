Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

5 класс
Русский язык
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Орфография
Глагол. Орфография (тся/ться, ь в окончании) Правописание о/ё после шипящих Правописание и/ы после ц Правописание ъ и ь

Прилагательное. Морфология

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета.

Прилагательные помогают нам отличать предметы друг от друга по их свойствам, особенностям (большой стол и маленький стол, красная роза и белая роза и др.).

Прилагательные отвечают на вопросы: какой? какая? какое? какие? чей? чья? чье? чьи?

Мы построили (какой?) красивый дом.

Мне запомнилась (какая?) смешная история из детства.

Вчера пришло (какое?) удивительное письмо.

Это (чей?) папин пиджак.

Прилагательные изменяются по числам, родам и падежам.

это добрЫЙ человек,

нет добрОГО человека,

как добрЫЕ люди,

о добрЫХ людях и др.

Начальная форма прилагательного – единственное число, мужской род, именительный падеж. Именно по такой форме мы находим слово в словаре.

Прилагательное в предложении стоит в том же числе, роде и падеже, что и существительное, к которому оно относится (т.е. прилагательное согласуется с существительным).

При изменении прилагательного меняется его окончание.

БыстрЫЙ автомобиль – единственное число, мужской род, именительный падеж.

О быстрЫХ автомобилях – множественное число, предложный падеж.

Чтобы верно написать окончание полного прилагательного нужно:

  1. найти существительное, от которого зависит прилагательное;

  2. задать от этого существительного вопрос к прилагательному;

  3. по окончанию вопроса определяем окончание прилагательного.

Например:

Мы пожелали гостям приятн… вечера.

вечера (какОГО?) приятнОГО

В предложении прилагательные чаще всего бывают определениями.

Я люблю красные розы.

Я часто вспоминаю мамины глаза.

Разряды прилагательных

По значению прилагательные делятся на три разряда:

  1. Качественные прилагательные – обозначают качества, признаки, свойства предмета: по размеру (большой, маленький), по цвету (красный, черный), по внешнему виду (высокий, стройный), по качествам личности (добрый, упрямый) и др.

  2. Относительные прилагательные – указывают на то, что относится к предмету: обозначают материал, из которого изготовлен предмет (восковая фигура, восковая свеча), указывают на местоположение предмета (московские улицы), на время (вечерняя прогулка) и т.д.

  3. Притяжательные прилагательные – указывают на принадлежность предмета человеку или животному (отвечают на вопросы: чей? чья? чье? чьи?): лисья нора, мамина косметика, отцов портфель и др.

Притяжательные прилагательные имеют особые суффиксы:

  1. -ИН- (-ЫН-): лебедИНая песня, курицЫНо перо.

  2. -ОВ- (-ЕВ-): отцОВ портфель, князЕВ двор.

  3. -ИЙ (-Й-): волчИЙ, волчьЯ (здесь суффикс спрятался: буква Я обозначает после мягкого знака два звука: Й – суффикс и А – окончание).

Полные и краткие прилагательные

Качественные прилагательные бывают полными и краткими.

Как определить, какое перед нами прилагательное: полное или краткое?

Мы должны посмотреть на его окончание:

  • если в окончании 2 буквы – это полное прилагательное: добрЫЙ, веселАЯ, светлОЕ, красивЫЕ.

  • если в окончании 1 буква или окончание нулевое – это краткое прилагательное: добр (нулевое окончание), веселА, светлО, красивЫ.

Краткие прилагательные:

  1. изменяются по числам: улица узкА, улицы узкИ;

  2. изменяются по родам (в единственном числе): умен ученик, умнА ученица, умнО высказывание;

  3. не склоняются (не изменяются по падежам);

  4. в предложении чаще всего бывают сказуемыми: Истории интересны. Твой голос очень приятен.

Орфография! Если краткое прилагательное оканчивается на шипящую, то на конце мягкий знак не пишем: лес дремуЧ, перец жгуЧ.