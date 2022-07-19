Слово и его значения

Фраза, предложение состоят из слов. Что же такое слово?

Слово — это единица языка, которая называет: — это единица языка, которая называет: Понятия (смех),

предметы (стол),

лица (девочка),

действия ( бегать),

состояния (весело),

признаки (хрупкий),

оценки (хорошо).

Все слова русского языка образуют словарный запас.

Каждое слово самостоятельной части речи имеет лексическое значение.

Слова, имеющие несколько лексических значений называются многозначными. В толковом словаре можно узнать, является слово однозначным или многозначным.

ЛАПА, -ы; ж.

1. Ступня или вся нога у животных и птиц.

2. Ветвь хвойного дерева.

Прямое и переносное значение

Прямое значение — это первоначальное, исходное значение слова.

слово ЗВЕЗДА в своём прямом, первичном значении обозначает небесное тело, которое ночью видится как яркая, светящаяся точка: «В небе сияли ЗВЁЗДЫ».

Переносное значение — вторичное значение, возникшее на основе прямого.

слово ЗВЕЗДА имеет переносное значение: выдающийся, известный человек — ЗВЕЗДА класса.