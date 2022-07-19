Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Паронимы Грамматические ошибки Орфоэпия Фразеология и стилистика Синтаксические нормы Текст - средства связи Плеоназм Типы речи Стили речи Речевые нормы Текст - словарная статья Лексическое значение Средства выразительности Задания по текстам разных стилей Средства связи
Орфография
Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Слитное/дефисное/раздельное написание слов
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1

Правописание корней (Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне)

Рассматриваемая тема представлена на экзамене в задании 9. Это задание проверяет знание правил, с помощью которых вы будете определять написание гласной в корне.

Сегодня работаем с двумя группами:

  1. гласные в корне, проверяемые ударением;

  2. гласные в корне, непроверяемые (словарные).

Однако есть еще одна группа, о которой мы поговорим на отдельном уроке, поскольку она является наиболее объемной:

  1. гласные, чередующиеся в корне.

Гласные, проверяемые ударением

Для того, чтобы написать слово верно, нужно подобрать такое проверочное слово, чтобы ударение падало на корень:

чЕстолюбие (чЕсть, не чИсто!),

ознАменовать (знАмя),

хорОшеть (хорОший).

Почему в последнем слове мы пишем букву О? Почему не А? А можем мы проверить эту гласную словом прихорАшиваться? Нет, не можем.

Запомните: нельзя проверять гласные в корне глаголом с суффиксом -ЫВА-(-ИВА):

хорОшеющий прихорАшИВАться

хорОший

запОздалый опАздЫВАть

пОздно

Непроверяемые гласные в корне

Для таких слов (которые ещё называют словарными) нет правил, их нужно только запомнить.

Как запомнить правописание и не ошибиться на экзамене? Для этого мы придумали необычный метод, который называется «почти проверочное слово». Например, слово отрОжение или отрАжение – непонятно. Поэтому придумываем ассоциацию, или «почти проверочное слово» Например, «страж отражения» — это «почти проверочное» слово подсказывает нам, что в словарном слове тоже пишется А.