Учебник MAXIMUM Education

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7 класс
Русский язык
Орфография
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Междометия Деепричастный оборот Предлог. Разряды Наречие. Разряды Союз. Разряды Причастие. Морфология Стили языка Запятая в предложении перед союзами Частицы. Морфология Деепричастие. Морфология Причастный оборот

Правописание НЕ с наречиями

Наречие — это самостоятельная неизменяемая часть речи, чаще всего обозначающая признак действия (если зависит от глагола) или другого признака (если зависит от прилагательного, наречия).

Наречия отвечают на вопросы: как? каким образом? когда? где? куда? зачем? почему? в какой степени? и др.

НЕ с наречиями пишется СЛИТНО:

  • Если наречие без НЕ не употребляется: неизбежно, нелепо, негодующе, недоумевающе и др.

  • С наречиями на -О / -Е, если в сочетании с частицей НЕ они получают противоположное значение (часто можно подобрать синоним без НЕ): нелегко (трудно), неверно (ошибочно) и др.

  • С отрицательными наречиями: негде, некуда, незачем и др.

  • В наречиях, образованных от имён: невтерпёж, невмоготу, невзначай, некстати и др.

НЕ с наречиями пишется РАЗДЕЛЬНО:

  1. С наречиями на -О / -Е, если в предложении есть или подразумевается противопоставление с союзом А:

Решить это оказалось не легко, А трудно.

Мы, конечно, пришли туда не случайно (А специально).

Если есть союз НО, то явления не противопоставляются, они сосуществуют, поэтому пишем слитно:

Звучала новая аранжировка неплохо, но без ноток современности.

  1. Если к наречию относятся слова далеко не, вовсе не, совсем не, ничуть не, нисколько не, никогда не:

Ты поступил совсем не умно.

Слушать его было ничуть не интересно.

  1. Со словами категории состояния, которые не соотносятся с прилагательными: не надо, не время, не жаль.

НО! Недосуг, неохота и др.

Мне не жаль этот замечательный дом, потому что его купили очень интеллигентные люди.

Мне было недосуг ходить по всем этим кабинетам.