Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

5 класс
Русский язык
Язык и части речи
Прилагательное. Морфология Существительное. Склонение и падежи Фонетика. Все о звуках Чередования Глагол. Вид Глагол. Наклонение Тема текста Слово и его значения Синонимы. Антонимы. Омонимы. Прилагательное. Степени сравнения Существительные. Род и число. Прямая речь. Диалог Морфемика Глагол. Спряжение Беглые гласные Глагол. Времена
Орфография
Глагол. Орфография (тся/ться, ь в окончании) Правописание о/ё после шипящих Правописание и/ы после ц Правописание ъ и ь

Слово и его значения

Фраза, предложение состоят из слов. Что же такое слово?

Слово — это единица языка, которая называет:

  • Понятия (смех),

  • предметы (стол),

  • лица (девочка),

  • действия ( бегать),

  • состояния (весело),

  • признаки (хрупкий),

  • оценки (хорошо).

Все слова русского языка образуют словарный запас.

Каждое слово самостоятельной части речи имеет лексическое значение.

Слова, имеющие несколько лексических значений называются многозначными. В толковом словаре можно узнать, является слово однозначным или многозначным.

ЛАПА, -ы; ж.

1. Ступня или вся нога у животных и птиц.

2. Ветвь хвойного дерева.

Прямое и переносное значение

Прямое значение — это первоначальное, исходное значение слова.

слово ЗВЕЗДА в своём прямом, первичном значении обозначает небесное тело, которое ночью видится как яркая, светящаяся точка: «В небе сияли ЗВЁЗДЫ».

Переносное значение — вторичное значение, возникшее на основе прямого.

слово ЗВЕЗДА имеет переносное значение: выдающийся, известный человек — ЗВЕЗДА класса.