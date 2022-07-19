Правописание корней (Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне)

Рассматриваемая тема представлена на экзамене в задании 9. Это задание проверяет знание правил, с помощью которых вы будете определять написание гласной в корне.
Сегодня работаем с двумя группами:
гласные в корне, проверяемые ударением;
гласные в корне, непроверяемые (словарные).
Однако есть еще одна группа, о которой мы поговорим на отдельном уроке, поскольку она является наиболее объемной:
гласные, чередующиеся в корне.
Для того, чтобы написать слово верно, нужно подобрать такое проверочное слово, чтобы ударение падало на корень:
чЕстолюбие (чЕсть, не чИсто!),
ознАменовать (знАмя),
хорОшеть (хорОший).
Почему в последнем слове мы пишем букву О? Почему не А? А можем мы проверить эту гласную словом прихорАшиваться? Нет, не можем.
Запомните: нельзя проверять гласные в корне глаголом с суффиксом -ЫВА-(-ИВА):
хорОшеющий прихорАшИВАться
хорОший
запОздалый опАздЫВАть
пОздно
Для таких слов (которые ещё называют словарными) нет правил, их нужно только запомнить.
Как запомнить правописание и не ошибиться на экзамене? Для этого мы придумали необычный метод, который называется «почти проверочное слово». Например, слово отрОжение или отрАжение – непонятно. Поэтому придумываем ассоциацию, или «почти проверочное слово» Например, «страж отражения» — это «почти проверочное» слово подсказывает нам, что в словарном слове тоже пишется А.