Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Орфография
Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Пунктуация на стыке союзов Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в СПП Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2
Языковые нормы
Средства связи Текст - словарная статья Грамматические ошибки Задания по текстам разных стилей Фразеология и стилистика Плеоназм Лексическое значение Средства выразительности Орфоэпия Речевые нормы Текст - средства связи Паронимы Стили речи Синтаксические нормы Типы речи

Задание 13 ЕГЭ

Для успешного выполнения этого задания необходимо повторить правило написания НЕ и НИ с различными частями речи. Здесь два аспекта: НЕ/НИ и слитно/раздельно.

Помните главное: НЕ отрицает, НИ усиливает. Поэтому принципиальным моментом является понимание контекста, в котором употребляется слово. Сравните два контекста.

Кто НИ смотрел этот фильм, в финале все плакали.

Кто НЕ смотрел этот фильм, тот много потерял.

В первом предложении говорится, что ВСЕ, кто смотрел фильм, плакали. То есть здесь нет отрицания, что люди его смотрели, наоборот, усиливается эта идея, обобщается, что абсолютно все, кто смотрел этот фильм, плакали.

Во втором предложении мы понимаем, что есть люди, которые не смотрели, и мы сожалеем об этом. То есть мы отрицаем, что его смотрели все.

Для того, чтобы понять раздельно или слитно пишется слово, необходимо, в первую оередь, определить часть речи слова. Затем исключите слова, которые будут писаться раздельно или через дефис. В заданиях ЕГЭ предлагается найти всегда только слитное написание.

Обращайте внимание на слова-маркеры: очень, весьма, абсолютно, почти => слитно. Мы можем сказать очень некрасивый и очень красивый. Другая группа маркеров: отнюдь, вовсе, ничуть, нисколько => раздельно. Мы можем употребить эти слова только с частицей НЕ - отнюдь не красивый, отнюдь красивый - невозможно. То есть эти слова без НЕ (раздельной) не употребляются.

Обращайте внимание на противопоставление в контексте. Союз А противопоставляет, союз НО характеризует предмет с разных сторон, не противопоставляет. Не дорогое, а дешевое платье. Недорогое, но симпатичное платье.