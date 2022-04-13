Глагол. Наклонение

Наклонение относят к непостоянным признакам глагола.

Глаголы изменяются по наклонениям (один глагол может использоваться в любом из наклонений).

Наклонение показывает, как действие соотносится с действительностью.

У глагола есть три наклонения:

Изъявительное (действие было в прошлом, происходит сейчас, произойдет в будущем – действие реально); Условное (сослагательное) (действие возможно в действительности, но для этого нужно соблюсти определенные условия); Повелительное (говорящий призывает к действию).

Изъявительное наклонение

Изъявительное наклонение показывает, что действие реальное: оно происходило, происходит или произойдет в реальности. В изъявительном наклонении мы говорим чаще всего, потому что описываем происходящее вокруг нас.

Только в изъявительном наклонении глаголы изменяются по временам и обозначают:

действия, которые происходили ДО момента речи (прошедшее время): смотрел, рисовал, пел. действия, которые происходят В момент речи (настоящее время): смотрит, рисует, поет. действия, которые произойдут ПОСЛЕ момента речи (будущее время): будет смотреть, будет рисовать, будет петь.

Условное наклонение

Глаголы в условном наклонении обозначают действие, которое может произойти при определенных условиях:

желаемое действие (говорящий хочет, чтобы действие произошло):

Я прочитал бы эту книгу;

возможное действие (была возможность для совершения этого действия):

С такими баллами он поступил бы в МГУ;

предполагаемое действие (автор предполагает, что совершил бы его):

Я нашел бы выход в такой ситуации.

Глагол в условном наклонении = глагол в прошедшем времени + БЫ (частица)

Орфография! Частица БЫ:

пишется раздельно с глаголом;

может стоять в предложении не только рядом с глаголом, но и в другом месте; тогда она акцентирует внимание на этом слове: Я бы завтра сходил в кино (важно, что именно завтра говорящий хочет сходить в кино).

Глагол в сослагательном наклонении не имеет времени, не изменяется по временам.

Он изменяется только по родам и числам: Виктор спел бы песню. Аня спелА бы песню. Мы спелИ бы песню. И др.

Повелительное наклонение

Глаголы в повелительном наклонении обозначают действие, к которому говорящий побуждает собеседника.

Глагол в повелительном наклонении может обозначать:

просьбу: Пожалуйста, закрой окно. мольбу: Помоги мне скорее. распоряжение: Сделайте отчет к концу этой недели. приказ: Встаньте в строй!

Образование глаголов повелительного наклонения:

глаголы повелительного наклонения единственного числа образуются с помощью суффикса -И- : напиш И , позов И , выйд И ;

глаголы повелительного наклонения множественного числа образуются путем присоединения к глаголу повелительного наклонения единственного числа окончания -ТЕ : напиши ТЕ , позови ТЕ , выйди ТЕ ;

глаголы повелительного наклонения могут образовываться и без суффикса -И- : дуют – дуй, встанут – встаньте;

глаголы повелительного наклонения могут образовываться при помощи присоединения частиц ПУСТЬ, ПУСКАЙ, ДА, ДАВАЙ к глаголам в изъявительном наклонении в настоящем или будущем времени: Пусть всегда светит солнце! Давай пойдем в кино?

Резкий приказ может быть выражен использованием инфинитива: Всем встать! Суд идет.

Орфография! Запомни правописание форм глагола:

Положить – положИ, положиТЕ.

Класть – кладИ, кладиТЕ.

Ложиться – ляг, лягТЕ.

Поехать – поезжай, поезжайТЕ.

Ездить – ездИ, ездий.