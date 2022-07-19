Задание 13 ЕГЭ

Для успешного выполнения этого задания необходимо повторить правило написания НЕ и НИ с различными частями речи. Здесь два аспекта: НЕ/НИ и слитно/раздельно.

Помните главное: НЕ отрицает, НИ усиливает. Поэтому принципиальным моментом является понимание контекста, в котором употребляется слово. Сравните два контекста.

Кто НИ смотрел этот фильм, в финале все плакали.

Кто НЕ смотрел этот фильм, тот много потерял.

В первом предложении говорится, что ВСЕ, кто смотрел фильм, плакали. То есть здесь нет отрицания, что люди его смотрели, наоборот, усиливается эта идея, обобщается, что абсолютно все, кто смотрел этот фильм, плакали.

Во втором предложении мы понимаем, что есть люди, которые не смотрели, и мы сожалеем об этом. То есть мы отрицаем, что его смотрели все.

Для того, чтобы понять раздельно или слитно пишется слово, необходимо, в первую оередь, определить часть речи слова. Затем исключите слова, которые будут писаться раздельно или через дефис. В заданиях ЕГЭ предлагается найти всегда только слитное написание.

Обращайте внимание на слова-маркеры: очень, весьма, абсолютно, почти => слитно. Мы можем сказать очень некрасивый и очень красивый. Другая группа маркеров: отнюдь, вовсе, ничуть, нисколько => раздельно. Мы можем употребить эти слова только с частицей НЕ - отнюдь не красивый, отнюдь красивый - невозможно. То есть эти слова без НЕ (раздельной) не употребляются.

Обращайте внимание на противопоставление в контексте. Союз А противопоставляет, союз НО характеризует предмет с разных сторон, не противопоставляет. Не дорогое, а дешевое платье. Недорогое, но симпатичное платье.