Анализ содержания текста. Задание 6 ОГЭ

Это не самое сложное задание, теории немного. Главное – это умение работать с текстом, понимать его суть, не путать мысли автора.
В любом тексте (включая текст вашего сочинения!) очень важно деление на абзацы. Это не случайный процесс, в каждом абзаце есть чёткая мысль или несколько мыслей/идей/аргументов, которые объединены общей идеей.
Умение выделять ключевые слова помогает выделить основные мысли микротемы, а правильное понимание микротем – залог успеха выполнения задания 6.
Чтобы справиться с этим заданием вам необходимо:
Уметь проводить смысловой анализ текста;
Уметь выделять микротемы текста;
Устанавливать связь между вариантами ответа и текстом задания.
Ловушка!
В ответах могут быть варианты, которые можно отметить как правильные, если бегло прочитать текст или домыслить. Но это не является верным вариантом!
Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы прочитать текст и ответить на вопросы по нему? Во-первых, именно легкость создаёт сложность, как бы парадоксально не звучало. По статистике ФИПИ, это эпицентр ошибок по невнимательности! Во-вторых, навык анализа и правильного понимания, кажется, приобретен нами практически с детства. Но почему тогда возникают разногласия из-за непонимания друг друга? Мы видим, слушаем, но не понимаем. Давайте шагнем навстречу исправлению всех этих ошибок и приступим к анализу содержания текста.
Важно определить для себя основные моменты:
КТО герои,
ЧТО происходит,
ГДЕ происходит,
ЧТО автор хотел донести.
Алгоритм решения задания 6:
Внимательно читаем варианты ответов.
Внимательно читаем весь текст.
Анализируем предложенные варианты с точки зрения наличия в них информации, соответствующей содержанию текста.
Записываем цифры в ответ (1-3 цифры).
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что правильных ответов может быть от 1 до 3.