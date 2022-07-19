Слово и его значения

Фраза, предложение состоят из слов. Что же такое слово?
Понятия (смех),
предметы (стол),
лица (девочка),
действия ( бегать),
состояния (весело),
признаки (хрупкий),
оценки (хорошо).
Все слова русского языка образуют словарный запас.
Каждое слово самостоятельной части речи имеет лексическое значение.
ЛАПА, -ы; ж.
1. Ступня или вся нога у животных и птиц.
2. Ветвь хвойного дерева.
Прямое и переносное значение
слово ЗВЕЗДА в своём прямом, первичном значении обозначает небесное тело, которое ночью видится как яркая, светящаяся точка: «В небе сияли ЗВЁЗДЫ».
слово ЗВЕЗДА имеет переносное значение: выдающийся, известный человек — ЗВЕЗДА класса.