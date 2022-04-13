Глагол. Наклонение

Наклонение относят к непостоянным признакам глагола.
Глаголы изменяются по наклонениям (один глагол может использоваться в любом из наклонений).
Наклонение показывает, как действие соотносится с действительностью.
У глагола есть три наклонения:
Изъявительное (действие было в прошлом, происходит сейчас, произойдет в будущем – действие реально);
Условное (сослагательное) (действие возможно в действительности, но для этого нужно соблюсти определенные условия);
Повелительное (говорящий призывает к действию).
Изъявительное наклонение показывает, что действие реальное: оно происходило, происходит или произойдет в реальности. В изъявительном наклонении мы говорим чаще всего, потому что описываем происходящее вокруг нас.
Только в изъявительном наклонении глаголы изменяются по временам и обозначают:
действия, которые происходили ДО момента речи (прошедшее время): смотрел, рисовал, пел.
действия, которые происходят В момент речи (настоящее время): смотрит, рисует, поет.
действия, которые произойдут ПОСЛЕ момента речи (будущее время): будет смотреть, будет рисовать, будет петь.
Глаголы в условном наклонении обозначают действие, которое может произойти при определенных условиях:
желаемое действие (говорящий хочет, чтобы действие произошло):
Я прочитал бы эту книгу;
возможное действие (была возможность для совершения этого действия):
С такими баллами он поступил бы в МГУ;
предполагаемое действие (автор предполагает, что совершил бы его):
Я нашел бы выход в такой ситуации.
Глагол в условном наклонении = глагол в прошедшем времени + БЫ (частица)
Орфография! Частица БЫ:
пишется раздельно с глаголом;
может стоять в предложении не только рядом с глаголом, но и в другом месте; тогда она акцентирует внимание на этом слове: Я бы завтра сходил в кино (важно, что именно завтра говорящий хочет сходить в кино).
Глагол в сослагательном наклонении не имеет времени, не изменяется по временам.
Он изменяется только по родам и числам: Виктор спел бы песню. Аня спелА бы песню. Мы спелИ бы песню. И др.
Глаголы в повелительном наклонении обозначают действие, к которому говорящий побуждает собеседника.
Глагол в повелительном наклонении может обозначать:
просьбу: Пожалуйста, закрой окно.
мольбу: Помоги мне скорее.
распоряжение: Сделайте отчет к концу этой недели.
приказ: Встаньте в строй!
Образование глаголов повелительного наклонения:
глаголы повелительного наклонения единственного числа образуются с помощью суффикса -И-: напишИ, позовИ, выйдИ;
глаголы повелительного наклонения множественного числа образуются путем присоединения к глаголу повелительного наклонения единственного числа окончания -ТЕ: напишиТЕ, позовиТЕ, выйдиТЕ;
глаголы повелительного наклонения могут образовываться и без суффикса -И-: дуют – дуй, встанут – встаньте;
глаголы повелительного наклонения могут образовываться при помощи присоединения частиц ПУСТЬ, ПУСКАЙ, ДА, ДАВАЙ к глаголам в изъявительном наклонении в настоящем или будущем времени: Пусть всегда светит солнце! Давай пойдем в кино?
Резкий приказ может быть выражен использованием инфинитива: Всем встать! Суд идет.
Орфография! Запомни правописание форм глагола:
Положить – положИ, положиТЕ.
Класть – кладИ, кладиТЕ.
Ложиться – ляг, лягТЕ.
Поехать – поезжай, поезжайТЕ.
Ездить – ездИ, ездий.