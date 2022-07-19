Правописание суффиксов деепричастий

Деепричастия образуются только от глаголов: ожидать – ожидая, дождаться – дождавшись.
Как и глаголы, деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида:
Открыть (что сделать?) – открыв (что сделав?) – совершенный вид
Открывать (что делать?) – открывая (что делая?) – несовершенный вид
Деепричастия несовершенного вида обозначают незаконченные добавочные действия и отвечают на вопрос «что делая?».
Они образуются от основы настоящего времени глаголов несовершенного вида с помощью суффиксов:
-А (-Я): читаЮТ – чита + Я = читаЯ, учат – уч + А = учА;
-УЧИ – этот суффикс используется при образовании деепричастия от глагола «быть» – будУЧИ.
Деепричастия совершенного вида обозначают законченные добавочные действия и отвечают на вопрос «что сделав?».
Они образуются от основы неопределенной формы глаголов совершенного вида с помощью суффиксов:
-В: простиТЬ – прости + В = простиВ;
-ВШИ: узнаТЬ – узна + ВШИ = узнаВШИ;
-ШИ: испечь – испек + ШИ = испекШИ.
Будь внимателен! Перед суффиксами -В, -ВШИ и -ШИ сохраняется гласная инфинитива: сдел-А-В, прочит-А-ВШИ и т.д.
Или от основы простого будущего времени с помощью суффиксов:
-А (-Я): дойТИ – дойд + Я = дойдЯ.
Деепричастия, как и глаголы, могут иметь возвратные суффиксы, поэтому существуют возвратные и невозвратные деепричастия.
СтаратьСЯ – стараяСЬ (возвратное деепричастие несовершенного вида)
УкрытьСЯ – укрывшиСЬ (возвратное деепричастие совершенного вида)
Обрати внимание!
Не перепутай суффиксы деепричастий -ВШИ, -ШИ и суффиксы причастий ‑ВШ‑, ‑Ш-.
Как отличить?
Деепричастия – неизменяемая часть речи, а причастия изменяются по родам, числам и падежам.
УзнаВШИ (деепричастие с суффиксом -ВШИ)
УзнаВШий, узнаВШая, узнаВШие (причастия с суффиксом -ВШ)
Не перепутай окончания прилагательных и причастий -АЯ и суффиксы деепричастий -А (-Я).
Как отличить?
Деепричастия – неизменяемая часть речи, а причастия можно изменить по роду, числу, падежу, тогда у них изменится окончание.
ГоворЯ (деепричастия с суффиксом -Я)
ГоворящАЯ, говорящУЮ, говорящЕЙ, говорящИЙ, говорящИЕ (окончания причастий)