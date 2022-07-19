Синонимы. Антонимы. Омонимы.

Синонимы — это слова одной части речи одинаковые или близкие по значению, но пишутся по-разному.

слова ВЛАЖНЫЙ, СЫРОЙ и МОКРЫЙ — синонимы, потому что:

называют один и тот же признак предмета — «не сухой»; относятся к одной и той же части речи — прилагательные

Синонимы могут различаться не только оттенками значений, но и использоваться в разных стилях речи.

синонимы СМОТРЕТЬ — ПЯЛИТЬСЯ имеют одинаковое значение «смотреть на кого-то».

Смотреть — встречаем и в книжной, и в обычной речи, т. е. оно нейтральное.

пялиться — отличается грубоватостью, употребляется только в разговорной речи: «Чего это ты на меня пялишься?»

Антонимы — это слова одной части речи с противоположным лексическим значением.

Антонимы позволяют увидеть противоположные предметы, явления, признаки.

холодный -теплый, далеко-близко, стоять - бежать

У разных значений многозначного слова могут быть разные антонимы.

Омонимы — слова, разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию.

Дробь – в математике,

Дробь – барабанная

Виды омонимов