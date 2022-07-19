Анализ содержания текста. Задание 6 ОГЭ

Это не самое сложное задание, теории немного. Главное – это умение работать с текстом, понимать его суть, не путать мысли автора.

В любом тексте (включая текст вашего сочинения!) очень важно деление на абзацы. Это не случайный процесс, в каждом абзаце есть чёткая мысль или несколько мыслей/идей/аргументов, которые объединены общей идеей.

Умение выделять ключевые слова помогает выделить основные мысли микротемы, а правильное понимание микротем – залог успеха выполнения задания 6.

Чтобы справиться с этим заданием вам необходимо:

Уметь проводить смысловой анализ текста;

Уметь выделять микротемы текста;

Устанавливать связь между вариантами ответа и текстом задания.

Ловушка!

В ответах могут быть варианты, которые можно отметить как правильные, если бегло прочитать текст или домыслить. Но это не является верным вариантом!

Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы прочитать текст и ответить на вопросы по нему? Во-первых, именно легкость создаёт сложность, как бы парадоксально не звучало. По статистике ФИПИ, это эпицентр ошибок по невнимательности! Во-вторых, навык анализа и правильного понимания, кажется, приобретен нами практически с детства. Но почему тогда возникают разногласия из-за непонимания друг друга? Мы видим, слушаем, но не понимаем. Давайте шагнем навстречу исправлению всех этих ошибок и приступим к анализу содержания текста.

Важно определить для себя основные моменты:

КТО герои,

ЧТО происходит,

ГДЕ происходит,

ЧТО автор хотел донести.

Алгоритм решения задания 6:

Внимательно читаем варианты ответов. Внимательно читаем весь текст. Анализируем предложенные варианты с точки зрения наличия в них информации, соответствующей содержанию текста. Записываем цифры в ответ (1-3 цифры).

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что правильных ответов может быть от 1 до 3.