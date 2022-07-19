Местоимение. Разряды

Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая не называет, но указывает на предметы, признаки и количество. Они помогают избежать повторения одних и тех же слов в тексте, делают текст связным.

Из названия этой части речи уже понятна ее роль в языке. Местоимения употребляются вместо имен. Легко запомнить: местоимение – то, что вместо имени.

Местоимения по соотношению с другими частями речи делятся на группы:

Местоимения-существительные (кто? что?) – указывают на предметы, в предложении связываются с другими словами, как существительные, изменяются по падежам (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, кто, что, никто и т.д.).

Местоимения-прилагательные (какой? чей?) – указывают на признаки предметов, в предложении связываются с другими словами, как прилагательные, изменяются по числам, родам, падежам (мой, твой, наш, ваш, свой, какой, этот, каждый и т.д.).

Местоимение «который» указывает на порядок предметов при счете, изменяется по числам, родам, падежам (подобно порядковому числительному): В котором (каком) доме ты живешь? – В пятом.

Местоимения-числительные (сколько?) – указывают на количество предметов, связываются с существительными, как количественные числительные, изменяются по падежам (сколько, столько, несколько).

Местоимения-наречия (как? где? когда? и др.) – указывают на признаки действий, не изменяются, зависят от глаголов, как наречия (где, куда, откуда, там, туда и т.д.).

Местоимения в предложении чаще всего бывают:

Подлежащими : Я с детства мечтаю о путешествии в горы.

Определениями : Мой друг – честнейший человек на свете.

Обстоятельствами: Там виднелись маленькие огоньки.

В зависимости от значения и грамматических характеристик местоимения делятся на разряды.

Разряды местоимений

Личные местоимения – указывают на лицо. Они изменяются по лицам, числам, падежам. Они принадлежат к местоимениям-существительным.

К личным местоимениям относят местоимения:

Я, мы – 1-е лицо (говорящий)

Ты, вы – 2-е лицо (собеседник)

Он, она, оно, они – 3-е лицо (тот, те или то, о ком или о чем говорят)

Местоимения 1-ого и 2-ого лица отвечают на вопрос кто?, а местоимения 3-его лица могут еще отвечать на вопрос что?

Ваня любил играть в футбол. (Кто? = Ваня) Он был отличным игроком.

Недавно Ване подарили новый мяч. (Что? = мяч) Он понравился всем ребятам во дворе.

В косвенных падежах после предлогов в начале местоимений 3-его лица обычно прибавляется буква Н:

видел её вчера у торгового центра – смотрел долго на Неё,

мне нравится его музыкальный вкус – у Него отличное чувство юмора и т.д.

Возвратное местоимение – это местоимение себя, по значению оно похоже на ‑ся в возвратных глаголах – обозначает, что действие направлено на само действующее лицо (оно на него возвращается, отсюда и название – возвратное). Оно принадлежит к местоимениям-существительным.

У него нет формы именительного падежа, оно не имеет рода и числа (может указывать и на одно, и на несколько лиц), не имеет лица (может указывать на любое лицо). В предложении себя является дополнением: Я не узнала (кого?) себя в этом новом образе.

Притяжательные местоимения – указывают на признак предмета, выражающий значение принадлежности кому или чему-либо, отвечают на вопросы: чей? чья? чьё? чьи? Они изменяются по числам, родам и падежам:

Мой дом, нет моего дома, иду к моему дому, вижу мой дом, доволен моим домом, думаю о моем доме; моя книга / мои книги.

К притяжательным местоимениям относят местоимения: мой, твой, наш, ваш, свой, личные местоимения в родительном падеже в значении притяжательных – его, ее, их.

Это его книга – книга (чья?) его (притяжательное местоимение).

Видел его вчера – видел (кого?) его (личное местоимение).

Вопросительные местоимения – это местоимения, которые употребляются в вопросительных предложениях: кто? что? куда? откуда? чей? который? сколько? где? куда? откуда? почему? зачем? который? каков? (в выражении «Который час?») и т.д.

Чтобы запомнить склонение, мы должны запомнить вопросы, соответствующие каждому падежу:

И.п. Чей? Сколько? Р.п. Чьего? Скольких? Д.п. Чьему? Скольким? В.п. Как И.п. или Р.п. Как И.п. или Р.п. Т.п. Чьим? Сколькими? П.п. (о) Чьём? (о) Скольких?

Изменяются вопросительные местоимения по-разному:

кто? что? (местоимения-существительные), сколько ? (местоимение-числительное) – изменяются по падежам : Кого вы ждете? О чем ты сейчас говорил? О скольких книгах идет речь?

кто? что? – не имеют рода и числа.

какой? чей? который? (местоимения-прилагательные) – изменяются по числам, родам, падежам: Какие цветы тебе нравятся? Какой фильм сегодня посмотрим? О чьей работе идет речь? Которое стекло треснуло?

Вопросительные местоимения где? куда? откуда? как? когда? почему? зачем? (местоимения-наречия) не изменяются.

Относительные местоимения – это вопросительные местоимения, которые употребляются без вопроса, а для связи простых предложений в составе сложных. Грамматические признаки у них такие же, как у относительных.

Что ты подаришь маме на день рождения? (вопросительное предложение, местоимение что – вопросительное)

Мы прочитали в газете, что завтра наступит похолодание. (сложное предложение, две грамматические основы, местоимение что помогает связать их между собой, это относительное местоимение).

Неопределенные местоимения – указывают на предметы, признаки, количество, которые неизвестные, неопределенные: некто, нечто, некоторый, несколько, некогда, кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь, какой-то, где-то, кое-кто, кое-откуда, кое-когда и т.д.

Неопределенные местоимения образуются от вопросительных при помощи:

частицы Н Е, которая присоединяется к ним как приставка и пишется слитно : кто + НЕ = НЕкто, сколько + НЕ = НЕсколько, когда + НЕ = НЕкогда и т.д.

суффиксов -ТО, -ЛИБО-, -НИБУДЬ, перед которыми ставится дефис : кто-ТО, где-ЛИБО, откуда-НИБУДЬ и т.д.

приставки КОЕ-, после которой ставится дефис: КОЕ-что, КОЕ-какой, КОЕ-зачем и т.д.

Будь внимателен! Если КОЕ- отделяется от местоимения предлогом, то пишем раздельно: кое с кем, кое о чем, кое у кого.

Местоимения некто и нечто не изменяются по падежам: некто – имеет только форму именительного падежа, нечто – именительного или винительного падежей.

Отрицательные местоимения – указывают на то, что предмет, признак или количество отсутствует: никто, ничто, некого, нечего, никакой, нигде и т.д.

Отрицательные местоимения образуются, когда к вопросительным местоимениям мы присоединяем НЕ или НИ: кто + НИ = НИкто, где + НЕ = НЕгде и т.д.

Определительные местоимения – указывают на признак предмета. Это местоимения-прилагательные: сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, иной, другой и т.д.

В предложении определительные местоимения чаще всего являются определениями: Каждый ученик мечтал получить пятерку по истории на уроке Нины Викторовны.

Указательные местоимения: тот, этот, такой, таков, столько, там, туда, тогда и т.д.

Особенности склонения:

указательные местоимения тот, этот, такой изменяются по родам, падежам, числам: тот выпуск, та картина, этот номер, такая история, тому упражнению, об этой сонате, такому матчу, таким друзьям и т.д.

указательное местоимение столько склоняется также как и вопросительное местоимение сколько: столькими победами / сколькими победами и т.д.

Запомни! Неправильно говорить ихний, ихняя, ихнее, ихние. Это ошибка!