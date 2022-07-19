Правописание НЕ с наречиями

Наречия отвечают на вопросы: как? каким образом? когда? где? куда? зачем? почему? в какой степени? и др.
НЕ с наречиями пишется СЛИТНО:
Если наречие без НЕ не употребляется: неизбежно, нелепо, негодующе, недоумевающе и др.
С наречиями на -О / -Е, если в сочетании с частицей НЕ они получают противоположное значение (часто можно подобрать синоним без НЕ): нелегко (трудно), неверно (ошибочно) и др.
С отрицательными наречиями: негде, некуда, незачем и др.
В наречиях, образованных от имён: невтерпёж, невмоготу, невзначай, некстати и др.
НЕ с наречиями пишется РАЗДЕЛЬНО:
С наречиями на -О / -Е, если в предложении есть или подразумевается противопоставление с союзом А:
Решить это оказалось не легко, А трудно.
Мы, конечно, пришли туда не случайно (А специально).
Если есть союз НО, то явления не противопоставляются, они сосуществуют, поэтому пишем слитно:
Звучала новая аранжировка неплохо, но без ноток современности.
Если к наречию относятся слова далеко не, вовсе не, совсем не, ничуть не, нисколько не, никогда не:
Ты поступил совсем не умно.
Слушать его было ничуть не интересно.
Со словами категории состояния, которые не соотносятся с прилагательными: не надо, не время, не жаль.
НО! Недосуг, неохота и др.
Мне не жаль этот замечательный дом, потому что его купили очень интеллигентные люди.
Мне было недосуг ходить по всем этим кабинетам.