Наречие. Разряды наречий

Наречие — это самостоятельная часть речи, которая чаще всего обозначает признак действия (если зависит от глагола) или другого признака (если зависит от прилагательного, наречия).

Наречия – неизменяемая часть речи.

Наречия отвечают на вопросы: как? каким образом? когда? где? куда? зачем? почему? в какой степени? и др.

В предложении наречия чаще всего являются обстоятельствами.

Мы с этим справились (как?) легко (наречие, обозначающее признак действия).

Нам подарили (в какой степени интересную?) очень (наречие, обозначающее признак признака) интересную книгу.

Ребята (в какой степени красиво?) очень (наречие, обозначающее признак признака) красиво оформили зал перед концертом.

По значению наречия делятся на разряды:

1. Обстоятельственные:

Места (где? куда? откуда?):

Домик его стоял (где?) далеко.

Мы отправились (куда?) домой.

Он появился (откуда?) справа.

Времени (когда? с каких пор? до каких пор?):

Случай этот произошел (когда?) летом.

Так повелось (с каких пор?) издавна.

Мы опять засиделись (до каких пор?) допоздна.

Причины (почему? отчего?):

И пришлось мне ехать учиться туда (почему?) поневоле.

Цели (зачем?):

Это ты (зачем?) нарочно все так устроил.

2. Определительные:

Образа и качества действия (как? каким образом?):

Ребята решили пересечь реку (каким образом?) вплавь.

Смотрела она на нас всегда (как?) строго.

Я не привык уходить (как?) по-английски.

Собака завыла (как?) по-волчьи.

Меры и степени (сколько? во сколько? на сколько? в какой мере? в какой степени?):

Заданий на эту неделю нам дали (сколько?) много.

Пришлось сократить расходы (во сколько?) втрое.

Мы разрезали ватман (на сколько?) надвое.

Выглядел он (в какой мере?) чрезмерно довольным.

Эти слова звучали (в какой степени?) слишком громко.

Наречия также бывают: