Правописание суффиксов деепричастий

Деепричастие — это самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном, выраженном глаголом-сказуемым.

Деепричастия образуются только от глаголов: ожидать – ожидая, дождаться – дождавшись.

Как и глаголы, деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида:

Открыть (что сделать?) – открыв (что сделав?) – совершенный вид

Открывать (что делать?) – открывая (что делая?) – несовершенный вид

Деепричастия несовершенного вида

Деепричастия несовершенного вида обозначают незаконченные добавочные действия и отвечают на вопрос «что делая?».

Они образуются от основы настоящего времени глаголов несовершенного вида с помощью суффиксов:

-А (-Я) : читаЮТ – чита + Я = читаЯ, учат – уч + А = учА;

-УЧИ – этот суффикс используется при образовании деепричастия от глагола «быть» – будУЧИ.

Деепричастия совершенного вида

Деепричастия совершенного вида обозначают законченные добавочные действия и отвечают на вопрос «что сделав?».

Они образуются от основы неопределенной формы глаголов совершенного вида с помощью суффиксов:

-В: простиТЬ – прости + В = простиВ;

-ВШИ : узнаТЬ – узна + ВШИ = узнаВШИ;

-ШИ: испечь – испек + ШИ = испекШИ.

Будь внимателен! Перед суффиксами -В, -ВШИ и -ШИ сохраняется гласная инфинитива: сдел-А-В, прочит-А-ВШИ и т.д.

Или от основы простого будущего времени с помощью суффиксов:

-А (-Я): дойТИ – дойд + Я = дойдЯ.

Деепричастия, как и глаголы, могут иметь возвратные суффиксы, поэтому существуют возвратные и невозвратные деепричастия.

СтаратьСЯ – стараяСЬ (возвратное деепричастие несовершенного вида)

УкрытьСЯ – укрывшиСЬ (возвратное деепричастие совершенного вида)

Обрати внимание!

Не перепутай суффиксы деепричастий -ВШИ, -ШИ и суффиксы причастий ‑ВШ‑, ‑Ш-.

Как отличить?

Деепричастия – неизменяемая часть речи, а причастия изменяются по родам, числам и падежам.

УзнаВШИ (деепричастие с суффиксом -ВШИ)

УзнаВШий, узнаВШая, узнаВШие (причастия с суффиксом -ВШ)

Не перепутай окончания прилагательных и причастий -АЯ и суффиксы деепричастий -А (-Я).

Как отличить?

Деепричастия – неизменяемая часть речи, а причастия можно изменить по роду, числу, падежу, тогда у них изменится окончание.

ГоворЯ (деепричастия с суффиксом -Я)

ГоворящАЯ, говорящУЮ, говорящЕЙ, говорящИЙ, говорящИЕ (окончания причастий)