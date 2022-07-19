Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Орфография
Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов причастий Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
Сказуемые. Виды сказуемого Знаки препинания в предложениях с разными придаточными Основные единицы синтаксиса БСП Грамматическая основа Синтаксический анализ текста Пунктуационный анализ текста Понятие о сложном предложении ССП Разные виды придаточного СПП Подлежащее. Виды подлежащего

Анализ содержания текста. Задание 6 ОГЭ

Это не самое сложное задание, теории немного. Главное – это умение работать с текстом, понимать его суть, не путать мысли автора.

В любом тексте (включая текст вашего сочинения!) очень важно деление на абзацы. Это не случайный процесс, в каждом абзаце есть чёткая мысль или несколько мыслей/идей/аргументов, которые объединены общей идеей.

Умение выделять ключевые слова помогает выделить основные мысли микротемы, а правильное понимание микротем – залог успеха выполнения задания 6.

Чтобы справиться с этим заданием вам необходимо:

  • Уметь проводить смысловой анализ текста;

  • Уметь выделять микротемы текста;

  • Устанавливать связь между вариантами ответа и текстом задания.

Ловушка!

В ответах могут быть варианты, которые можно отметить как правильные, если бегло прочитать текст или домыслить. Но это не является верным вариантом!

Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы прочитать текст и ответить на вопросы по нему? Во-первых, именно легкость создаёт сложность, как бы парадоксально не звучало. По статистике ФИПИ, это эпицентр ошибок по невнимательности! Во-вторых, навык анализа и правильного понимания, кажется, приобретен нами практически с детства. Но почему тогда возникают разногласия из-за непонимания друг друга? Мы видим, слушаем, но не понимаем. Давайте шагнем навстречу исправлению всех этих ошибок и приступим к анализу содержания текста.

Важно определить для себя основные моменты:

КТО герои,

ЧТО происходит,

ГДЕ происходит,

ЧТО автор хотел донести.

Алгоритм решения задания 6:

  1. Внимательно читаем варианты ответов.

  2. Внимательно читаем весь текст.

  3. Анализируем предложенные варианты с точки зрения наличия в них информации, соответствующей содержанию текста.

  4. Записываем цифры в ответ (1-3 цифры).

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что правильных ответов может быть от 1 до 3.