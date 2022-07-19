Правописание НЕ с наречиями

Наречие — это самостоятельная неизменяемая часть речи, чаще всего обозначающая признак действия (если зависит от глагола) или другого признака (если зависит от прилагательного, наречия).

Наречия отвечают на вопросы: как? каким образом? когда? где? куда? зачем? почему? в какой степени? и др.

НЕ с наречиями пишется СЛИТНО:

Если наречие без НЕ не употребляется : неизбежно, нелепо, негодующе, недоумевающе и др.

С наречиями на -О / -Е, если в сочетании с частицей НЕ они получают противоположное значение (часто можно подобрать синоним без НЕ) : нелегко (трудно), неверно (ошибочно) и др.

С отрицательными наречиями : негде, некуда, незачем и др.

В наречиях, образованных от имён: невтерпёж, невмоготу, невзначай, некстати и др.

НЕ с наречиями пишется РАЗДЕЛЬНО:

С наречиями на -О / -Е, если в предложении есть или подразумевается противопоставление с союзом А:

Решить это оказалось не легко, А трудно.

Мы, конечно, пришли туда не случайно (А специально).

Если есть союз НО, то явления не противопоставляются, они сосуществуют, поэтому пишем слитно:

Звучала новая аранжировка неплохо, но без ноток современности.

Если к наречию относятся слова далеко не, вовсе не, совсем не, ничуть не, нисколько не, никогда не:

Ты поступил совсем не умно.

Слушать его было ничуть не интересно.

Со словами категории состояния, которые не соотносятся с прилагательными: не надо, не время, не жаль.

НО! Недосуг, неохота и др.

Мне не жаль этот замечательный дом, потому что его купили очень интеллигентные люди.

Мне было недосуг ходить по всем этим кабинетам.