Синонимы. Антонимы. Омонимы.

слова ВЛАЖНЫЙ, СЫРОЙ и МОКРЫЙ — синонимы, потому что:
называют один и тот же признак предмета — «не сухой»;
относятся к одной и той же части речи — прилагательные
Синонимы могут различаться не только оттенками значений, но и использоваться в разных стилях речи.
синонимы СМОТРЕТЬ — ПЯЛИТЬСЯ имеют одинаковое значение «смотреть на кого-то».
Смотреть — встречаем и в книжной, и в обычной речи, т. е. оно нейтральное.
пялиться — отличается грубоватостью, употребляется только в разговорной речи: «Чего это ты на меня пялишься?»
Антонимы позволяют увидеть противоположные предметы, явления, признаки.
холодный -теплый, далеко-близко, стоять - бежать
У разных значений многозначного слова могут быть разные антонимы.
Дробь – в математике,
Дробь – барабанная
Виды омонимов